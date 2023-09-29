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看電影總是哭到不能自己？你所掉的眼淚 可能是在「為自己哀悼」

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖／ingimage
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假設你容易哭，好比看電影或短片，只要看到某一種情節你就會哭的唏哩嘩啦，若你在哭完之後就沒事了，那就沒關係。

但若你哭完之後就會陷入胡思亂想的狀態，這就不只是你的共情程度很高，而是這些情節勾起了你的某一些傷心往事，或是勾起了你內在的某一些課題，讓你的情緒出現了這些反應。

這不完全是不健康的狀態，這更可以是一個徵兆，幫助你去注意內心還有一個課題你沒有去好好理解。好比小花在看某一部影集時，其中父親對女兒講床邊故事的情節讓她哭到不能自己，甚至隔了幾天，她只要一想起那個畫面，她就又開始哭泣，使得她一整天的狀態都很沮喪。

如果你也有類似經驗，其實也不用太害怕，這基本上是你內在的一個失落反應，它代表的是這樣的父女之情，在你看來是非常羨慕的，而你心裡看完之後所掉的眼淚，更有可能是一種哀悼性的眼淚，也就是「她擁有這樣的父女情，可是我卻沒有，我好為自己感到難過。」

若你在知道自己這樣的狀態之後，你也允許自己難過，甚至會拍拍自己說：「我知道你很難過，這是很正常的。」那我會說It’s okay，但若你的哭泣難過狀態超過了兩個禮拜，我通常還是會建議去尋求心理的協助，因為很有可能你的課題所引發的情緒，已經超過了你原本可以調節的範圍喔！

本文出自愛心理「看電影總是哭到不能自己？你所掉的眼淚可能是在為自己哀悼」，未經同意禁止轉載。

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親密關係中有一種毒性迷思 叫做「你愛我，就該知道我在想什麼」

大家應該看過以下情境，女生不說話看起來很生氣，男生在一旁不知所措，這時男生問了一句：「我想了很久還是想不到你為什麼生氣，你告訴我我可以改啊！」聽完後女生就更生氣的說：「你愛我就應該知道我在氣什麼！」最後就卡在一方不知道對方為何生氣，另一方因為對方不知道自己為何生氣而更生氣。

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人際互動中，有很多因素都會引發對方對你的討厭，其中一種因素叫做「嫉妒」。

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