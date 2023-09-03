生活越幸福、內心越不安？小心是「我不配擁有」的不安全感在作祟

「我之前談的幾次戀愛，時常遇到爭吵、甚至對方疑似劈腿的痛苦，因此，戀愛過程，幾乎都在懷疑、痛苦跟眼淚中度過……最近我交往的對象，跟我以前的對象相比，願意給我很大的安全感，而且理解、尊重我，我們的相處是舒服的……但不知道為什麼，越舒服、越平順，我越不安，我開始會想找一些蛛絲馬跡，來找他吵架、懷疑他。我的朋友都覺得我『沒事找事做』，我也不想這樣，但我就是停不下來……」

「在結婚前，我是個『情場浪子』，一個對象換過一個對象。後來，我遇到我老婆，和她在一起，我感覺到心靈很平靜，這是我從來沒有過的感覺……所以，我想要跟她結婚，希望跟她組成自己的家，這也是我一直很嚮往的感覺，而遇到我老婆以前，我以為這是不可能的事…… 結婚之後，她仍然很好，一切似乎都很棒，但不知道為什麼，我心裡開始不安分了起來，突然很想要去認識新的女生、出軌……我一直努力克制內心的這個衝動，這是不是所謂『人性的劣根性』？」

最近在直播的分享、在線上課程 #全方位關係應用課 中，都討論到焦慮、不安全感對我們的影響：如何影響我們無意識的選擇，還有我們的生存策略。在實務工作，我認識了很多因不安全感受苦的靈魂。在曾經苦痛後，即使在幸福裡，也沒辦法好好享受那些幸福的感覺；越幸福，越擔心「這幸福是不是有天會消失？」或是「怎麼可能這麼幸福？我一定有事情沒有擔心到！」

於是，我們被不安全感給綑綁了，只能享受三秒的幸福，然後，惶惶不安，不停地想找出蛛絲馬跡，去證明：「絕對沒這種好事，我怎麼可能可以這麼幸福？」

甚至，內在有一股趨力，逼迫自己，#親手斬斷這樣的幸福。

有的時候，會有這種不安全感，和我們對自己的看法與內在恐懼有關。

一旦，我們無法相信：「自己是夠好的、是配得上這個幸福的；因為這個人，這個世界對我是安全的、我不需要這麼擔心害怕」時，我們就很容易，即使在自己想要的幸福裡，仍然惴惴不安，擔心幸福消逝，然後找出一大堆小到不行的「徵兆」來考驗這個得來不易的幸福。

或是，在最幸福的時刻，做出傷害別人、傷害自己的選擇，以此證明：「我是不配獲得幸福的」、「怎麼可能，會有人愛這樣的我，這一定是騙人的」、「老天怎麼可能對我那麼好，這一定是假的」。於是，人生劇本、愛情腳本不斷重演，而我們都不知道，發生了什麼事，只是誤以為，是我的人生特別坎坷。

例如，也有些人因為不安全感，追求他人的認同與肯定；但卻也在人生最巔峰、擁有名利與他人肯定的時刻，突然染賭毒，或是做出一些出格的事情、從事一些自己不熟悉的高風險投資等，一口氣將自己的生活弄得亂七八糟，也把別人對自己的印象弄得亂七八糟。

因為，我內在相信著：「這一切太好，你們的期待太高，而我，真正的我，就只是這樣等級的人而已。」

不安全感與內在恐懼，影響著我們的生活方式、生存策略。如果想要改變這個狀況，那麼，開始覺察自己的不安，如何影響自己的每個決定，尤其是那些：「我知道這樣很蠢、但我就是想這麼做」的決定。

然後，深深吸一口氣，好好理解自己的不安、自我懷疑，怎麼讓自己想做出這樣的決定。並且，找一個你可以信任的對象，去談談這個不安。

例如，前例的浪子，他其實很擔心：「如果我的老婆，有一天突然發現我其實是個爛人，不值得對我那麼好，於是決定拋棄我了，怎麼辦？」

當有能力看到這個不安，去和自己所擔心的對象說出這個不安與脆弱，是非常重要的。當他對妻子說出這個害怕時，妻子的回應，才是他懷著疑問、不安的心裡，最想要知道的答案。

如此，我們才不會因為過度害怕、不想面對真正的問題與困擾，而用其他方式去「找到自己的答案」，於是，出現各種逃避行為、無效的生存策略，而傷害真正重要的關係。

「追求幸福許久，得到時，卻親手毀掉自己的幸福」，真的是一個令人難過又常見的狀況。

相信自己是個有價值、值得被愛的人，是一件說得容易，但卻很難真正相信的事情。

但如果，先能練習看到自己的不安、掙扎與困難，那或許，在要下意識做出傷害自己與他人的決定時，我們能夠停一下。然後，讓自己有更多選擇。而不是毫不考慮地往那條，指向懸崖的路走去。

愛，時常伴隨不安；學會如何安撫自己的不安，或許，我們才能懂得怎麼愛，以及被愛。

（本文出自周慕姿臉書粉專《【#不安全感：我越幸福，我越不安】》，未經同意禁止轉載）