91歲每周工作6天！日本超高齡醫師長壽哲學：忘記遺憾 看看現在

隨著年齡增長，我們可以做什麼來保持年輕活力呢？日本高齡91歲的醫師藤井英子，51歲重拾醫師身分，89歲開設自己第一家診所，至今仍每周6天出勤看診。患者問道，如何無怨無悔過完一生？藤井醫師回答：「要忘記遺憾，好好看看現在。」她努力不懈的精神，以及樂活長壽的養生哲學，或許值得你我學習省思。

藤井英子出生於1931年，原本是一名婦產科醫師，在生下第五個孩子後辭職，成為一名全職家庭主婦。然而，就在藤井醫師51歲的時候，她選擇重新踏上醫師的道路，返回學校完成精神醫學科修業，成為精神科醫師，之後更成為一家醫院的院長。

隨後，她衍伸對中醫的興趣，開始修習中醫知識，並且成功取得中醫專科醫師執照。就在她89歲那年，她開設了自己的第一家診所「漢方心理治療藤井醫院」，運用精神科與中醫科專業，為病患看診治療。

藤井醫師如今高齡91歲，仍每周6天出勤看診，對於醫學的追求與付出毫無止盡。她的人生智慧也在日本引發話題，2023年初出版書籍《適度忘記，活在當下》，給予讀者無限的啟發與感悟。

學習不停歇，算命也感興趣！

藤井醫師原先是婦產科醫師、轉業為精神科醫師，最後更成為中醫師。這樣的經歷在任何人看來都感到不可思議，怎麼會有源源不絕的動力，去學習全新未知的領域？

藤井醫師說，學習是一件快樂的事情，不用想得太複雜。你可以當作「咬一口」嘗嘗這件事的滋味，或許會獲得意想不到的驚喜。舉例來說，藤井醫師還去學了算命！

當人們聽到她是一位醫師竟然會相信算命，都感到很驚訝。但藤井醫師表示，她只是好奇算命這個深奧的領域，實際上她並不特別在意結果，然而透過算命對生活有一些指引，能夠在關鍵時刻幫助自己，這也是學算命額外的好處。

正準備為病人看診的藤井醫師。取自President Online

年紀不是藉口，自己的事自己來

藤井醫師經常將很多書和文件裝在皮包中，重重鼓鼓地提去上班。她選擇每天走路或是搭公車通勤，絕不會搭計程車。大家看到會驚訝地問：「你每天都背這麼重的包包走路喔？」但她則視之為日常生活的重量訓練。

藤井醫師秉持著「自己的事自己做，但也不要吝嗇尋求幫助」的思考方式過生活。例如她89歲開設自己的診所時，兒子負責幫診所裝修，孫子們則送來了電視等家電，藤井醫師的兒孫們各自用不同的方式支持她。

隨著年紀的增長，你不可能獨自完成所有事，自立與求援如何兩者兼併，對高齡者來說也是每天的練習。

藤井醫師的診所，包含兒孫們的共同努力。取自漢方心理治療藤井醫院官網

花錢買經驗，比花錢買東西有價值

「對於自己想要做的事情，應該盡力去實踐。就算要為此花錢，也比花在物品上更有價值。」這樣的人生哲學，藤井醫師也用在孩子的教育上。

藤井醫師共有7個孩子，她盡可能讓孩子追求自己的興趣，鋼琴、小提琴、柔道、美術等等，而且這些都需要花費一定的金錢，就算要她去借貸讓孩子學習也在所不惜。因為她相信：「挑戰可以培養生存的力量。」

如果你渴望嘗試某件事，就不要想著是否有用處，唯有做了，你才會知道答案。

她單方面的忍耐，反讓另一半不知如何愛

「只要我忍耐，事情就會好轉，這樣的想法根本是悲劇主角的妄想。」藤井醫師說道。如果你正處在忍耐的環境中，那麼請試問自己：我忍耐了，真的會讓一切變好嗎？

有一次，一位患有經前症候群的女性前來求診，她說：「我非常痛苦，但我的老公和孩子都不了解我的痛，所以我只能忍耐。」於是，藤井醫師建議她與丈夫一起來就診，她從醫師的角度告訴這位丈夫，太太的狀況不只是情緒波動，更不能靠自己的力量控制，需要旁人的支持與協助。

聽到這話的丈夫鬆了一口氣。事實上，認為「只要我忍耐就好」的是太太自己，丈夫只能擔心她的情緒不穩，而不瞭解原因。透過醫學解釋，丈夫得以找到支持她的方法。

藤井醫師說，停止獨自忍受是相當重要的事，當你向周遭的人求助，不僅拉了自己一把，周圍的人也會因此受益更多。

忘記遺憾，看看現在。取自President Online

忘記遺憾，人生只有現在

藤井醫師的丈夫在77歲時因為大腸癌去世，丈夫生前得知罹癌時，藤井醫師曾建議他去做手術治療，但最終丈夫並沒有去做，就這樣離世。藤井醫師至今仍不確定這個決定是否正確，但也認為這一切這都是丈夫的選擇。不論是誰，只有自己可以決定自己的人生。

她說道：「你會對別人做的決定感到後悔，但如果是自己做的，才有信心可以面對。」

曾有病患問藤井醫師：「想要無怨無悔地過完一生，應該怎麼做呢？」她表示：「要忘記遺憾、專注於當下。因為在我們面前，永遠只有現在。」

藤井醫師希望，她分享的這些樂活哲學，有朝一日可以讓她的身心科診所不再需要存在。雖然她的人生智慧看起來簡單，實踐卻有挑戰，但是當你試著調整心態，身心靈都有機會不透過服藥，變得更加健康快樂，最終成功實現「延長健康壽命」的願望。

（本文出自2023.09.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）