有些人相處起來總是特別痛苦…面對攻擊者 只要告訴自己：「我好不好不是他說了算」

跟某些人相處讓你很痛苦，是因為他們的行為、語言、回應，經常讓你感覺到自己很糟糕、很沒用，很沒有價值。

當對方是你的長輩或主管時，你就更難招架。

你越是認真往心裡去，就越容易啟動情緒化反應，這時候，反而讓自己在對方面前顯得很困窘。

請記得：「他正在攻擊你的自尊」是千真萬確的事情，至於你好不好、有沒有價值，當然不是他說了算。你只要提醒自己這件事情就好。

千萬不要想著如何努力，才能讓攻擊你的人閉嘴。

因為嗜好攻擊的人，總能夠找出各種攻擊的理由。

這一切跟你好不好，其實沒有什麼相關。

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