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國人越來越長壽！銀髮族超前部署 她試著從未來的95歲回頭與75歲的自己對話

寶瓶文化／ 文．劉秀枝（臺北榮總特約醫師）
聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

回到未來，與自己對話

想到我的雙親往生時都逾九十歲高齡，如果沒有意外，我可能也會長壽。那麼，未來二十年的日子要如何過呢？我試著從未來的九十五歲回頭與七十五歲的自己對話──

超前部署，讓之後的上坡路輕鬆點

七十五歲這年，經歷了影響全球達數年的新冠病毒重擊，除了施打六劑疫苗，獨居的你深諳「身心健康是個人防疫的不二法門」。

即使宅在家，三餐也不馬虎，並且上視訊課程、讀書、寫作、追劇。不時瞄一下LINE群組的訊息，但不跟著起舞。常與親友在線上語音聊天，以免忘了如何發音。每天清晨，趁著人少時，戴著口罩外出散步，維持肌力。

你形容自己是「時間富足、經濟穩定、健康平安、遠離憂鬱」，時時感恩並惜福。

雖然安然無事地度過疫情風暴，但也深刻覺悟到可能此生都會與病毒的變種共存。

而且七十五歲到九十五歲這段像是坎坷不平的上坡路，愈走愈吃力──尤其是身體各個器官接二連三地出狀況，不是老舊而不堪使用或血管淤塞，就是細胞不受控制地亂增生，更別說隨時突如其來的不知名病毒。

你很慶幸，自己在七十五歲時就完成部署。

生活規律，不亂花錢，不特意追尋養生之道。無病痛時，多活動；短程能走路就不坐車；有親友邀約，就快樂出遊。

趁著身體還硬朗，禁得起必要手術的挑戰，勇敢地「進廠維修」一番。例如白內障該開就開，讓雙眼大放光明；頸椎的椎間盤突出和腰椎滑脫這兩場大手術也順利完成，行動恢復自如，讓之後的上坡路可以走得輕鬆點。

珍愛自己保有的能力

最棒的是，你真正懂得珍愛自己目前保有的能力，沒有一直抱怨：「我以前可以，現在怎麼就不行了？」

有病時，不仰天長嘆，哀聲自問「為什麼是我？」，而是趕快就醫。

即使植了牙但牙口仍不好，還會欣慰地說：「幸好，我年輕時吃了許多堅果、花生，現在不能吃也不覺得遺憾，而且還是可以買到Ｑ軟的水煮花生或花生豆花呢！」

每個年齡層的身心狀況都不同

你的生命觀是：每個年齡層的身心狀況都不同，需盡情發揮，好好享受，不留遺憾，且將來可回味。

你常說，幸好自己在七十五歲前，就從父母的相繼往生，學到「失去」的藝術。接著長官、親人離世，老友凋零，晚輩展翅高飛，連你的醫師、美髮師、會計師、認識的餐廳老闆等人也逐一退休。

生活圈裡的人，漸漸換成了新朋友，而久了，新朋友也會變成老朋友啊。

圖為《終究一個人，何不先學快樂的獨老》書封，寶瓶文化提供
圖為《終究一個人，何不先學快樂的獨老》書封，寶瓶文化提供

你在七十五歲時，已是善用3C產品的「銀髮達人」，靈活地運用電腦、手機操作各種軟體，拍照、上網、網購、寫文章、經營部落格，還開設Podcast節目，從錄音、轉場音樂到剪輯一手包辦。對你來說，科技是日常，軟體常更新。

今日你在網路上接觸的人如果沒看到你的外貌，不會知道這是一位年逾九旬的長者；看到了，莫不對你的上網能力刮目相看，讓你享受被稱讚的快樂。

當然，這些都是在你還年輕時，尤其是中年時期日積月累的生命力、學習力與韌性的成果，就好比金錢投資的複利一樣。

相信再過十年，一百零五歲的你，也會感激現在九十五歲的自己的努力。

（本文出自《終究一個人，何不先學快樂的獨老》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）

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