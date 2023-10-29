柯文哲、馬斯克都是亞斯人…為什麼亞斯人要特別思考「想活出怎樣的人生」？

【推薦序】你想活出怎樣的人生？ 文◎陳豐偉（精神科醫師／《我與世界格格不入──成人的亞斯覺醒》作者）

要寫這篇推薦序時，正好宮崎駿的最後一部電影《蒼鷺與少年》（中文片名）在日本熱映。電影所改編的原著書名《你想活出怎樣的人生？》正好可以拿來當作文章標題。

對亞斯人、亞斯人的伴侶、亞斯人的家長來說，「你想活出怎樣的人生」，是應該放在最前端，想清楚後再做後續安排的事。

我有些女亞斯病人就清楚表明，可以結婚，但絕對不生小孩。

也有女亞斯朋友，在先生與家人的支持下，決定生小孩，然後讀遍可以蒐集的書，預先在心裡演練怎麼當好亞斯媽媽。

有亞斯青年覺得當業務才能賺錢，除了努力練習說話的技術，還定期到精神科看診、服藥，降低自己的焦慮與過度敏感，才能在客戶面前好好表現。

也有人看清自己的不足處後，鍛鍊好自己的專業，然後深居簡出，過著一成不變的生活。

雖然多數亞斯人拙於社交，但也有少數亞斯人是調情高手。

「亞斯」只是眾多可遺傳的人類「特質」中的一種，混雜著其他特質，亞斯人可以有不同面貌。加上家世背景、身材、外貌、智商以及機運的差異，亞斯人的人生發展會有很大的差異。

●為什麼亞斯人要特別思考「想活出怎樣的人生」？

亞斯人的困擾，在於自己是人類社會的少數。有稍稍明顯亞斯特質的人，或許占10%，這10%多數內向，或是看似外向但常白目地發言。

外向特質的人占人類一半，轉動人類社會的樞紐，多數操控在外向、高EQ的人手裡。有些亞斯人或許有機會當總統、縣市長、企業家或知名學者，但常需要機靈應變的地下社會與一些人民團體，亞斯人就不容易贏得支持。

社經條件不好的亞斯人，要想清楚未來想做什麼工作，最好在高中階段就開始安排，比如當裝潢、水電師傅，經營網拍等，或乾脆替「Uber Eats」或「熊貓」送餐。不要什麼都沒思考，到了服務業，發現自己不適合；進辦公室當助理，然後被同事霸凌。

社經條件好的亞斯人，一開始可以靠勤奮學習、努力工作，獲得一席之地。但是到了一定的位階後，常面臨必須偽裝自己做好社交，或怎麼做也比不過競爭對手的困境。這時，應該把人生目標放在哪裡？

亞斯人還常面臨另一個問題：一廂情願，然後一直被人利用。有些渣男會針對亞斯女孩下手。在企業與團體裡，亞斯人也常因細心、耐心而被重重使用，但分享權利與好康時，被擱置到一邊。

所以亞斯人常需決定：是否要把別人用來社交與玩樂的時間，用來鍛鍊自己的專長與特色，為自己營造一個小小的、舒服的空間？網路盛行，讓亞斯人的轉寰餘地又多了一些。

●亞斯人需要改變自己嗎？如何改變？

在馬大元醫師的這本書裡，提到許多讓亞斯人可以嘗試改變自己的方法，這是這本書的精華。畢竟，他曾在兒童青少年精神科受訓，臨床經驗豐富，會有因應台灣社會設定的治療策略。

每個亞斯人都有不一樣的地方。各都會地區的諮商所，也有許多心理師可以提供你改變的方法。如果不知道找誰，可以先搜尋在各大醫院兒童與青少年精神科工作過的心理師。

對於成年後才漸漸辨識自己亞斯特質的成年人，我的建議是「廣泛閱讀」，蒐集台灣近年來出版關於成人亞斯的書籍，如果能下載Amazon上的英文電子書更好。

多閱讀，釐清自己的人生有哪些部分受到亞斯特質影響，有哪些最好要做調整、迴避或盡量避免發生。

可以什麼改變都不要，就這樣過日子嗎？

可以是可以，但最好能在廣泛閱讀後，想清楚自己的一生。如果不改變，是不是會常常傷害到身邊的人，或者不斷引發不熟的人誤會？

也有可能，你針對亞斯特質想要發展的專長，如果加上待人處世的些微調整，就可以運作得更好。

「我想活出怎樣的人生？」

「那這樣，我需要做什麼努力與改變？」

這是所有亞斯人在察覺自己的特質後，都需要時時放在心上的事情。

●學會運用亞斯人特質，台灣社會才會繼續進步

引領世界進步的美國矽谷，就是亞斯人大量聚集的地方。常常登上世界首富排行榜的伊隆．馬斯克，也宣稱他是亞斯人。科技業與網路業，使得亞斯人的長處讓全世界都看到。

一個成熟的企業或政治團體，在每個重要的決策圈，都應該要放個亞斯人，同時營造讓亞斯人可以充分發揮、直率發言的環境。亞斯人的直覺洞察力、固執與堅持，對企業決策有時會有關鍵作用，但主事者也得了解什麼是亞斯特質，才能適度駕馭，不會紛亂。

這在美國科技業可能是常態了，但在台灣還沒有這個意識。企業與政治團體還是常強調要會講話、會看臉色、會做人，一些癥結點顧及皇城的和諧，大家掩飾，直到最後競爭者突然超車，然後就再也無法挽回。

類似像馬大元醫師所寫的成人亞斯書籍，不只當事人、伴侶、家長應該要看，中大型企業管理者或政黨幹部也都應該列為常識。小公司或許霸凌、欺負亞斯人，把他（她）趕走還可以生存；中大型企業如果不懂得如何管理、運用亞斯人的才能，而競爭對手學會了，勝負差距可能就此拉開。

●真正的難處

不過最大的困難還是在於，有時因為「卡珊德拉症候群」而心力交瘁的太太，覺得先生就是典型的亞斯人，然後清點小孩與公婆叔姑，也高比例呈現亞斯特質。太太覺得「這就是了」，但常偶發性暴怒的先生還是拒絕承認。太太買了書放在床邊，先生拒絕翻開。

聽著太太陳述，我們也很難替她判斷先生是不是典型的亞斯人。畢竟，要判斷亞斯伯格症或亞斯特質，必須回溯到小學時代，有足夠的證言，我們才能說先生可能是亞斯人。

圖為《孤獨的勇者──亞斯精神科醫師所寫的「亞斯全解析」》書封，寶瓶文化提供

除了請出版社多出這些成人亞斯書籍外，我們還需要企業界與教育體系常態性的重視。這就是人類特質的一部分，類似內向、外向，受影響的人數不少，在科技、醫藥、法律界裡的比例不低。亞斯特質是人類進步的動力，重視「亞斯力」的社會，在國與國的競爭中，就會多占了一些優勢。

如果企業與媒體呈現重視「亞斯力」的氛圍，固執的先生或許就會願意翻開書，釐清自己是不是亞斯人。

（本文出自《孤獨的勇者──亞斯精神科醫師所寫的「亞斯全解析」》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）