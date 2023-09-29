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親密關係中有一種毒性迷思 叫做「你愛我，就該知道我在想什麼」

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖／ingimage
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親密關係裡有一種非常常見的毒性迷思，是「如果還要我說，就沒有意義了！」

大家應該看過以下情境，女生不說話看起來很生氣，男生在一旁不知所措，這時男生問了一句：「我想了很久還是想不到你為什麼生氣，你告訴我我可以改啊！」聽完後女生就更生氣的說：「你愛我就應該知道我在氣什麼！」最後就卡在一方不知道對方為何生氣，另一方因為對方不知道自己為何生氣而更生氣。

是的，這就是我們常見的一種毒性迷思，很多人會認為就算對方知道了、道歉了，也是我們說出來對方才想到，自然不會是真心的。

會有這種迷思有很大原因是被偶像劇所影響，每每我們看到偶像劇裡的男主角總是貼心到，女主角動一根手指、皺個眉頭就知道她在想什麼，於是貼心地為她設想各種事情，不用她說，他也知道她當下的所有情緒，讓女主角感覺備受疼愛，覺得男主角就是最完美的另一半。

但現實生活中真的是如此嗎？若真的有一個人可以對女性的微表情、微訊息這麼敏感，那我會說這個男生有很高的比例是親職化小孩，而嫁進他們家，大部分也會出現很嚴重的婆媳問題。原因在於，他能有這麼高度的觀察與敏感性，背後通常有個情緒張力很大的媽媽。

他必須要好好的觀察他媽媽的一言一行，才有辦法生存，而這樣的模式也訓練他成為了一個「超級」暖男。

所以，我會建議當遇到「超級」暖男時，要先確認一下他與媽媽之間的關係，不然女生會很痛苦，因為那將會是一場兩個女人爭奪一個男人的戰爭喔！

本文出自愛心理「關係中有一種毒性迷思叫，「你愛我，就該知道我在想什麼」」，未經同意禁止轉載。

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人際互動中，有很多因素都會引發對方對你的討厭，其中一種因素叫做「嫉妒」。

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