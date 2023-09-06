30歲的職場焦慮：可以裸辭嗎？月薪多少才正常？一定要當到主管嗎？

你也有年齡焦慮嗎？擔心年齡大了的自己不再被人喜歡、求職路上也不再順遂？這次讓我們一起看見焦慮背後的迷思，豁然面對年齡增長後的人生吧！

「三十歲，挑逗且充滿生機。Thirty, flirty and thriving.」這是電影《13 Going on 30》對30歲下的註解。

電影講述13歲的女孩Jenna一直充滿對大人世界的憧憬，期待著快點長大，熱愛時尚產業的她，想像著自己成為事業有成、風情萬種的30歲。

然而在實際體驗過30歲的生活後，她才發現在骨感的現實中，那個被社會期待豢養出的關於30歲的想像，十分空泛也不有趣。

如今距離電影上映近20年，當年演出幼年Jenna的演員也早已走到30歲那一步。

時間過得好快，回望過去，你我小時候，可能都經歷過那種為了考試、人際而煩惱的時期。

那時候的煩惱小小的，但對彼時的你我來說卻尚不可負荷，於是我們渴望跳過青春期的混亂、期待長大進入成年期，想像著那時生活才真正開始。

然而當有天我們終於到了那裡，你卻又覺得比起期待一個新篇章的開啟，更多的是對生命某個重要部分即將結束的惆悵，於是很多人都陷入了對30歲感到焦慮的狀態。

從數據看30歲職場焦慮

事實上你不是孤單的，讓我們看看一些數據，讓你知道其實許多人正更你共享著同樣的「30焦慮」。

根據慈善機構Relate於2022年公布的一項調查發現，25至39歲人中有77%的比例感到步入人生不同階段的壓力。

更早些時候職場社群平台LinkedIn也在2017年發表了一項全球性的調查，調查發現有75%年齡介於25-33歲間的青年人，正經歷著「青年危機」（quarter-life crisis）——30歲前後，因為事業、財務及人際關係，而經歷不安及自我懷疑的時期。

然而你有想過這些數字為何得以牽動如此強大的情緒、我們對這些數字的背後又是由何而來嗎？30歲又是如何成為焦慮一代的里程碑？在面對30歲的職場焦慮時，我們又該怎麼克服呢？

不妨，讓我們聚焦在職場上，點出那些沉重的、窒息的，你我都可能背負的關於30歲的職場焦慮有哪些？

30歲還可以裸辭嗎？

有一種普遍的社會敘事認為，二十代有無盡探索、冒險、享樂的本錢，也能竭盡所能地弄清自身的愛好，但在這一代結束前，我們必須磨平對生活探索的好奇、抹去一切的不穩定和不確定性。

一旦踏入30歲，關於你必須「穩定」的預期紛杳而至，但假設30代的我們，在這時發覺自身所好，想去嘗試的話，那我們還有裸辭的權利嗎？

擁有「婚紗女王」美譽的華裔設計師Vera Wang在40歲時才轉職，從她的轉職故事也許你能看見堅持、創新，逆境中成功的勇氣。

在創立自己的婚紗品牌Vera Wang之前，Vera Wang曾是Vogue的時尚編輯，但她卻毅然決然地在加入Vogue的第16年，因為意識到編輯的工作已並非心之所向，而選擇裸辭資深時尚編輯的職位，轉而追求設計衣服的夢想。

她在中年時才決定轉行成一名時裝設計師，彼時的她沒有正式的設計學位，更沒有任何服裝設計的經驗，然而她依舊靠著個人的審美和對細節的在意，以及精湛的工藝，一躍成為一眾明星搶著購入的婚禮，也開始讓她的品牌Vera Wang展露頭角。

經歷裸辭再轉職的Vera Wang得到了這樣的啟發：「如果你發現自己在某個領域內的熱情正在消退，那就是嘗試一些新事物的時候了。不要害怕改變，害怕尋找新的靈感和刺激。」

延續她的想法，當心底出現想追求的事物時，你也可以試著用未來5年、10年後的角度，向自己約定一個讓自己在30歲後依然能勇敢嘗試的時限，並立好停損點，接著勇敢踏出，畢竟沒有嘗試過的話，你可能永遠留下「What if」的念想。

在30歲裸辭、跳脫原先穩定的環境去追求一個你也無法清楚的未來，肯定不容易，身處轉換跑道之際的你，可能也會覺得這一段嘗試的時期好長，你看不到未來在哪，會自我懷疑 30歲時還能試錯嗎？

但在挺過這一段勇敢嘗試的時間後，你會發現在漫漫人生中，你停下腳步的這段日子，其實不如你想像中的漫長，但你卻有可能因此成為，讓你離理想中30歲的模樣更接近的一大助力。

記得，當生活向我們招手時，我們永遠都有回應它的權利！

30歲就一定要當到主管嗎？

「三十而立」這句孔子對三十歲時的評價，被寫進課本裡、刻進腦海裡，成為社會潛藏著、被奉行的圭臬。

而他口中的「立」，其中之一「立業」，更是直指30歲的人們應該確立自己所從事的事業。

放在現代的脈絡下，也許理想中的職涯進程是20初頭進公司，在公司、職場打轉、學習；30歲前升主管，即便不是大主管，至少也要是小部門的主管。

但假設你所追求的不是事業有成的生活呢？

Netflix《雙軌人生》展示的正是不同選擇，所引導出的不同結果。

劇情描述女主角是一位對動畫製作有著極大熱忱的學生，在大學畢業前夕，因為懷疑自己懷孕因此選擇驗孕，從此人生走向了兩個不同的方向：一個是為了孩子放棄夢想，回到家鄉的她、另一個則是沒有懷孕，來到洛杉磯逐夢的她。

觀影時你會發現，你很難斷言哪一種選擇最好，這時我們可以參考史丹佛大學人生設計課使用的奧德賽計畫，規劃出屬於你的「雙軌人生」。

執行奧德賽計畫時，你需要透過以下模板試想出3個版本、時長5年的人生計劃，3個版本分別為：

1. A（As usual）計畫：目前想做的事 2. B（Breakthrough）計畫：萬一A計畫生變你會做的事 3. C（Creative & Carefree）計畫：忽略現實限制你會想過的生活

計畫書寫方式則如下：

1. 按照各版本設定，書寫每年計畫 2. 評估該計畫在資源（握有的資源是否可幫助計畫執行？）、喜歡（是否喜歡這計畫下的生活？）、信心（對達成該版本生活是否有信心？）、一致的（計畫和自身人生觀、工作觀是否一致？）程度 3. 評估計畫可能面臨的問題 4. 為計畫命名

就像小時候想像著大人模樣可以如何可能的你，現在也著手構建、試想怎麼樣的人生才是你想要的吧！

30歲月薪多少才正常

當年近30歲時，也許你會發現突然間，周圍的人開始有買房、買車的規劃，因此開始談論抵押貸款，進一步會延伸的就是為了達成這些目標，每月薪水應該多少的話題，無形中形成了所謂30歲月薪應該多少的標準。

然而正如前述奧德賽計畫的討論，你所規劃、期待的不同人生，對應的收入標準會有所不同，因此沒有一個通體適用的準則，告訴你30歲的月薪應該要多少才正常，所謂的正常也許根本不存在，端看你所企盼的人生長怎樣。

又假設我們以另一個角度——「幸福感」出發討論，那麼你也可以思考是什麼讓你感到幸福，試著重塑你的幸福感來源，列舉出那個讓你感到幸福的事物是什麼，是令人稱羨的收入、穩定的關係、還是工作生活平衡的日子。

然後以以終為始的思維思考要讓滿足這些幸福的情況，需要滿足哪些條件，接著才回頭訂立屬於自己的月薪標準。

致步入30的你，即使此刻感到焦慮，也記得輕聲地告訴自己這份焦慮很正常，但我們有選擇，可以勇敢直面它、承接它，勾勒出自己期待的模樣，要知道，那些因年齡而長出的智慧、歷練都不是假的。

致尚未步入30的你，即便還沒走到那個會讓你有點焦慮的年紀了，不妨都讓我們在各個年齡，努力的看見自身優勢，創造自己的價值，豁然開朗的面對享受不同階段，人生的不同風景。