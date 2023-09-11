她在診間呼了媽媽一巴掌…孩子不停生病的背後 竟是為了把父母的心連結在一起

「能不能叫我爸媽別再吵架？」──家庭三角關係中的犧牲者

有時候我會覺得，健保卡上的名字，往往不是真正的病人──每次宇晴來看診時，我都有這種感覺。

宇晴從國三開始來我的門診，在這之前，她已在數位同事的門診輾轉過。從小，她在學校的行為問題就多得嚇人，舉凡翻桌、打人、嗆老師，一樣不少。

看過宇晴門診的同事警告我，宇晴曾在他的門診跟媽媽吵架到失控，在診間賞了媽媽一巴掌。

「你知道嗎？小孩呼媽媽巴掌的時候，爸爸還坐在椅子上，完全沒有要阻止小孩的意思欸！」同事大搖其頭地表示。

所以當我看到宇晴時，實在很難把眼前清秀、沉靜的女孩，與同事口中那個呼媽媽巴掌的女生聯想在一起。

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宇晴的爸媽要求先讓孩子單獨進來談。

她肩上掛著耳機，態度防備，用最新的iPhone手機看著影片。我詢問她最近心情好不好，她聳了聳肩，一副無所謂的樣子。

從孩子身上問不出什麼，我讓她先離開。

接著爸媽閃入診間。媽媽一坐下來，就如同機關槍似的開始抱怨孩子。

「成天都跑不見，已經三年級了都沒在讀書，這樣下去怎麼考高中？」

媽媽臉色蒼白，眉頭皺得老高，好似這一輩子都是這副表情。

宇晴爸爸雙手交抱在胸前，沒事人似的。

「可是宇晴剛剛沒說她有什麼問題欸。所以最近學校有怎麼反映她的狀況嗎？」我試圖澄清。

「她說沒什麼問題？哼！老師都快記過記到把她退學了！從開學到現在沒交過功課，每天不管上課下課都在看手機。」

媽媽說著，砲口突然轉向爸爸。

「都是你啦，才國中就買最新的手機給她，她要什麼都無限制供應，害她國中就開始手機成癮！」

爸爸仍是神色自若，慢條斯理地解釋：「小孩子課業壓力大，買手機給她，讓她在同學間比較有面子，這樣她也比較交得到朋友，心情可能也會比較好啊！」

媽媽的眉頭更皺，態度更加歇斯底里。

「好啊，那你買iPhone給她，錢都花得不手軟，好人都給你當。那這個月的家用費呢？你到底什麼時候才要匯錢進帳戶？」

聽到這裡，連我的眉頭都皺了，連忙打斷他們瀕臨失控的對話。

「宇晴媽媽，家用費已經和宇晴的狀況無關了。今天是宇晴來看診，不是你們來做伴侶治療喔。」

見我發話，媽媽就像砲台轉向一樣，開始朝我發難。

「不是，醫師你聽我說。當初結婚時就講好，房貸我出，家用他出。房子是登記他的名字，我想說一家人，也就不計較。但是我一定也會買家裡需要的東西、小孩子的東西，可是他每個月都欠錢不還，我所有薪水都用在房貸和家用上，弄到我壓力大到都憂鬱症了，也在看醫生。但他還是常常不拿錢出來，存私房錢，還去投資股票。久而久之，我為家裡一直付出，存款都是零，他已經不知道存了多少錢！」

接著爸爸開始解釋，他把錢拿去投資股票也是為了家裡，女人不懂理財就好好顧家等等……

兩人在門診又吵了半小時。

就在我已經暈頭轉向，不知道我是誰、我在哪的同時，突然明白了宇晴在家中的「無力感」。

才半個小時，我就已經感到極度沮喪。她整天在家聽爸媽永無止境的爭執，不暴躁、憂鬱才怪，也難怪她一逮到機會就要往外跑。

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接下來的幾次看診，宇晴的話還是少少的。媽媽總是要求我勸宇晴別一直看手機、要認真讀書，但我認為目前還不是講這些的時候。

有次宇晴的臉很臭，看著手機裡的電玩直播，完全不理我。於是我把椅子嚕到她身邊，跟著她一起看。那是一個槍戰遊戲，螢幕裡砰砰砰地一直換武器。我們就這樣沉默著並肩，直到這場直播結束，她終於抬起頭來看著我。

「醫師，你能不能跟我爸媽說，叫他們不要再吵架了？」她語氣平板，但話中有著極度的無奈。

「我會試著和他們說說看。但這需要時間，畢竟他們都吵這麼久了。其實他們每次來我這裡時也都在吵，看他們在這裡吵完，回去是不是比較不會吵。」我搔搔頭，無奈地笑笑。

宇晴點點頭，又繼續低頭看手機。

宇晴後來考上了高職，還是三不五時蹺課，和網友約在超商聊天、打電動。

每次見面，她的話還是少少的，但至少不排斥來回診，也會自己跟我討論吃藥有沒有效果。

而這對爸媽也沒什麼長進：爸爸一味地縱容、寵溺，宇晴一開口，爸爸什麼都買給她，名牌服飾、包包，一擲千金；然後媽媽又不斷地責罵爸爸，孩子就是這樣被寵壞的，接著抱怨爸爸對宇晴的課業和行為不管不問，都讓她扮黑臉。

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有一次，宇晴在超商偷了兩包餅乾，他們兩位又在我的門診吵了半小時。爸爸認為孩子還小，賠錢了事就好；媽媽則認定未來成年後，宇晴一定會犯罪，被抓去關。

然而，宇晴稍早告訴我的卻是：「那天我肚子餓，但是一下樓就看到爸媽在吵架，所以不想跟他們說話，就直接出門了。我身上沒帶錢，在超商等朋友，朋友又一直不來，我真的太餓了，所以就想說先拿餅乾來吃。」

我把宇晴所說的告訴她爸媽，兩人都愣住了。

「所以我說過很多次了，你們兩位要去做伴侶治療。你們兩個人哪怕只要少吵幾次架，宇晴的狀況可能就會有進步。」我不知道是第幾次語重心長地對他們說。

「我願意去啊，是我先生不願意。」媽媽表示。

「我是也可以陪她去。其實我們以前也去過啊，可是那個健保的都做沒幾次就沒了，外面自費的又很貴。」爸爸說。

「好，你現在說你願意去，那我問你，上次那個自費的為什麼去了一次就沒去？」媽媽詰問道。

「不是，今天有問題的又不是我，自費治療這麼貴，你還要我出錢，我覺得這沒道理。」爸爸反駁。

「醫師你聽到了齁。不是我們不去，是我先生不願意花錢。上次那個治療師說，不然治療費我們一人出一半，他也拒絕。」媽媽攔轎伸冤似的。

「爸爸，你寧可花好幾萬元買手機給宇晴，伴侶治療才兩千塊，你卻不要？你要這樣想，這也是為了宇晴好。錢不是花在你們身上，而是花在宇晴的未來。因為你們兩個人溝通好了，孩子的狀況才會進步。」我努力下說詞，希望可以勸動爸爸。雖然同樣的說詞，我應該已經說過很多次了。

在我苦勸之下，爸爸終於勉強點了點頭。

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之後回診時，聽說他們兩人終於一起去做了伴侶治療。宇晴雖然沒講什麼，但是行為確實穩了些，看上去情緒也平和多了。

「我爸媽每天這樣吵死了。其實我已經不太想管他們了，反正我一定要考到離家遠的大學，搬離家裡。」宇晴還是酷酷地表示。

「這樣啊，想考哪裡呢？」我問。

「我想學彩妝，感覺去台北比較好吧，那邊的穿搭、妝髮都走比較前面。」

為了考上台北的學校，宇晴最近甚至收了心，開始認真讀書。

「不過，雖然他們還是吵，但這次竟然有持續去治療，我想他們也是有在努力吧。」她有點不甘願地丟下這句話。

「嗯，你有看到爸媽這次的努力喔。」我回應。

「看看吧。如果他們少吵一點，我再考慮上大學以後要不要偶爾回家，哼。」

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許多時候，我都覺得孩子的行為與情緒問題反映了家裡大人的狀況，甚至是促成夫妻不得不面對彼此問題的催化劑。

然而，讓孩子不得不犧牲自己的身心健康，扮演這個家庭「照妖鏡」的角色，那又是多麼無助而心酸的一件事呢。

【兒心醫師想說】夾在父母之間的孩子，只能用生病來呼救

在診間，怨偶家長們常彼此抱怨，認為孩子之所以需要來看兒心科，都是對方的教養問題。夾在其中的孩子，有的疏離、冷漠以對，有的崩潰自責，認為自己生病是一種過錯。

在家族治療的觀點中，父母和孩子形成一種「三角關係」，彼此都緊密牽動著對方。而個體的心理狀態，往往映照著家庭功能的不良。

圖為《親愛的小孩，今天有沒有哭──兒少精神科醫師與他陪伴的風雨家庭》書封，寶瓶文化提供

在雙親和孩子的三角關係中，孩子最為弱勢，也因此往往第一個反映身心狀況的是孩子，彷彿「家庭中的代罪羔羊」，大家都把焦點放在孩子的症狀上，藉此逃避面對家庭互動的真正問題。

孩子用生病來發出警訊，把互動疏離或爭執不休的父母拉在一起，希冀他們能做出改變，這是多麼讓人心碎的表現。

當看到孩子生病，父母應該正視、省思彼此的互動是否有狀況。必要時可以尋求家族治療或伴侶治療，協助溝通和討論，成為彼此更棒的隊友。

（本文出自《親愛的小孩，今天有沒有哭──兒少精神科醫師與他陪伴的風雨家庭》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）