從「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」 看家庭投射歷程中的家庭秘密

近期熱映的「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」，看完之後除了熱血沸騰的劇情和絢麗的特效外，更令我注意的是初代黃蜂女珍妮的「秘密」，以及主角-凱西（蟻人之女）和黃蜂女荷普，在面對家人突然消失後，因為渴求與消失的家人重新連結，所做的一切努力，更因為這些努力而展開的冒險之旅（為防爆雷，敬請謹慎閱讀）。

蟻人一家在大事件後，生活逐漸走上平穩的軌道，而在生活中荷普相當關心珍妮在量子世界時的遭遇，但珍妮沒有正面回應過，直到跟凱西分享自己在蟻人消失後不斷地想方設法地想找回爸爸所發明的儀器，珍妮激動的喊話，但也為時已晚。

別讓祕密變成家中的阻礙

每個人都會有秘密，有些秘密可能是自己不堪的過去，或曾經後悔的決定，有些可能是豐功偉業，但當我們選擇先隱藏起來，背後都一定自己的道理。在片中珍妮似乎覺得「反正事情都過去了，不要造成家人的困擾，就埋藏心中」，但往往當我們越想藏住的秘密，它的情緒衝擊可能就越大。情緒衝擊越大對家庭成員造成的意外也就越大，片中珍妮為對當時的情況相當懊悔，因此決定不再提起，想不到卻陰錯陽差讓一家人再次面臨險境。我常常在和家庭成員諮商時發現，有些人會辛苦的背著某個秘密，他猜想著別人知道後會有個災難想像，為此付出許多代價。

家庭投射歷程中的家庭秘密

在Bowen理論中家庭會將其信念、規則、迷思及秘密透過情緒互動的模式傳承下去，且關係中焦慮越高時，越會用僵化的態度來面對與處理它，除了文章中，珍妮對於過去消失的狀態不願提起，使荷普與其家人有更多的焦慮與猜想外，我在治療中常見的例子就是，許多人在面對父母衝突後沒有辦法了解到父母是如何和好的，甚至帶著某種想像認同了父或母的其中一方，並且與對方對立，導致原本可能父母間的衝突結束後，轉為親子間的衝突。

用愛化開秘密的結

在片中主角們透過冒險患難來重新修復關係，並且變的更緊密。但在生活中的我們可以怎麼做呢?假設荷普和珍妮這對母女來到我的諮商室

首先協助荷普慢下來，述說母親對他的重要性，以及分享這20多年來對母親的想念，以及過去已經被父親藏在［母親去哪裡］的秘密20多年的心理衝擊。

接著，我相信當荷普的追問慢下來之後，珍妮會感到安全與尊重，更在聽到女兒柔軟的訴說自己的脆弱，珍妮更能理解到女兒對他的愛與呵護。在開放的狀態下重新連結母女的關係。

打開祕密的時刻，珍妮會訴說著他的故事與心情，自責、羞愧、害怕以及無法原諒自己，荷普聽到母親的脆弱而非過去被父親隱瞞的傷害，心中的結漸漸的化開，並且安慰與支持起母親，陪伴母親度過心情的風暴。

每個人的故事發展可能不同，但我相信，透過好好地對話與理解，都可以化解彼此心中的秘密與糾結的情感。若您也面臨和黃蜂女母女一樣的家庭秘密，歡迎您可以嘗試與開啟對話，當您需要專業協助時，心理師絕對樂意成為您的夥伴，一起面對家庭秘密。

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