戰後嬰兒潮世代邁向高齡…老後不只退休金還有醫療照護費用 怕錢不夠用該如何因應？

經濟不求人，老得有尊嚴

一向以為自己老有所備，因為個性獨立、生活簡單，靠著退休金，老後生活應無虞。但隨著年齡增長，看看發生在身邊親友的現況，就不敢斷言了。

醫療的自費與照護費用，也需儲備

例如一位八十六歲的失智好友，因急性膽囊炎住院十四天，在醫院裡請了二十四小時看護，每天兩千八百元──兩個星期下來，就花了近四萬元。隨著她年紀愈大，因生病或住院而需請人看護的機率也會愈來愈高。

十多年前，我九十多歲的母親罹患失智症，在家裡由兄嫂和看護照顧，每個月的看護費高達六萬元。感謝雙親辛勤經營米店六十年，有足夠的積蓄可以支付。

有位七十五歲的好友因腎癌轉移，而需定期接受標靶與免疫療法。免疫療法要自費，一年來，已花費一百五十萬元。

戰後嬰兒潮的這一代逐漸步入老年，即使沒有罹患重病，隨之而來的視茫茫、齒牙動搖，早晚有機會動白內障手術或植牙。植牙需自費。白內障手術雖有健保給付，但如要採用較精準的飛秒雷射手術則需自費，開一隻眼睛約七萬五千元。

台灣醫療進步、就醫方便，又有健保給付，但需針對疾病的適應症（如仿單所列）做合理的分配，不能無限制地使用最先進的醫療資源，因此免不了有些療程需自費。不過人總難免想要最好、最先進的治療，因而花在自費醫療的費用愈來愈高，例如頸椎、腰椎的微創手術與某些椎間盤植入手術。

曾經有位朋友拍拍自己的頸椎、腰椎，再張開嘴巴，眨眨眼睛說：「光是我身上的裝備就已是百萬身價了！」

怕錢不夠，老後如何因應？

一般人估算需要存多少錢才能財富自由地退休時，大都只考慮退休後想要的生活水準，以及將來的餘命（男性七十六．六三歲，女性八十三．二八歲）所需，而沒考慮到「醫療的自費與照護費用」。那麼該怎麼辦呢？

小時候，父母教我們要節儉、省錢，並且長大後要努力賺錢及儲蓄。但儲蓄只是理財的初階。若學校能開設投資理財的通識課程，使我們進入職場時，就懂得理性理財，而退休後選擇風險小、且有合理報酬的投資，便能在退休金與儲蓄之外，增加一筆「被動收入」。

如果無法增加被動收入，至少不要貪圖高報酬率或受到詐騙，導致血本無歸。

一般人退休後，收入大幅減少，但支出也相對減少，比如少了應酬。所以何不衣飾簡單、舒適，不追求名牌，甚至可以將舊衣服重新搭配，穿出個人品味。保養品與化妝品，選擇網購或在藥妝店購買等等。加上年紀大、代謝慢，食欲降低了，吃得也少……這些都是簡單又可行的省錢方式。

圖為《終究一個人，何不先學快樂的獨老》書封，寶瓶文化提供

還有一個小撇步，那就是維持健康的生活型態以預防疾病，或是症狀輕微時即就醫，避免變成重症。

例如癌症若早期發現，就有機會治癒，不至於轉移或演變成重症，而需自費醫療或請人照顧。

美國「食品藥物管理局」於二○二三年七月六日核准了新藥「侖卡奈單抗」（Lecanemab），以減緩輕度阿茲海默症與輕度認知障礙者約27％的認知功能減退，但一年的藥費高達兩萬六千五百美元，約台幣八十二萬元。如果我們平時就能多動腦、多運動、多人際互動、睡眠充足等，以增加認知存款，降低失智的機率，那不就是省下一大筆錢了嗎？

（本文出自《終究一個人，何不先學快樂的獨老》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）