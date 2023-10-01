總是獨來獨往、與周圍格格不入很可憐？醫：擁有自己的世界也是優點

不懂得遵從指示，無法適應學校的團體生活

有ASD的A小妹（七歲）父母接到學校的連絡。學校表示，A小妹非常討厭遠足或運動會練習之類的團體活動，在班上總是獨自一人做著其他事情。

A小妹擁有自己的世界觀，無法理解為什麼非得和大家一起行動不可。即使有老師的指示，她也無論如何都不覺得和大家一起行動是必要的，所以並不會遵守。雖然會被誤以為是叛逆，但這與叛逆完全是兩回事；先不論叛逆與否，她根本不理解團體行動的必要性。

遠足時，她可能會被突然出現的蝴蝶吸引，於是脫隊亂跑。由於「必須配合團體」的意識薄弱，所以她更重視自己的興趣，也理所當然會去追求。

此外，學校有活動時，她也會因為環境變得與平常不同而容易焦慮和緊張，並因此手足無措。這種時候，如果老師再給予強硬的指令，會讓她更加困惑，也更無法和大家一起行動。

【當事人心聲】我必須為了配合大家而忍耐嗎？ 學校的老師會說：「接下來，大家一起做○○○吧！」但我又不想做，當然就不會去做。遠足時和大家一起走路也很無聊，所以當美麗的蝴蝶出現時，我就跑去看了，結果被老師罵。我已經想回家了。（A 小妹，七歲）

與其勉強他們從事團體活動，不如營造能讓他們追求「興趣」的環境

重點 ．想讓他們融入團體的努力，往往只是徒勞 ．他們有時並不想「與其他人好好相處」 ◎把擁有自己的世界變成他們的優點

圖為《秒懂過動與自閉的內心世界》書封，究竟出版社提供

我想，就算A小妹問我：「為什麼必須和大家一起行動？」我應該也不知道該如何回答吧。因為就算回答「這是規定」，她也不一定能理解。

雖然程度差異各有不同，但讓當事人做自己想做的事情，或許才是最幸福的。乍看之下，與周圍格格不入好像很可憐，但當事人通常不太有「想與其他人好好相處」的意識，沉浸在自己喜歡的事物裡反而更開心。學校可說是團體生活的基礎所在，所以請清楚告訴學校當事人的這項特質，並取得理解。擁有自己的世界也是優點。請接受孩子的特質，把他們當成儘管有點與眾不同但很有趣的孩子吧！

【生活指引】我家孩子缺乏協調性，我很擔心他的將來。他有辦法好好適應這個社會嗎？ 邁向接受不同特質與個性的多樣化社會 因為孩子表現得特立獨行而擔心他的將來，是無可厚非的；但若能讓他發展自己的「興趣」，說不定將來還能與工作銜接。社會上尊重多樣性的趨勢越來越明顯。即使是有ASD 傾向的人，未來應該可以生活得遠比現在更輕鬆吧？隨著網路發達，不需要與人接觸就能完成的工作，想必也會越來越多。

（本文出自《秒懂過動與自閉的內心世界》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）