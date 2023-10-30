當我們陷入被拋棄的想法中，就會啟動「戰」或「逃」的生存模式，因為我們會認為這有助於保持關係的運作，無論是什麼解決方法，只要能重新建立連結都好。

可能是不停地傳簡訊給對方、為不是自己做錯的事情道歉來挽回關係，甚至是跟蹤對方等等。

在一本名為《為什麼我們越愛越焦慮》的書中也有提到，擔心被丟掉的這種焦慮情緒也會使我們的交感神經被激發，會以耳朵掃描潛在危險，聽不見人們說話的背後含義。

還記得十年前我的一個男生朋友Andy非常焦慮的聯絡我，說他女朋友好幾天不怎麼理他，他不知道該怎麼辦，接著就傳了他跟女朋友的對話記錄給我看。

我看了一長串的對話紀錄後很直白地告訴他：「你知道嗎？我看你的訊息覺得胸口好悶，就像被你鎖喉一樣。」因為他除了瘋狂傳訊息拜託女友理他以外，其中她也回了好幾次「你不要再傳了，我只是想冷靜一陣子」，Andy也依然視若無睹地繼續傳新聞、傳好笑的事，希望獲得女友的關注，卻完全忽視女友的感受。

我問Andy：「你條件這麼好、對女朋友也不錯，你到底在害怕什麼？也許她家裡或工作上有很多事情需要自己消化，現在真的沒時間理你，而且就算她真的離開你，難道你找不到下一個愛你的人了嗎？你這樣瘋狂傳訊息，其實顯示了你的不自信，你很擔心她離開你，你為什麼這麼不自信？」

瞬間，Andy就像頓悟了一樣，他說：「對啊！我對她這麼好，給她這麼多資源，我有什麼好擔心的？」於是他就真的讓女朋友自己冷靜了幾天，隔沒幾天她就聯絡Andy，並告訴她：「對不起前幾天對你這麼冷淡，但因為家裡的事情讓我心力憔悴到沒辦法做任何事。」

Andy才發現原來自己內心的恐懼與焦慮，可以讓自己變得如此的盲目，也因為這次經驗，他也慢慢練習去看懂自己的情緒，而看懂這些恐懼後，他內心的自信也自然而然的慢慢出現了。

親愛的，有時候你可能不是完完全全都在焦慮，只是你在那一段時間正好有一些危機感或很多的擔憂，而導致你處在那個曾經緊繃的狀態裡頭喔！

本文出自愛心理「「我們冷靜一下吧」這句話讓你焦慮？看懂自己才能扭轉關係局勢」，未經同意禁止轉載。