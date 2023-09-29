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「嫉妒心」作祟覺得對方好討厭…透過「3問題」把用來競爭的力氣移回自己身上
人際互動中，有很多因素都會引發對方對你的討厭，其中一種因素叫做「嫉妒」。
嫉妒是因為，對方在你身上看見某些他渴望、卻達不到（或得不到）的部分。
於是每一次與你互動，都會在心裡提醒自己不足；每一次與你互動，都會引發內在的自卑與挫折。
假如這時候你又非常無辜的說：「啊？我也不知道為什麼就是考過了啊⋯⋯」「這不是很簡單嗎？」
對方就會越爆炸。
面對這種狀況，或許你真的沒有辦法做些什麼。
但是你可以保護好自己，避免與對方競爭。
當然，你並沒有義務這麼做，端視你對這一段關係重視的程度。
假如，你發現自己常有這種嫉妒他人的情緒，這是很勇敢、也很珍貴的覺察。
或許你可以問問自己：
・是不是每次與對方互動時，你都不自主地批評自己？
・總覺得某部分的自己不夠好？
・是不是也經常用很嚴格的觀點來檢視自己？
把用來與對方競爭的力氣，移回自己身上，學習接納自己有某些地方可能真的無法如自己所想的那麼好，同時，也能夠真心欣賞自己身上的優點。
當你在忌妒別人的時候，其實你的內在同時也是受傷的。
當你開始欣賞自己的時候，
就像拿出一塊OK繃，為自己的傷口輕輕貼上。
本文出自愛心理「給容易嫉妒的你：把與對方競爭的力氣，移回自己身上」，未經同意禁止轉載。
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