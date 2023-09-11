兒時看父母吵架習慣躲被窩裡 長大睡覺成為他逃避問題的天堂

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愛心理／ 吳姵瑩（ 諮商心理師）
示意圖／ingimage
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很多人被童年創傷影響了一生，他們也許知道，只是不知道影響程度這麼地深。

我有好幾個學生，他們其實是知道自己的童年裡有過一段非常不快樂的記憶，好比父母時常有衝突，而且強度非常高，還是小朋友的他們不知道該怎麼辦，就會躲在被子裡哭到睡著。

或許有人會覺得，睡著了不就沒事了，這樣不是很好嗎？

但結果卻是他們因為習慣這樣的方式，造成這些人長大之後，當遇到不知道該怎麼辦、不知道如何回應或處理的事情，無論是人事物，甚至是情緒或困境，他們就又會跑去睡覺，因為睡覺成為了他們逃避的天堂。

這也變成他們不斷會反覆出現的狀態，也就不難想像，當他們在生活中受到的挫折感越發強烈時，躲回被窩就會是他們的第一個選擇。

Bob就是其中一個，他說小時候曾看到父母激烈爭吵，他不是跑去睡覺，而是當場斷片，這個當場斷片是他整個人因為一時受到過度的驚嚇，導致他的內在系統無法運作。

在心理學上，我們會說這是一個遇到創傷或是緊急事件時，一個人的內在出現所謂凍僵的情況。

Bob原本並不覺得那個凍僵有多麽嚴重，直到他的事業不斷直直落、開始遇到挑戰的時候，就會出現不知道該怎麼辦，甚至出現手足無措的反應，也就是凍僵的狀態。

比如在董事會要發言時，他就愣了三分鐘不知道該說什麼，想當然，對他的職場造成不小的影響。

而這種凍僵反應不僅讓他無法解決挑戰，也造成了他生命裡一次次的創傷經驗及記憶。

親愛的，若你也有相同的自我保護機制，在挑戰發生之後，你可能會有很大的挫折感或是自責感，但我想告訴你的是，其實你不需要第一時間急著痛罵自己或自我嫌惡，而是你願不願意去搞清楚自己身上為什麼會有這樣的行為，甚至長年下來需要保留這樣的行為喔！

本文出自愛心理「你知道童年曾受傷，卻不知道受傷程度如何影響你的一生」，未經同意禁止轉載。

父母

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