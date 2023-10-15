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妹子上班常常搭錯車遲到…上司警告後依然故我 背後暗藏揪心真相

究竟出版社／ 文．岩瀨利郎（精神科醫師）
示意圖／ingimage
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注意力容易從一件事情轉移到另一件事

有ADHD的人，幾乎都有缺乏專注力的特質。

W小姐（二十五歲）經常犯一些很單純的失誤，像是文件裡有錯字或漏字，或是計算錯誤之類的，並因此遭到上司責罵；除此之外，她也常因搭錯車而遲到。雖然她本人也很想改善這種狀況，但失誤還是反覆發生。大家都以為她「馬虎」或「懶散」，然而她比任何人都清楚自己經常犯錯的事實。

有ADHD的人之所以會出現這些失誤，是因為他們的注意力容易從一件事情轉移到另一件事情上。他們的意識也經常從眼前的事物抽離，飄到九霄雲外，陷入所謂的「神遊」狀態，因此很難專心完成一件事情。人類發呆時，大腦中有個名叫「預設模式網路」的神經迴路會特別活躍；而近年的研究發現，發展障礙者腦中「預設模式網路」的活化程度比一般人更高，推測此迴路的作用也與「神遊」有關。

【當事人心聲】我覺得自己已經很努力避免犯錯了

我在這家公司已經第三年了，工作頻頻出錯讓我很困擾。我覺得自己已經很努力避免犯錯了⋯⋯前幾天才被上司說「你的失誤有點多」，家事也經常做不好，總是意志消沉。（W小姐，二十五歲）

生氣只會造成反效果。請具體營造避免當事人犯錯的環境

圖為《秒懂過動與自閉的內心世界》書封，究竟出版社提供
圖為《秒懂過動與自閉的內心世界》書封，究竟出版社提供

失誤是特質所導致，如果遭到責罵，有可能因為焦慮而更頻繁地出錯，結果失去動力，導致反效果。盡量營造避免犯錯的環境，是針對具備這種特質者的合理考量。

舉例來說，容易在工作順序上犯錯的人，可以為他製作專屬的檢查表，請他每次確認。指派一名資深同事與他搭檔，請對方協助確認錯漏字或驗算；他則能協助同事進行其他自己做得到的工作，或許也是不錯的方式。如此一來，容易出錯的重點就會變得明確，無論周圍的人或當事人也都能逐漸注意到。

至於家事方面，身邊的人可以先觀察一遍他做家事的狀況，再幫他製作檢查表，也是個好方法。

【生活指引】因為注意力渙散而總是出錯。我想徹底改變自己

與其急著改變自己，不如把「建立減少失誤的機制」當成第一步。除了檢查表與任務清單，也很推薦「培養留心的習慣」。把自己所知道「容易犯下的失誤」做成清單，有事沒事就看一下；也可以利用手機的備忘錄功能，以便隨時查看。這麼一來，就能將自己容易犯的錯誤類型根植腦海，自然而然就能更小心。

（本文出自《秒懂過動與自閉的內心世界》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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