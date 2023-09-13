一句「有沒有認真工作？」讓李佳琦翻車狂掉粉 關鍵出在他對「這群人」的剝削

前兩天，對岸頂流帶貨主播李佳琦「翻車」了，起因是李佳琦一如往常的介紹他最擅長的女性用品，這回介紹到一款79 RMB（人民幣，約合新台幣348元）的眉筆，此時直播間彈幕飄過「OO品牌越來越貴了」。

李佳琦先是回應：「哪裡貴了！」，接著，說出本次事件的爭議名句：「有的时候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有没有認真工作？」然後全網就炸了。雖然李佳琦當天晚上馬上道歉，但輿論還是越演越烈，各大媒體轉發討論，忽然變成了近期最大的熱點事件。

努力工作，薪水就會變高嗎？

李佳琦會說出這樣的話，跟他本人的經歷很有關，做為農村底層人出身，他是苦出來的，他確實經歷了非常非常努力奮鬥的過程，曾經連學費都交不起的他，因為「努力」，現在成為頂流帶貨主播，網傳年收入破18億RMB（人民幣）。

我不否認他的努力，但其他人薪水沒漲，是因為這些人不夠努力？很多站上高點的人，會忽略時代帶來的紅利，李佳琦便是其一。當年帶貨直播剛開始，李佳琦把握最佳時機入場，他確實非常努力，帶貨接地氣，直播時間超長、試口紅試到嘴唇都破皮了，他便認為自己的成功，是因為「努力」。

說年輕人不夠努力，是一種剝削

我想起一些曾接觸過的長輩，有些長輩喜歡對年輕人諄諄教誨。那些言語多半是他們當年多麼苦、多麼努力，經過多少挫折打擊，爬到現在的高位，點評現在年輕人吃不了苦、不聽話。但成長於經濟起飛時代的他們，遍地是機會，彼時需求大於供給，金字塔上層空位還很多，他們確實可以透過努力，得到更好的位置。現在呢？先看看房價跟薪資比吧。

李佳琦給我的感覺，跟這些說教長輩很像。他們認為自己所擁有的一切，都是因為努力，理所當然的覺得自己本就該得到這些，甚至瞧不起那些失敗的人，認為他們就是因為不夠努力，才無法獲得成功。實質上，這是一種「剝削」。你必須做得更好、做得更快，你要更聽話，你應該要更努力，才配得上成功。至於加薪？再看看吧。

以自己的節奏努力，拒絕自我剝削

李佳琦的大火，源自於普通女孩對他的喜愛。他挑的貨品質有保證，他的推薦超吸引人，重要的是，永遠可以給出全網最低價，多適合我們這種精打細算的普通女孩！而現在這些支持他飛升的「普通女孩」，成了他眼裡不努力的低薪打工人了，這才是大家真正憤怒的原因。

多數人都不是運氣好的李佳琦或上一代長輩，努力不一定能得到期待中的回報，那我們就只能躺平了嗎？我覺得比較理想的狀態是，當我們得到些什麼，感恩自己的努力，也別忘了感謝身邊幫助我們的人，以及理解自己所處的優勢位置。

若被李佳琦或某些長輩批評不夠努力，我們也別讓這些標籤貼到自己身上，產生自我懷疑，進而自我剝削。以自己的節奏努力，一定要當最支持自己的人。

（本文出自盧美妏心理師《【努力工作，薪水就會變高嗎？－頂流主播李佳琦翻車記】》，未經同意禁止轉載）