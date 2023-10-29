固執、社交障礙、感官敏感、情緒失控…亞斯的獨特是一種天賦

〈之一：為什麼你需要讀這本書？〉

●可能性一：你懷疑自己有亞斯，而且你卡住了！

首先恭喜你，因為你知道亞斯這件事、對於亞斯有所了解，且更為寶貴的是你可以「察覺」自己卡住了！

要知道，有更多的亞斯人，根本不知道亞斯這回事，更無從察覺自己早已和世界格格不入；或是雖然隱約知道事態不太對勁，但是卻沒有勇氣去面對。家中那位固執的長輩、公司自以為是的主管、淪為鄰里頭痛人物的古怪鄰居、成為同學噩夢的嚴厲老師等，無一不是如此。

察覺，是亞斯反敗為勝的關鍵第一步。放大你的覺察力，問題已經解決一半。至於其他關鍵步驟，我們後面會一一學到。

●可能性二：身為亞斯的你想改變命運，提升人生

對你來說，人生之旅走到目前為止，問題還不大。甚至你運用亞斯特有的聰明頭腦與堅忍特質，打拚出不錯的成績。但，總有那麼一些不完美，讓你快樂不起來。例如面對心目中的女神，永遠只能單相思；你的努力老是不被老闆看見；明明認真持家，老婆卻嫌你不貼心，孩子也把你當陌生人……

你覺得很納悶，為何生命中總有那麼幾塊區域，就如同迷霧森林，是自己老是弄不清楚，更無從駕馭的。就像是打電動，總是在那麼幾個地方卡關，讓人十分挫折。請放心，這本書將是你在迷霧森林中的清楚地圖，也將扮演成功破關的詳盡攻略。

●可能性三：你想了解並幫助身邊的亞斯

或許你已經在網路上搜尋過，並且看過這個名詞：卡珊德拉症候群（Cassandra Syndrome）。它描述了身為亞斯的伴侶或家人，一種不為人知的苦。功能不錯的亞斯伴侶，在外可以呈現認真、踏實、彬彬有禮的形象；回到家中，卻變得霸道、不近人情，令家人承受長年的身心壓力。

動機更強的，是亞斯孩子的照顧者。隨著進入青春期，亞斯的情緒波動、衝動、固執與儀式化行為都有可能與日俱增，再加上人際、課業等多方壓力，隨時都有機會引爆，並將負能量一股腦地導向家人。為了一些小事要父母下跪道歉、規定父母只能照一定的模式做事情，房間臭烘烘堆滿垃圾也不清理，網路成癮、拒學、繭居，橫行霸道吃定父母……這些問題，在臨床上並不少見。

你常接觸到的亞斯相關協助，除了針對各類症狀的醫療外，心理資源大多集中在兒童時期。早期療育、特教、感覺統合、ABA（應用行為分析）、TEACCH（結構化教學法）、RDI（人際發展介入）、地板時間等，令人眼花撩亂，不過至少資源豐富。

但進入青春期後，部分亞斯由於基本的生活能力沒問題，甚至在某些領域表現優異，個性又特別獨立，常讓他人、甚至亞斯本人誤解不再需要額外協助。但也常常就是在這個時期開始，亞斯的人生旅程開始分歧。找到「社會化」鎖鑰的小伙伴，適應力得到質與量的提升，成為聰明又懂事的「隔壁家孩子」；仍未「開竅」的小伙伴，猶如活在五里霧中，與人格格不入、做事樣樣不靈、處處受挫、情緒崩潰，卻又只知悶頭硬闖……

●成為「王牌亞斯」

身為「資深」亞斯特質者，我一路走來跌跌撞撞。十分慶幸多數人生際遇與抉擇都屬適宜，讓我得以減輕亞斯罩門的負擔，同時充分開發潛藏的亞斯優勢，一減一加之下，走出獨特、豐富而又精采的人生。除了早年學業、事業與感情上的順遂，中年之後，身心狀態也漸入佳境，煩惱減少、豁達與喜悅提升……

凡此種種，讓我十分感激生命中的點點滴滴，所以想野人獻曝，分享自己的體悟以及臨床經驗，藉此幫助仍在水深火熱之中的亞斯伙伴。期待從覺察、突破到實踐，大家都能夠反敗為勝，絕地重生，跳脫麻煩製造者的身分，成為人生真正的贏家！

我把完成這樣生命之旅的亞斯朋友，稱為Asperger Completed Evolution，縮寫為ACE，也就是「王牌」的意思。預祝經由這樣一場精采、有趣的進化之旅，大家都可以成為各自版本的「王牌亞斯」！

〈之二：亞斯缺乏同理心嗎？〉

學生時期，有一位亞斯特質頗為顯著的同學，他的脾氣十分暴躁，一點小事，例如有人不認同他的觀點，或是考試選擇題猜錯了，他就會火冒三丈、捶胸頓足、臉紅脖子粗。

我們好奇地問他：「你為什麼脾氣這麼大？」

他居然說：「現在已經改善許多了，我小時候脾氣更火爆！記得有一次，媽媽因為一些事一直唸我，我一氣之下衝出家門，正好看到空地上躺了一隻小狗，我就拔起一根竹籬笆，朝著小狗狠狠刺下去……」

多麼驚悚的畫面！這是屬於我童年陰影（應該說是青少年陰影）的一個深刻記憶。

缺乏同理心，有可能是亞斯人最常被ＮＴ所詬病的核心問題。

許多人對於自閉與亞斯的刻板印象，就是缺乏同理心，無法感知其他人的想法、情緒與感受。但翻看世衛組織的《國際疾病分類》第十一版（ICD-11）及美國《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5），均沒有特別強調「缺乏同理心」這一項。但過去到現在的專家、學者，在描述亞斯的特徵時，幾乎都會提到缺乏同理心，所以這到底該怎麼解釋呢？

●從三個例子說起

我的四個孩子中，有兩個有亞斯特質，在這邊用與其中某個兒子（因不知其長大後會不會在意）的相處經驗來回答這個問題。

【孩子的例子一】

有天傍晚，兒子想到明天要開學了，開始檢查要用到的文具……結果發現少了兩樣，於是拜託我們開車載他去市區的文具行購買。媽媽聽了大發雷霆，因為她前一晚就詢問過孩子們，快開學了，請自己檢查一下有沒有缺什麼，所以我們上午已經去過文具行採購一次了。結果他沒有好好檢查，現在又要大人辛苦跑一趟。

我太太是很有原則的，所以堅決不願再出門，兒子開始大哭，央求我們載他去買。我比較心軟，於是就帶他去了。

買完後，兒子放下心來，一回到家，他突然抱著我的腰，發自內心地說：「爸爸謝謝你，我愛你！」讓我十分感動。

回到家，孩子們都忙完了，就打開電視開始觀賞最喜歡的漫威系列電影。我一邊看，自己愛評論的壞習慣又自動跑出來，開始批評劇情不合理的地方：「這怎麼可能沒事？重力加速度早就把內臟壓扁了……」「都什麼時代了，還用刀劍砍來砍去？衝鋒槍拿出來掃射不是更快？」

沒說幾句，兒子突然坐不住了，暴怒說：「爸爸你閉嘴啦！不想看，你就上樓！」

是不是讓人很無言？半小時前還對我感激萬分，瞬間又可以暴怒翻臉。你說，他是有同理心，還是沒有同理心？

【孩子的例子二】

有一天，兒子突然跟我說：「爸爸，你幫我看這本書，然後和我說重點。」

我覺得很納悶，因為他是個盡責到近乎好強的孩子，從來不會要我幫忙看功課，更不可能要求我幫他完成些什麼……所以必定事有蹊蹺。

我翻開書看了幾頁，再回想剛剛他的反應，心中有了答案。

閱讀這本故事書再寫下心得，這是老師出的作業。當時他翻看沒幾頁，就闔上書本、摀起耳朵走向我，要我代替他閱讀。

原來，這本書描述的是動物的故事，一開篇就述說一隻大狗被橫衝直闖的汽車撞到了，傷得十分嚴重，下半身癱瘓，一只眼球也破裂了……兒子從小就對於動物，尤其是貓狗有高度的同理，甚至同理心強大到無法看到貓狗受苦。所以這些內容刺痛了他的心，讓他無法閱讀下去。特別的是，摀起耳朵或是遮住眼睛，是亞斯面對強烈、無法承受的感官刺激常出現的標誌性動作。

【天寶．葛蘭汀的例子】

天寶在書中承認，她自小就不懂其他人說的「溫柔、體貼」是什麼意思。直到有一次，大人指導她嘗試撫摸一隻貓咪；她逐漸放輕動作（亞斯通常粗手粗腳），漸漸得到小貓的認可與順從，再加上貓咪皮毛的柔軟觸感，讓她終於可以體會「溫柔、體貼」的意涵。

●亞斯不是沒有同理，而是選擇性同理

例如我們家，得到孩子最多同理的是朝夕相處的媽媽；或是相對於人，他們可能比較同理動物。更奇特的是，有的亞斯人傾向於同理「東西」，例如我的這個兒子，他看到東西被弄壞時，不論是不是自己的，常常都會放聲大哭。

●亞斯的同理與共感，沒有恆定性

也許這一刻心情好、能量高、感官得以開放，感覺就特別容易進來，也就能體會、甚至心疼你的辛勞。但下一刻因為一些事情引發情緒、感官關閉了，曇花一現的同理心也就消散了。還有就是處在熱戀期時，亞斯人的同理心會比較升高，因而展現出高度的體貼；但一旦確定關係後，這種柔情有可能就會大幅消減。再加上亞斯通常傾向於就事論事、換句話說就是「活在當下」，所以對人比較不太有「恆定」的感受，想到什麼就會有話直說，給人「翻臉比翻書還快」的印象。

●亞斯表達同理的方式與眾不同

許多亞斯朋友在察覺家人的不舒服時，因為無法承受迎面而來的強烈感受，也不知該如何回應，所以會無意識地把頭轉向一邊。這樣一來，就讓人有缺乏同理心的感覺。又比如有些亞斯朋友在看到、聽到天災人禍的新聞時，會選擇默默地離開房間，也是同樣的原因。因為缺乏能力去解讀、說明及消化自己內在的不適感受，所以只能選擇迴避，容易讓人產生「鐵石心腸」的誤解。

甚至心理學上有一種說法，「因為太深情，所以不得不無情」。孩子太在意父母，無法忍受父母有時會不愛自己，或是無法面對父母會老去、會離世的殘酷事實，即使稍微觸碰到這些議題，都會痛苦不堪……所以潛意識出於自我保護，一步步為心靈打造出一個厚厚的殼。雖然能隔離柔嫩、敏感的心，但也讓自己成為一個情感麻木的人。

●大多數亞斯人的同理心尚未被開發

如同天寶的例子，也許亞斯同理的能力並不是永遠無法健全，只是缺乏一些契機或媒介。

天寶藉由與貓咪互動，建立同理心，同樣地，我的同理也不是渾然天成，而是藉由某種管道逐步建立的。

這個管道，就是「小說與電影」。例如你想體驗「解鎖同理心」的感受是如何，你可以欣賞帥氣演員克里斯汀．貝爾的《重裝任務》。我認為這部電影非常適合亞斯人觀看，可以視為亞斯人驚心動魄的啟蒙之旅。重點這還是一部打鬥精采、節奏明快的爽片，十分推薦給大家。

藉由閱讀小說，我可以更進一步一窺人物喜怒哀樂背後的心路歷程。比起影視作品，小說通常有更多人物內心的描述，往往會讓我有這樣的興嘆：「噢……原來這一類性格的人，在這個情境下會有這種感受、會這樣想事情。太重要了！趕緊記起來！」印象最深刻的是，在考完專科醫師後的空檔，我一口氣看完了全套的金庸小說；感覺起來那幾個月對於人性的理解，比過去四年的專科醫師訓練還要深刻。

圖為《孤獨的勇者──亞斯精神科醫師所寫的「亞斯全解析」》書封，寶瓶文化提供

所以說，亞斯是否有同理心，不是一個單純的問題，也不會是一個永遠無法改變的罩門。但話說回來，欠缺或是不均衡的同理心，確實可說是亞斯人典型的罩門，也常是身邊人最為在意的一點，更常是亞斯人被誤解、被排擠、引發身心痛苦的根源。所以針對「同理」這件事，值得我們花費更多的篇幅深入探討。相信馬醫師，用對方法，你可以建構比ＮＴ更敏銳、更深入、更有質感的同理能力。

（本文出自《孤獨的勇者──亞斯精神科醫師所寫的「亞斯全解析」》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）