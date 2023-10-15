人前微笑、人後落淚…為什麼「微笑型憂鬱症」難以察覺？

「心理師，我下了班就再也笑不出來」

「來諮商前我沒辦法控制地在公司廁所大哭了一場」

「有時候就想睡一睡不要醒來…」

K先生是台北百貨公司樓層的主管，低著頭和我分享最近的工作狀況；對自己工作表現十分看重與要求的他，最近一個月開始對於長時間需要掛著笑容感到痛苦，尤其是面對客戶、上司、下屬時必須要展現出溫暖開朗的這點，更是讓K先生開始質疑自己無法勝任工作、是否該離職。在心理師的詢問下，K先生承認近一個月會莫名想大哭、過去喜歡的跑步、游泳等運動都不想做、睡眠狀態與食慾改變、覺得自己相當失敗，身邊親友們沒人發現他的情緒變化，仍然認為K先生工作狀態良好。

微笑型憂鬱症的症狀表現

K先生的情況是很典型的「微笑型憂鬱症」，相較於憂鬱症讓人聯想到的鬱鬱寡歡、無精打采、自卑等狀況，微笑型憂鬱症展現出來的則是「人前微笑，人後落淚」。在許多社交情境中，微笑型憂鬱症可能會呈現有活力、開朗與樂觀的樣貌，且是具有高度自理生活能力的人，但在獨處時就會出現憂鬱症的症狀，如：持續地悲傷、對曾經喜愛的事物失去興趣、食慾或睡眠改變、體重變化、缺乏自尊、自我價值/自我評價低、甚至有自傷/自殺的想法或行為。這些外在與內在的反差，更是讓身邊的人或罹患該類型憂鬱症的本人難以察覺。

究竟什麼原因會產生微笑型憂鬱症呢？可以分成以下幾種原因：

1.社會文化脈絡：

文化中對於性別的刻板印象或傳統價值觀，如男性該堅強、不該有情緒、女生應該性格溫順等，又或者是成長過程中對於情緒辨識、感受、表達方式被忽視或壓抑，都可能會讓我們學習到「自己在情緒低落時，仍須假裝成為很好的樣貌」。

2.自我期待過高：

對於自我表現和成就有較高的期望或過度在乎，可能與工作、尊嚴、責任等…因素有關。

3.社交媒體：

社交情境或社群媒體中需呈現出「快樂、美好」等形象，可能與現實生活有落差而出現適應困難。

4.生活中重大壓力：

生活中出現慢性或急性壓力，如：工作負荷過大、人際關係變化（離婚、生子、親友過世）、罹病等。

微笑型憂鬱症可以被治癒

微笑型憂鬱症因為症狀表現的型態，使得它更難以被旁人察覺、本人也較難即時尋求協助，可能在一段時間壓抑後突然爆發，轉變成實際可見的自傷或自殺行為；這跟憂鬱症一樣是可以被治療的，由於憂鬱症的成因，一部分由大腦以及其他許多複雜的因素（如：神經傳導物質失調、掌管情緒調節的前扣帶迴、負向情緒的杏仁核、主掌記憶的海馬迴出現過度活躍等）所構成，這些大腦的狀態，會使得罹患微笑型憂鬱症的人同樣難以跳脫負向情緒、不斷反芻負向記憶等症狀，因此一昧的鼓勵正向思考、放寬心是無法解決憂鬱情緒，甚至會讓罹患憂鬱症的人感到壓力。

常見的治療方法可分藥物與非藥物：

1.藥物治療：可前往精神科或身心科尋求協助及進行治療，服藥時切記遵照醫囑，勿自行調藥，若有不舒適的副作用時記得要回診與醫師討論和調藥。 2.非藥物治療 (1)儀器： 如：rTMS經顱磁刺激，是一種非侵入性的神經刺激術，能透過快速改變磁場引發電流進而刺激大腦皮質或神經，可找專業治療所討論該儀器治療之細節。 (2)心理治療： 可搭配藥物，定期與心理師談話，透過晤談過程中學習情緒因應技巧與梳理壓力事件所帶來的心理困擾。 (3)調整生活模式： 充足的睡眠、培養運動習慣、健康飲食與避免過度依賴物質（如：菸、酒…等）。

及時覺察、勇於發出求救訊號

無論使用哪種治療方式，重要的是能及時察覺自己或親友是否正處於微笑型憂鬱症，若是發現自己或親友近期正經歷重大壓力事件、較難專注或投入日常生活、對於本來感興趣的事物熱情不再、減少社交、開始出現負向思考或自我評價等行為，建議可溫柔地告知自己或親友，刻意隱藏憂鬱情緒可能使症狀變得更加嚴重，及早求助或接受專業醫師、心理師治療將可以改善情緒，重回真正的快樂。

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