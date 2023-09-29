親密關係總是會多了一個人？慣性劈腿的「兩種可能性」

我遇過很多在親密關係裡，時常會出現劈腿模式的人，經常性劈腿的人有幾種可能性:第一是，在劈腿的過程中會不會讓我覺得自己有更多的時尚配件，有很多人真的會利用劈腿來證明自己是夠好的；另一種劈腿是，我無法在關係中說出我真正的需求。

就像Ann，她說另一半總是對她大呼小叫，她怎麼說都沒有用，什麼事情也都要聽另一半的，這樣的生活讓她感覺很痛苦。

這時候，剛好有個人對她溫柔呵護、願意傾聽她、陪伴她，所以她就淪陷了。

有趣的是，她後來劈腿的小王也開始對她沒耐心，她的溫柔鄉不見了，這時又有個人對她好，她就又再度劈腿；這就是慣性劈腿的模式。

所以我會說，慣性劈腿在說明的是，我們會利用另一個人來滿足自己的一些需求，而這個需求不一定可以跟原本的另一半討論，可能是另一半拒絕討論，也可能是我們難以啟齒、不知道如何討論。

因此，想要在親密關係中自在的相處，很重要的一點正是，我們在親密關係中能不能好好地表達出自己的需求喔！

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