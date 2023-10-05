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2023年第二屆台灣多元共融願景獎得獎名單出爐！大缺工時代來臨 DEI成為企業吸引人才的利器

聯合新聞網／ 女人迷：最走心的女力媒體
圖／女人迷提供
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由Womany女人迷主辦第二屆「DEI多元共融願景獎（DBTA，Diversity for Better Tomorrow Awards）」於今（3）日揭曉，本屆評選涵蓋26個不同的產業參與，總計有60家企業報獎。重點協辦單位包括Linkedin和KPMG，是台灣首個由產業界、政府機構和學術界共同參與的多元獎項。評審過程由KPMG監理，評審團隊具備跨國企業交流觀點和在地視野，並與台灣三大人力資源平台：104、Yourator、CakeResume合作，共同推動多元性（Diversity）、公平（Equity）、共融（Inclusion）倡議，表揚實施多元共融政策的企業，鼓勵更多企業參與，加速台灣職場DEI文化的積極變革，此一獎項亦為台灣首次的多元共融獎項。

評選結果包括29家在實施多元共融政策方面表現出色的企業，其中包括跨國企業如聯合利華、滙豐商業銀行、必爾斯藍基股份有限公司、寶僑家品、台灣歐舒丹股份有限公司等等，以及台灣本土企業如富邦媒體科技、國泰金融控股股份有限公司、神基科技股份有限公司、宜蘊醫療股份有限公司等。Womany女人迷創辦人暨執行長張瑋軒：「對於『多元公平共融』DEI的理解與實踐，將是台灣企業轉型的重要關鍵！不僅能契合全球SDGS注重人才永續的發展趨勢，提升台灣在全球供應鏈重要性與企業形象；根據職場研究報告顯示，有高達 97.6%的工作者認為DEI是更能有效留才與吸引人才，也能有效為企業保持最佳戰略組織。」

面對大缺工時代 DEI實踐是企業獲取人才唯一解方

女人迷長年致力於打造台灣公平友善職場，累積豐富的DEI專業洞察與影響力。一年內接觸26大產業並開設超過45場DEI培訓，實體及線上學習課程學員超過萬人。根據會後問卷調查，學員明顯感受經培訓後，對於「DEI多元公平共融與無意識偏見」的理解上，從低於平均表現，至滿分理解程度。除了持續推動DEI企業培力課程以外，今年更與台灣三大人力銀行平台共製台灣的「多元共融白皮書——企業人才公平發展與永續治理方針」，透過10大數據揭示了DEI在台灣職場的現況和發展方向。

2023多元趨勢報告數據統計揭曝：革命尚未成功！台灣DEI善職場文化落實有待加強

根據「多元共融白皮書——企業人才公平發展與永續治理方針」數據統計，整理出「關鍵DEI 5策略路徑」分別為：「創造全面性公平視野、人才佈局職能多元化、強化組織團結凝聚力文化、提升多元文化溝通效能、突顯在地實踐可見度。」根據調查結果顯示，僅有百分之9.9%工作者在職場中感到完全有心理安全感去表達自己的想法。其餘90.1%受試者答案皆含不確定性。有45%工作者有育嬰需求時不確定、不敢請育嬰假。從數據中可見端倪，台灣在推動DEI友善職場文化，仍有進步空間。

企業領袖展現堅定決心 做出承諾、走向多元共融的第一步

根據2023女人迷「多元共融白皮書——企業人才公平發展與永續治理方針」指出近97.6%職場工作者注重企業DEI文化，可見組織是否具備DEI，將成為就業關鍵。除此之外，台灣金融監督管理委員會（金管會）於今年針對上市櫃公司發布永續行動方案，推動企業淨零、永續治理、永續資訊揭露、利益相關者溝通，及推動ESG評鑑與數位轉型。可見環境保護、社會責任以及公司治理，這三者相輔相成，不可或缺。其中也包含拉高女性董事比例，2024年起上市櫃公司應在董事屆期後委任至少1名女性董事，有163家目前無女性董事的上市櫃公司明年必須補正。女人迷預測2024至2026年將全球面臨疫後工作重組和大缺工浪潮，DEI將是企業成功和永續經營的要素。今日已有眾多企業承諾並作出行動、現場報名第三屆DEI多元共融願景獎（DBTA），共同推動DEI，建立更多元和共融的職場和社會。

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