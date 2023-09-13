容易被情緒勒索的人 心中總是充滿太多他人的聲音、太多對自己的否定

我們會受到情緒勒索，往往因為我們自我的組成中，有太多他人的聲音，也有太多對自己的否定、陰影，而帶來自身的羞愧感和罪惡感，感覺情緒被勒索，是因為無法忍受身上的「罪惡感」，而覺得自己被勒索了，對他人的要求非執行不可的「被迫感」。

當你沒有看到你與他人這層情感的互動，以及感受的層次，你便容易認為都是對方造成的，如果對方不要控制，事情就不會這麼複雜。但真的是這樣嗎？

當你開始看懂自我，你會發現可能有以下兩種情形：

第一，你無法拒絕媽媽或家人的要求，很可能你內在就有一個媽媽人格，對方經年累月的想法在你內在塑型，長期灌輸與洗腦的狀態，你已經認可這些信念！

第二，你可能有完美主義，總是覺得自己不夠好，只要他人嫌棄你一下，你就逼自己一定要證明自己，你就會因為自己不夠好的「羞恥感」，轉而被他人操弄的被迫感。

如果你也是這樣，不妨深入去思考幾個問題：除了因為母親是照顧者之外，是什麼強化母親對你的影響力呢？如果拒絕不了母親，你拒絕得了父親嗎？你說你有完美主義，又覺得自己不夠好，這是怎麼來的？又是什麼讓你養成這樣的性格特質呢？

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