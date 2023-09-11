羽球選手一發球就肌肉僵硬…原來失敗不是你不夠努力 而是「過度努力」了

「贏球是我唯一能讓爸爸驕傲的事。」──「無論贏或輸，你都是我最棒的孩子！」

高職一年級的小海愁眉苦臉地走進診間，穿著輕便運動服的他，肩上背著一個長型的巨大包包。

爸爸陪著他進來，也是同款的運動風，身著綠色排汗衫，上面印著「某某羽球隊」的字樣，看來父子倆都有運動的習慣。

「小海今天來，是哪裡不舒服呢？」見兩人坐定，我便開口詢問。

「我覺得我好像有投球失憶症。」小海緊張地說。

我愣了一下。「咦？」這下子可糗大了，因為「投球失憶症」這個名詞，我可是第一次在診間聽到，它也並不是精神醫學上正式的診斷。

總之，先問問小海有什麼症狀再說。

「你有什麼症狀呢？」

「醫師，是這樣的，我從小一開始就打羽球，也加入了社區的羽球社團，每個禮拜都練習。最近比賽快到了，可能是有點緊張吧，每次練習的時候，我只要做發球的動作，手臂這邊的肌肉就會突然僵硬，」小海比手畫腳地按著自己的上臂肌肉，試圖說明他的問題，「然後球就發不出去。但是一旦開始打球了，一切就又恢復正常。」

「醫師，小海有帶球拍來，可以在這裡示範給你看嗎？」爸爸打斷談話，打開了小海帶來的長型包包，原來裡面裝的是羽球拍。

「你們好用心喔！當然可以，不要打破落地窗就好。」我笑著道。心想這對父子還特別帶了球拍來看診，對羽球的熱愛可見一斑。

小海站起身，從包包裡拿出羽毛球和球拍，熟練地一手持球、一手持拍，在胸前做出發球的動作。

「就是這時候，這邊的肌肉會突然沒感覺，球就發不出去，或是勉強發出去卻過不了網。」孩子一邊做動作，爸爸一邊指著他身上的肌肉解說。瞬間我好像在上體育課或解剖課。

動作示範結束，父子倆坐下來，我繼續詢問其他的症狀表現。

「會僵硬的狀況多久了？」

「大概兩個多月了。那時候剛好宣布三個月後要比賽，我還很興奮這次社團的大比賽，我終於可以上場，沒想到現在這樣……」小海懊惱地說。

「這孩子從小學就開始跟著我去我們社團打球。他不算特別有天分，但是很愛打，每次練習都一定會到，社團隊員們也都很喜歡他。我本身也很愛打球，我們兩個有時候就算不是球隊練習的日子，也會去打。」爸爸補充說明。「其實我也是鼓勵他，上場不用壓力這麼大，大家只是打開心、打健康的──」

「可是我就是想上場，就是想贏！」小海突然倔強地說道。

我們都被小海突如其來的強硬語氣嚇了一跳。爸爸沉默一會後，開始解釋他心裡對小海的想法。

「醫師，我這個小孩就是這樣。他從小就很乖、很聽話，不是特別會讀書，也沒什麼特殊專長。啊我這個做爸爸的，自己也不太會讀書，只是開個水電行，所以我也不會特別要求他的成績，想說他讀高職，未來有個一技之長就好。可他對其他的事情都很隨和，就是打球很不服輸，一心想要贏。」

爸爸看著兒子，眼中滿是疼惜。

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投球失憶症，又稱「易普症」（YIPS）。雖然叫「投球失憶症」，但這個現象不只會發生在棒球選手身上，它泛指運動選手在比賽關鍵時刻，突然出現肌肉顫抖、僵硬或抽搐等症狀，以至於影響比賽表現。文獻顯示，易普症與社會壓力、選手本身的焦慮及完美主義的人格傾向有關。

小海雖然不是職業選手，但練球十年，終於得到上場機會，他內在又是不服輸的個性，確實是易普症發生的高危險群。

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「我只是想把球打好嘛。」小海嘟囔著。

「這次突然這樣，他本來也沒告訴我。是我覺得奇怪，怎麼突然球都發不出去……但是我們隊上也沒人知道是怎麼回事，要怎麼辦。」爸爸接著說。

「我試過回家熱敷、拉筋，想說能不能不要那麼僵硬。也有更加強練習發球，但是就是很奇怪，練習的時候都沒問題，一上場就發不出去。」小海顯得很沮喪。「我越來越著急，上網搜尋好久，才看到這個投球失憶症，感覺跟我的狀況很像。也不知道看醫生有沒有用，網路上也沒說該看哪一科，就想說來碰碰運氣。」

「原來如此，看起來，這次比賽對你來說真的很重要。雖然我也不是很有把握，但還是可以試著幫忙你看看。」我對小海說。

雖然沒有治療易普症的經驗，不過我想到有點類似的症狀：「社交焦慮症」。有一些人在上台演講時，會突然全身僵硬、結巴說不出話。這也是因為對特定場合過於緊張的關係。

臨床上可以藥物緩解個案的焦慮，或以諮商的方式進行心理治療，漸進式地使焦慮度下降。症狀嚴重的個案，甚至需要兩者並行。

「小海的情況應該是對比賽太過在意，所以當精神都凝聚在發球那一刻時，反而太過興奮和緊張，讓肌肉不自覺地僵硬起來。」我稍微整理一下腦中的想法，試著對他們說明。「以你下個月就要比賽的情況來看，藥物應該是最快可以讓你放鬆的方式。平常若不焦慮，比賽前吃就可以了。最近如果你們有練習賽，就可以試試看。然後，試著不要把所有想法都集中在比賽上面，也要稍微做點別的事。」

「所以是……反而不能過度練習的意思？」小海疑惑。

「是啊。試試看轉移一下注意力，追追劇、打打電動都好，不要滿腦子都想著比賽。」

「醫師，你怎麼知道？他最近就是開口閉口都是比賽！」爸爸忍不住吐槽，小海吐了吐舌頭。

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過了兩週，小海開心地回診。

「醫師，我球現在都發得出去了欸！雖然還是有點僵硬，不過已經比之前好太多了。」他漾著笑容，動著手臂說道：「吃藥真的有比較不緊張，但最近我也有試著不吃，手臂好像也比之前正常多了。」

「太好了，這就是稍微借助藥物，讓手臂重新找回放鬆的感覺。」我回應。「那你自己呢？你自己有沒有對比賽放鬆一點？」

「哈哈哈，有啦有啦！我現在不敢練太多，就是每週去社團練習兩次而已。爸爸說以前我每天都纏著他說要打球，他都快被我搞瘋了。」小海不好意思地說。

原來從小海有記憶開始，爸爸一直都很忙，每天不是在顧店，就是出去幫客人修水電。和爸爸一起打羽球時，就是小海最開心的父子時光。如果他偶爾贏了比賽，爸爸就會得意地對球友稱讚兒子很乖，也很認真練球──這些，小海都看在眼裡，記在心裡。

「畢竟我也沒別的什麼值得他炫耀，成績不怎麼樣，長得也普普通通，贏球好像是我唯一可以讓爸爸驕傲的事情。」他小聲地說道。

「你有跟爸爸說過這些體悟嗎？」趁著爸爸剛好離開去廁所，我問小海。

「還沒欸，我不知道他想不想聽這些。」他猶豫地說道。

「我想，如果你跟爸爸說這些的話，他又多了一件可以炫耀的事情了。」

「什麼？」

「他有一個超愛他、超在意他的兒子呀，是不是超值得炫耀的！」我眨眨眼說。

小海裝出噁心的表情，然後我們都笑了。

小海爸爸從廁所回來，聽了兒子結結巴巴的「告白」後，憨厚的他搔搔頭，竟然有點臉紅。

「你這個憨囝仔，爸爸只是喜歡和你一起打球，你是贏是輸，我都一樣得意餒！你都不知道社團的那些叔叔伯伯有多羨慕我，說我兒子竟然願意一直陪老爸打球，我……我已經夠滿足了啦！你就是我最棒的兒子啦！」

聽到平常是個粗人的爸爸結巴著彆扭地說出這些，小海一臉噁心地吐著舌頭扭來扭去，嘴角卻不禁偷偷上揚著。

我看著這對可愛的父子，心頭也跟著暖暖的。

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其實一開始我也很納悶，小海明明不是職業選手，竟然也會出現易普症。然而仔細了解，就知道對他來講，羽球不只是一項運動，更是他與爸爸共度的寶貴時光，也就不難想像他為何會對羽球如此執著。

明白了羽球比賽背後的真實意義，相信他們父子可以更靠近彼此，小海也就不會那麼執著於比賽的勝負了吧。

【兒心醫師想說】失敗不會是世界末日

很多人認為事情做不好，是因為不夠努力，卻忽略有時候「過度努力」也會造成反效果。完美主義的個性是雙面刃，能讓人成就非凡，然而，卻也會造成個體自身無止境的焦慮和壓力。

圖為《親愛的小孩，今天有沒有哭──兒少精神科醫師與他陪伴的風雨家庭》書封，寶瓶文化提供

易普症往往是來自於過度練習與在意勝負；社交焦慮是因為太在意自己的社交表現；強迫症狀中的反覆檢查是因為害怕出錯──這些焦慮症狀，都與「過度在意自己的表現」有關。在這些症狀發生時，過度努力沒有帶來好的成果，反而讓人停滯不前，甚至不進反退。

當這些焦慮症狀發生時，其實是在提醒我們停下腳步，看看自己是不是努力過頭了。一旦找到了自己為何如此在意表現的原因，往往就會像小海一樣，發現其實失敗也不會是世界末日。心態適度放鬆後，反而能有更好的實力展現。

（本文出自《親愛的小孩，今天有沒有哭──兒少精神科醫師與他陪伴的風雨家庭》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）