「聞香入睡」睡眠品質變好更聰明？這7種香味研究有效

你知道有聞了可變聰明又好睡的香水嗎？在高齡化社會中，如何改善失智症等高齡認知退化疾病，成為科學家埋頭研究的難題。最新研究指出，「香味」可望成為解藥。

嗅覺常與個人的深層記憶連結，不管是暴雨前潮濕的空氣，或是童年暗戀對象身上的淡淡花香，有時甚至是一閃而逝的氣味，彷彿可以凝結時間。而透過刺激嗅覺，進而活化大腦認知功能的研究，近年正火如荼進行。

一週7種香味，睡眠期間刺激

根據《神經科學前沿》（Frontiers in Neuroscience）刊登的美國加州大學爾灣分校研究，共有43位沒有記憶受損疾病、介於60至85歲之間的受試者參與。其中，實驗組每天輪流選用玫瑰、柑橘、尤加利、檸檬、薄荷、迷迭香和薰衣草7種香氛精油，在睡眠期間開啟擴香器兩小時，為期六個月。

這項計畫，是為了實驗氣味對嗅覺的刺激，可否強化高齡族群的認知和記憶能力。「事實上，人類超過60歲後，嗅覺和認知能力便會急遽下滑。」加州大學爾灣分校神經生物學與行為學教授邁克．萊昂（Michael Leon）表示。

過去也有研究證實，讓中度失智症患者嗅聞40種不同氣味，每天兩次，可改善患者的記憶和語言能力。為方便高齡族群更易達成實驗要求，加州大學研究團隊改成睡眠期間，以單一味道刺激嗅覺，提高施行可行性。

有研究證實，讓中度失智症患者嗅聞40種不同氣味，每天兩次，可改善患者的記憶和語言能力。 示意圖／ingimage

嗅覺連接深層記憶，認知能力增226％

令人驚喜的是，六個月研究結束後，瑞氏聽力詞語學習測試（Rey Auditory-Verbal Learning Test）結果顯示，實驗組的認知能力和對照組相比，大增226％。

此外，實驗組的腦部左側鉤束（left uncinate fasciculus），功能也增強。左側鉤束是連結內側顳葉和決策前額皮質的神經，多隨年紀增長而衰弱。

不只如此，每天聞這七種香味入眠的實驗組也回報，他們的睡眠品質獲得改善。

每天聞這七種香味入眠的實驗組也回報，他們的睡眠品質獲得改善。 示意圖／ingimage

「嗅覺和腦部記憶迴路，具有直接關聯的優勢。」計畫合作研究者、加州大學爾灣分校學習記憶神經生物學教授邁克．亞薩（Michael Yassa）解釋，五感中除了嗅覺，其他都需經過視丘傳遞，相較之下，嗅覺刺激直接由大腦的情緒中心「杏仁核」接收，「每個人都體驗過，香味如何強烈喚醒記憶，即便已年代久遠。」

未來，該計畫研究團隊將針對嗅覺治療記憶損傷的效果，做進一步研究。另外，基於本次實驗結果推出，方便居家使用的嗅覺刺激產品，預計今年秋季上市。

「生活在當前富足的社會，大多數人長期缺少大腦所需的嗅覺刺激。」萊昂近日接受全國公共廣播電台訪問時，點出過往人類生存仰賴的靈敏嗅覺，重要性正在下滑，對大腦的刺激、活化，也隨之減少。

嗅覺衰弱與70多種疾病相關

值得注意的是，過往科學研究便已指出，包括阿茲海默症、失智症、帕金森氏症等70多種疾病的前兆，都和嗅覺損傷和衰弱相關。

另外，2019年刊登在醫學期刊《神經科學》（Neuroscience）研究顯示，嗅覺損傷，包括衰退和缺失，與快速腦部認知能力下降，具有正相關。同時，磁振造影（MRI）成像上，嗅覺損傷患者與記憶存儲相關的大腦區塊，如海馬迴等，體積皆較小。

嗅覺對大腦刺激，以及喚醒深層記憶，有著難以取代的重要性。隨著更多相關研究投入，未來有望透過嗅覺治療，改善高齡認知功能退化的發生。

（本文出自2023.09.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）