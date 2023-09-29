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我什麼事都跟他說 為什麼關係還是沒有很親近？因為你試圖從對方身上「索取這2樣」

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖／ingimage
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很多人以為維繫關係就是什麼都跟對方講，這樣高度透明自己的關係，是增進彼此認識，讓彼此關係更深刻的方式，但如果你覺得你大小事都跟對方講，但你卻發現你並不了解對方，那代表你們關係的流動性與相互性出了狀況。

也就是你們彼此的情感並沒有真正對流，你們關係並沒有平衡，很可能就是你單方面的說，對方只是被動接收。最簡單的判斷方式，是你在每次說的時候，你是「分享」、「炫耀」、「抱怨」。而通常你也有辦法分辨當今天朋友找你說話時，分享與抱怨的狀態，往往很容易觀察到。

分享，是有思考過的講話過程，通常有助於情感連結，是在告訴對方最近發生什麼事，而自己並沒有要從對方身上「索取」什麼，更在乎的是彼此在談話中的感受，因此在分享狀態的人，可以覺察到自己也可以覺察到對方，是有品質的交談。而分享的內容通常會聚焦在最近對生活的發現與成長。

炫耀，是一種「索取認可」的過程，大部分會聊著自己的成就、物質生活，更在乎的是被所有人聚焦、肯定、羨慕，享受在交談中眾人的目光和稱讚，注意力是在自己身上，看不見對方，更滋養不了關係，在交談完後會讓對方黯然失色，也會讓人感到懷疑人生，因為被索取了許多關注力。

抱怨，是一種「索取安慰」的討拍過程，也是希望對方跟自己站同一邊一起斥責引發痛苦的那個人，需要得到「不是你的錯」「都是對方不好」的安撫，也容易陷入受害者狀態，因此並沒有在交談中真正連結對方，而是需要對方的能量來振作，並且容易反覆在同一件事上打轉，也是個缺乏反思跟思考僵化的狀態，通常對方無法跟你真正交流，因為光是承接情緒垃圾就已經覺得疲累，也不會再用自己的事情來增加抱怨者的負擔。

所以，在關係相處中，對自己說話的覺察，深刻影響著你跟他人連結的深度，也就是你跟自己連結的深度，直接影響你跟他人連結的深度。

若是後兩者，更容易在交談完後覺得自己沒有得到渴望的關注或安慰，感覺被背叛，而沒注意到對方真實的感受，與關係的破壞力。透過此三個狀態，反思平時對話都在哪個層面，相信有助於更了解你們的關係。

本文出自愛心理「我什麼事都跟他說，為什麼我們關係還是沒有很親近？」，未經同意禁止轉載。

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