自我要求太高喘不過氣？談一個人如何從「求好心切」 變成「二元對立」的完美主義者

一開始只是「求好心切」

我們遇過很多容易焦慮、生活充滿壓力的夥伴，而他們大多都有一些相似的特質。例如：對自己要求比較高，希望事情都可以做到好，認為成果一定要好才可以，但漸漸地，他們會從單純的#求好心切，變成#不能接受有錯誤。

做事不能出錯、結果不能不好，這些對自己的要求，再加上外在可能也會給予的評價或鞭策，把他們變得越來越緊繃。而且，因為擔心錯誤發生，在意成果好不好，焦慮、擔憂、害怕的情緒都會逐漸浮現，並且就像氣球一樣，越變越大，逐漸#擠壓你身心喘息的空間。

變成「二元對立」的完美主義者

完美主義者的特色之一，就是無法接受任何一點點不完美。如果有一點不讓自己滿意，就會覺得#整個都不行。就算其他人說已經很好了，自己也會想著：這樣子真的可以了嗎？

當我們越來越無法接受任何錯誤與不好發生的時候，價值觀也正在變得單一化，開始只有「好」與「壞」的二元對立。此時，也就意味著我們失去了#彈性。沒有彈性，你的心就沒有自在的空間。不僅心容易生病，產生焦慮症、恐慌症等，身體也會產生壓力反應，只是你未必有留意到。

就曾有夥伴分享，他每次走進會議室，都覺得胃有點不舒服；每個週日晚上，都會拉肚子。但直到他真的去留心自己的身體感覺時，才意識到：「那並不是腸胃本身的問題，而是因為他太緊張與焦慮工作導致的。」

用#正念為自己創造「允許」的空間

如果我們從來沒有#覺察過這樣的現象，你或許要直到身體大大抗議，才會發現：自己真的需要做出調整了！

但若你可以從現在開始#將覺察帶入生活，在過度要求完美的時候，覺察到你真在過度評價自己；在急著達到最好的時候，提醒你要給自己多一點耐心；在結果不如預期的時候，學習在否定前，先接納當下，當你可以對自己有更多的#允許，你的身心就不會被一直耗損，內在就不會被持續壓榨……所以現在開始，讓我們一起來學習#對自己友善吧！

正念練習幫你回復「內在的力量」

我們不會說：只要有正念，所有痛苦都能走過！因為這實在太唬爛啦。（吃了誠實豆沙包？）

但正念就像是，當你的身心處在一片荒煙蔓草、垃圾堆砌的荒地時，它會幫你回復內在的力氣與能量，讓你有辦法重新整理與開墾這片地。

（本文出自華人正念減壓中心《《從求好心切到完美主義》#正念聊一聊 你是#對自己要求很高的人嗎？》，未經同意禁止轉載）