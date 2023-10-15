與人對話總是神遊天外 自閉症患者腦中有個「自己的世界」

即使與別人對話，也在恍神或躲進自己的世界裡

明明正在與媽媽說話，有ADHD的M小妹（八歲）卻突然說起毫不相干的話題；這樣的傾向在談到學校課業時尤其明顯。ADHD的患者具有注意力散漫的特質，無法專注在自己不感興趣的話題上。他們會開始「神遊」，把注意力轉到與眼前話題無關的事物上、在腦中思考完全不相關的事情，然後突然說起這件事。

有ASD的S小弟（九歲）經常在與父母說話時恍神。老師也曾告訴父母，S小弟在學校單獨面對老師時，總是沒在聽老師說話。ASD的人們腦中有個「自己的世界」，待在這個世界裡非常自在，因此只要別人提到稍微讓他們覺得不愉快的話題，他們就會立刻躲進自己的世界裡。儘管看在周圍的人眼裡像是在發呆，但他們腦中有個自己喜愛的世界正在拓展，所以聽不進外界的話語。

【當事人心聲】忍不住對完全沒在聽人說話的兒子不耐煩…… 我家的孩子不擅長運動。身為家長的我很擔心，所以只要有體育課那天，我就會問他：「課上得怎麼樣？」但他多半只是發呆，或是突然說起他最喜歡的電車。我總是忍不住情緒化地罵他：「你有在聽嗎？我不是在講這個！」罵完之後又開始反省。（S小弟的母親）

這是發展障礙很常見的問題。請巧妙地結合他感興趣的事

重點 ．就算嚴厲提醒也無濟於事 ．多半不是光靠當事人努力就能解決的 ◎避免生氣或焦慮，請與他喜歡的事物結合

圖為《秒懂過動與自閉的內心世界》書封，究竟出版社提供

有ADHD的人往往缺乏專注力，有ASD的人則沉浸在自己的世界裡。這些都是非常普遍的狀況。

身為家長，或許會忍不住想大吼：「給我專心聽！」但這多半是就算當事人努力也解決不了的問題。

理解這點之後，請將無論如何都希望當事人聽進去的話，與他感興趣的事物結合。舉例來說，面對喜歡電車的孩子，可以巧妙地利用電車比喻，說不定就能讓他們專心把話聽完。

至於成年後的發展障礙患者，我會直接告訴他們：「別人對你說話時，你往往會發呆或說些無關的話，最好留意一下。」幫助他們產生自覺。

【生活指引】我家孩子開口閉口都是他喜歡的電車。該怎麼辦呢？ 他喜歡的電車世界，就是安心的世界 孩子之所以會固守在自己喜愛的世界裡，是因為那裡對他們來說最安心。反過來說，對他們而言，其他世界或許充滿了不安，待起來很不舒服。所以請不要強行將孩子拉出來，而是先花點時間聽他們聊聊他喜愛的事物。這麼一來，孩子或許就能鼓起勇氣一窺外面的世界。

（本文出自《秒懂過動與自閉的內心世界》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）