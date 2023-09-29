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親密關係總是會多了一個人？慣性劈腿的「兩種可能性」

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖／ingimage
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我遇過很多在親密關係裡，時常會出現劈腿模式的人，經常性劈腿的人有幾種可能性:第一是，在劈腿的過程中會不會讓我覺得自己有更多的時尚配件，有很多人真的會利用劈腿來證明自己是夠好的；另一種劈腿是，我無法在關係中說出我真正的需求。

就像Ann，她說另一半總是對她大呼小叫，她怎麼說都沒有用，什麼事情也都要聽另一半的，這樣的生活讓她感覺很痛苦。

這時候，剛好有個人對她溫柔呵護、願意傾聽她、陪伴她，所以她就淪陷了。

有趣的是，她後來劈腿的小王也開始對她沒耐心，她的溫柔鄉不見了，這時又有個人對她好，她就又再度劈腿；這就是慣性劈腿的模式。

所以我會說，慣性劈腿在說明的是，我們會利用另一個人來滿足自己的一些需求，而這個需求不一定可以跟原本的另一半討論，可能是另一半拒絕討論，也可能是我們難以啟齒、不知道如何討論。

因此，想要在親密關係中自在的相處，很重要的一點正是，我們在親密關係中能不能好好地表達出自己的需求喔！

本文出自愛心理「關係總是會多了一個人？慣性劈腿的兩種可能性」，未經同意禁止轉載。

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我遇過很多在親密關係裡，時常會出現劈腿模式的人，經常性劈腿的人有幾種可能性:第一是，在劈腿的過程中會不會讓我覺得自己有更多的時尚配件，有很多人真的會利用劈腿來證明自己是夠好的；另一種劈腿是，我無法在關係中說出我真正的需求。

我什麼事都跟他說 為什麼關係還是沒有很親近？因為你試圖從對方身上「索取這2樣」

很多人以為維繫關係就是什麼都跟對方講，這樣高度透明自己的關係，是增進彼此認識，讓彼此關係更深刻的方式，但如果你覺得你大小事都跟對方講，但你卻發現你並不了解對方，那代表你們關係的流動性與相互性出了狀況。

關於創傷要對另一半坦白嗎？心理師告訴你四種「創傷療癒」的方法

創傷在我們身心留下長久的痕跡，有些肉眼可見，但更多傷痕無法被看見，這些隱形的傷疤，會形成無可跨越的高牆，讓我們在人際關係裡變成孤島。我們都需要在安全的關係裡被看見被理解，透過被感同身受和接納，關係得以跨越考驗變得更加緊密，在相愛的關係裡，彼此的自我揭露似乎自然而然就可以輕易完成，但創傷後的自我袒露則不然，在沒有充足準備下「自揭傷疤」，等於在自己心裡再添一道傷口。

看電影總是哭到不能自己？你所掉的眼淚 可能是在「為自己哀悼」

假設你容易哭，好比看電影或短片，只要看到某一種情節你就會哭的唏哩嘩啦，若你在哭完之後就沒事了，那就沒關係。但若你哭完之後就會陷入胡思亂想的狀態，這就不只是你的共情程度很高，而是這些情節勾起了你的某一些傷心往事，或是勾起了你內在的某一些課題，讓你的情緒出現了這些反應。

親密關係中有一種毒性迷思 叫做「你愛我，就該知道我在想什麼」

大家應該看過以下情境，女生不說話看起來很生氣，男生在一旁不知所措，這時男生問了一句：「我想了很久還是想不到你為什麼生氣，你告訴我我可以改啊！」聽完後女生就更生氣的說：「你愛我就應該知道我在氣什麼！」最後就卡在一方不知道對方為何生氣，另一方因為對方不知道自己為何生氣而更生氣。

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