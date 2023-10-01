想在職場上交朋友？心理醫師：要小心這些情緒勒索的有毒關係

職場交友一直是許多人一生都必須面對的問題，它也牽涉的許多學問。

也許你我都知道，職場並不是一個非常適合交友的地方，它牽涉太多的盲點、糾葛、職權和權限之間的摩擦，在這公事公辦的環境裡，確實很難和他人談心。

畢竟，職場上會牽涉到利益、同事之間也有一種競爭關係，加上責任歸屬問題，有時候向對方的掏心掏肺，最終變成挖個坑給自己跳。

每個人在初入社會、踏進職場時，也許都曾有過和同事擁有革命情感的機會，許多凝聚相同目標、共同達標一個專案的熱情，讓彼此之間的情誼更為和睦，加上長時間相處、同部門的默契、一起吃午餐的習慣，確實很可能就在這樣的情境下，交到難能可貴的朋友。

然而，隨著自己涉世愈深、和同事漸漸有著利益拉扯時，很多看似堅定的情誼，往往會在某個競爭中開始逐漸變調──當過往的信任、坦承、同仇敵愾成了對方反過來攻訐的把柄時，曾經的友情都會化作過往雲煙。

職場上有好朋友，可能有利也有弊

在職場擁有好友的好處是，你可以讓漫長的一天過得更快，這個朋友也能成為你完成艱難專案時所需的動力，「但是，你在工作中建立的友誼，其實存在著內在的緊張關係。」

美國（USA）羅格斯大學人力資源研究專家潔西卡梅索特（Jessica Methot）就說，職場友情的獨特之處在於，勢必得在利益瓜葛和情感取捨之間取得微妙的平衡，「你必須顧及專業層面的尊重以及個人層面的尊重，如果其中一個受到損害，這種友誼關係就無法維持。」

她強調，好朋友可以給你無限的支持，但同事之間的友誼，必須做到一定的界線才能維持好專業，當工作中的朋友開始超越這些界線、逐漸越界時，代表著一種危險信號的出現。

「以下這些徵兆出現時，其實代表著這些職場友誼不再健康，甚至可能對自己的職涯有害。」

1、你的朋友希望你永遠站在他們那邊

潔西卡梅索特說，「友誼本來就需要一定程度的偏袒，在正常的交友關係裡，朋友大部分都會希望你站在他們那邊，如果你沒有讓對方感受到這樣的後盾，有可能會傷害友情。」

然而，在工作場合，這種偏袒有時候未必是好事——特別是你不能對同事表現出這種偏見，畢竟當自己沒辦法保持專業時，很可能就無法完成工作。

「這種有毒的職場友情，可能會期待你在專案糾紛中站在他那一邊，或是請你告訴他任何在會議上聽到的內幕消息，如果你沒辦法分享，你就會受到傷害。」

專家就說，「相互衝突的期望」，是職場友誼最容易惡化的主要原因之一，這種情緒勒索其實容易讓感情破裂，接著陷入一個讓彼此交惡的尷尬中。

2、如果你結束了這段關係，工作進度可能就會受影響

在職場上，最怕的就是曾經擁有革命情感的同事、好友，因為一些理念和意見不合的關係陷入衝突，進而影響到自己的工作。專家說，如果你害怕得罪你在工作上的朋友，只是因為對方和你的工作息息相關的話，這段關係其實是有毒的。

一旦你們因為某些原因開始鬧不合，對方對你的報復，可能是小至不讓你再收到相關的電子郵件，大至讓整個辦公室開始都對你冷落，那是非常要不得的。

臨床心理學家塔妮莎蘭傑（Tanisha Ranger）就說，「在職場交友到一定程度後，你會漸漸了解一個人，更能知道他們可能影響辦公室的權力，如果你對他們的強勢感到恐懼，代表你遇到一個非常不好的關係。」

「出於恐懼而維持的友誼，其實不利於你在這個公司的福祉和長期發展。」

3、職場上的朋友背叛了你的信任

潔西卡梅索特說，「一個良好的友誼，是建立在互信的基礎上的；而一段有毒的友誼，是建立在你總是要小心對方的感受之上。」

研究發現，「感覺被背叛」是職場友情失敗的另一個主要原因。在一個例子中，一位同事發現他的朋友在未經許可的情況下就偷看了他的辦公室文件，這結束了他們之間的信任、友誼也因此決裂。

專家說，這些背叛的行為，未必要像背後中傷或攻擊那麼嚴重，它也可能像是輕微的輕視和閒言閒語，讓你懷疑自己的朋友是否值得信任。

「他們可能會像其他人透露你們交情好時的私人訊息，或分享你的私人祕密，來為自己的權益加分。」

專家強調，更惡劣的是，他們還可能隱藏對你工作有益的訊息，「有一些職場的友情是，他們不希望你成功，即便真的是關心你這個人，因為你的成功可能讓他少了一個朋友。」

4、當你和這個朋友在一起時，你們總是聊別人的八卦

研究發現，你所工作的公司，某種程度上是體現了自己的價值觀，無論你是否有意為之，「不良的情緒其實是會傳染的，與粗魯的同事相處，也可能讓人變得刻薄。」

然而，如果在職場中，你不想和那些讓你變得不一樣的人保持友誼關係，這也可能損害你在職場的名聲，而刻意維持友好的下場，就是讓自己更內疚。

潔西卡梅索特表示，如果你和某個同事走得很近，接著就有許多負面的聲音傳出來，那這段關係可能就有問題。

「有毒的工作關係，會讓你說出或做出一些平常你根本不會做的事情，甚至發現自己在職場變得殘忍和八卦，這就表明這種關係不太健康。」

5、和這個朋友相處時只感到矛盾，而不是興奮

除非對方帶給你的背叛感很重，否則你可能很難知道，如何和職場上的朋友斷絕關係，專家分享，「在不健康的職場友誼裡，你會有很複雜的感覺，讓人更難知道該如何結束這段關係。」

她強調，也許未必有某個原因讓你討厭對方，而是一種矛盾的感覺，「如果你沒辦法釐清這種矛盾的心理，在職場上，只會佔用你更多精神能量。」

在這些情況下，潔西卡梅索特建議，應該注意自己是否對和這個朋友的交談、互動感到期待，還是只要和對方溝通就會感到疲憊——這將幫助你認清這段友情是否值得深交。

「傾聽自己的直覺很重要，如果你感到不舒服、即便說不出原因，尊重這一點也很重要。」

她分享，有一些職場上的友情可能讓人徹夜難眠，甚至讓人不再想繼續上班，「職場的友情基本上都會因為工作結束而斷絕，有時候這樣離職也不是不行的。」

「很多人都會說他們在工作上有很多朋友，但實際上當這些人換工作時，所謂的『朋友』基本上都不會再聯繫，你能認清這些關係中有多少是間接的。」人生中有一兩個朋友可能會伴你一生，而實際上是大多數人，你永遠都不會再見面⋯⋯

（本文出自2023.09.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）