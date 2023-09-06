憂鬱、憤怒、焦慮怎麼辦？ 試著讓「五感練習」幫助你

人生在世，會經歷大大小小的事情，特別是在面對壓力時，我們會出現各種反應，最常見的，就是身心症狀。

什麼是身心症狀呢？

包含任何因壓力情境，例如：人際壓力、工作壓力、親密關係、家庭關係、創傷事件⋯等，所產生身體的不適反應。

有些人會說自己心跳好快、心悸，或是呼吸急促、喘不過氣，無來由的身體顫抖，噁心想吐，癱軟無力、四肢僵硬⋯等。

身心症狀特別容易在易感到焦慮的人身上出現，我們明顯感受到的情緒就是緊張感、緊繃感，然後會有伴隨許許多多的身體的反應，這樣的反應常會讓我們覺得很不舒服，而且擔心若是一輩子都這樣怎麼辦？

但其實不管是焦慮或是反應，其實都是從我們的想法而來。

認知行為治療的模式告訴我們，我們對於任何情境、任何人的想法，都會影響我們的情緒及行為表現，甚至是身體的反應。

有時候，這些情緒及身體反應是重要的，例如發生火災的時候必須要感到緊張、腎上腺素增加、趕快逃出去，然而，若是遇到一般的工作壓力也表現出如同遇到火災的反應，那可就有點不合適了。

通常來談者會尋求心理諮商的幫助，就是因為這些情緒及身心反應已明顯影響到日常生活，且無法依靠自己的力量克服，此時，尋求心理師的幫助就是很常見的事情，同時也反映出個人其實願意鼓起勇氣來面對他人生中的課題，這是一件很不容易，也值得肯定的嘗試。

以下教導一個簡單的小技巧，通常在我的諮商過程中，來談者都可以藉由這個練習，得到一定程度的幫助，讓不適的症狀能夠慢慢緩解。

這次從一種叫「Grounding」的技巧而來，我自己擅自稱呼為-五感練習。

五感練習主要是協助人們，在有明顯的情緒時，不管是憂鬱、憤怒，特別是焦慮狀態，以及強烈的身體反應時，可以慢慢的穩定下來。

以下說明如何利用我們的各種感官刺激，幫助自己從引發情緒及身心症狀的狀態脫離，回到當當下，注意自己此時此刻的狀態。

1.視覺：

從你周遭的環境開始，利用你的眼睛，像拍照一樣，仔細的觀察有哪些物品，可以心裡默念，但最好的方式是說出來命名，更能幫助自己聚焦，或是如果你願意，也可以細緻的描述物品的樣貌。例如：冷氣、電風扇、沙發、電燈、有著木質紋路的門。

2.嗅覺：

一樣從周遭的環境，嘗試利用你敏銳的鼻子，聞聞你身旁的的味道有哪些，如果你的鼻子可能有鼻塞、過敏的問題，很困難聞到環境中細微的味道，也可以使用護手霜、香水、精油、香膏⋯等有明顯味道的物品（工具），幫助自己沈浸在特定的味道中。例如：空氣中潮濕的味道、玫瑰香味⋯等。

3.聽覺：

我們的生活中，充斥著各式各樣的聲音，有些聲音很細微，當我們專注於自己的事務時，很困難覺察到，此時，給自己一個機會，去仔細聆聽有哪些聲音，若是聽覺敏感的人，鼓勵找一個相對安靜的空間，再去仔細聆聽，比較不會讓自己因過大的聲音刺激而有不舒服的感覺。例如：車子經過的聲音、別人說話的聲音、冷氣運轉的聲音⋯等。

4.味覺：

現代人工作的小確幸大概就是每天一杯手搖飲，雖然常常內心覺得罪惡但又很需要糖份來緩解生活中的壓力，那我們就讓這件事有更多的好處吧。可以喝的時候仔細品嚐飲料中有些什麼味道，例如一杯蜂蜜檸檬蘆薈，是否有檸檬的酸、蜂蜜的甜、蘆薈特別的味道、水吞下去經過喉嚨的感覺等。若沒有喝飲料的習慣，品嚐一杯白開水、含著一塊冰塊，都可以達到練習的效果，重點是專注在嘴巴內的各種味道或感覺。

5.觸覺：

我們身體中最大的器官就是皮膚，皮膚上有敏感的接受器幫助我們感受環境的刺激，請試著利用你的皮膚去感覺周遭的環境，最簡單的是利用你的手去觸碰各種物品，記得是去感覺那些物品帶來的身體感覺。例如：沙發布料粗粗的、衣服滑滑的、衣服的鈕扣上有凹凸不平的感覺⋯等。特別要小心的不是去描述碰到這個物品讓你想到什麼事情，例如：這個沙發躺起來很舒服（想法），請轉換成「這個沙發坐起來有軟軟的感覺」。

盡量讓自己每個感官都有五種體驗，這是為了讓我們更能專注於現在，而不被過去的經驗及想法帶走。

這樣的練習，很像正念（mindfulness），讓自己脫離自動導航系統-那些過去的經驗造就我們習慣用某種思考或行動回應。

過去有用的方法，放到現在卻失效了，所以產生困擾，此時，學習一種新的因應方式，就很重要，給自己一個機會去體驗新的方法。

✅ 練習重點：

平時沒有不舒服的時候也要練習，如同學習騎腳踏車，身體記住了，當焦慮來襲時，就容易用得上。

㊙️ 同場加映：

在我的諮商工作中，有一位常伴左右、對我很重要的小夥伴，且讓我先稱呼它為會呼吸的小熊，小熊功能很多，這隻小熊可以幫助我們有四種感官的體驗，你可以觀察它的外觀、聽它呼吸的聲音、聞它的味道、觸摸他的身體，還有他具有一定的重量，也容易讓人有安全感，雖然也是可以舔沒錯但完全不建議去這樣做，所以味覺的體驗就請大家好好的享受飲料吧。

歡迎各位自行學習五感練習，因為很容易，並不會有做得不對的問題，只要仔細感受，都會有所效果。

萬一還是有所擔心，請勇敢踏出第一步，我很願意陪伴你。

本文出自看見心理「心理師，我好焦慮怎麼辦？請讓五感練習幫助你」，未經同意禁止轉載。