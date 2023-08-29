約會地點讓你絞盡腦汁嗎？給不知道約會行程的你 100個英文字母約會提案！
想不到約會行程要去哪玩嗎？精選100種「字母約會」提案，讓你的戀情迅速升溫！
1. 如何進行字母約會
2. 字母約會提案
○ A
○ B
○ C
○ D
○ E
○ F
○ G
○ H
○ I
○ J
○ K
○ L
○ M
○ N
○ O
○ P
○ Q
○ R
○ S
○ T
○ U
○ V
○ W
○ X
○ Y
○ Z
提到約會你會想到什麼？
是吃飯、看電影、或是去看展嗎？也許你會發現情侶之間相處久了，總會有窮盡約會清單的時候，想出特別的約會行程並不簡單。
這時，嘗試字母約會（Alphabet Dating），也許能拯救枯燥乏味的約會行程！
「字母約會」顧名思義就是按照 ABCD 字母順序，羅列約會可以做的事，這是一種快速為你提供靈感，打造有趣約會行程，同時讓伴侶的關係，保持新鮮和有趣的方法。
正為約會行程苦惱的你，不妨一起看下去吧！
如何進行字母約會
初次嘗試字母約會的你，可以先和伴侶討論各個字母代表的約會行程，接著依據以下幾種方式進行字母約會：
1. 將每個字母寫在紙上，然後將各個字母的紙條扔進罐子中，每當彼此無法決定約會要做什麼時，就拿起罐子並抽取當天的行程。
2. 請伴侶隨機選擇一個字母，接著一起從該字母代表的約會行程中選擇當日待辦。
3. 按照字母順序逐一完成，並勾選你和伴侶之間已經完成的約會行程。
字母約會提案
如果對於各個字母代表的約會行程沒有想法的話，也可以參考女人迷編輯為你整理的100種字母約會提案。
A
水族館（Aquarium）
下午茶（Afternoon Tea）
遊樂園（Amusement Park）
美術館（Art Gallery）
B
保齡球（Bowling）
烤點心（Baking）
海灘（Beach）
酒吧（Bar）
C
音樂會（Concert）
咖啡廳約會（Cafe Date）
去露營（Camping）
騎腳踏車（Cycling）
D
雙重約會（Double Date）
跳舞（Dance）
飛鏢（Darts）
一日遊（Day Trip）
E
一起運動（Exercise Together）
出門吃飯（Eat Out）
密室逃脫（Escape Room）
展覽（Exhibition）
F
跳蚤市場（Flea Market）
放風箏（Fly A Kite）
丟飛盤（Frisbee）
農場旅行（Farm）
G
高爾夫（Golf）
園藝（Gardening）
遊戲之夜（Game Night）
玻璃吹製（Glassblowing）
H
溫泉（Hot Spring）
爬山（Hiking）
居家派對（House Party）
熱氣球（Hot Air Balloon）
I
溜冰（Ice Skating）
IKEA 添購家具、吃肉球（IKEA）
室內約會（Indoors）
冰淇淋日（Ice Cream Day）
J
垃圾食物日（Junk Food Day）
爵士音樂酒吧（Jazz bar）
慢跑（Jogging）
拼圖挑戰（Jigsaw Puzzle)_
K
唱 KTV（Karaoke Date）
編織課程（Knitting）
獨木舟（Kayaking）
廚藝比賽（Kitchen Experiments）
L
寫信給對方（Letter Writing）
懶惰的過一天（Lazy Day）
學習任何事物（Learn Anything）
雷射槍對戰（Laser tag）
M
看電影（Movie Day）
按摩（Massage）
音樂劇（Musical）
欣賞魔術表演（Magic Show）
N
去夜店（Night Club）
夜市吃吃喝喝（Night Market）
Netflix 之夜（Netflix Night）
在大自然中徒步（Nature Walk）
O
欣賞歌劇（Opera）
油畫（Oil Painting）
烤肉派對（Outdoor Cooking Party）
四組情侶相約出門（Quadruple Date）
P
野餐約會（Picnic）
攝影（Photography）
酒精路跑（Pub Crawl）
玩乒乓球（Ping Pong）
Q
出門後不用導航，用硬幣決定行走方向（Quarter Flip Date Idea）
問伴侶任何好奇的問題（Question Day）
一起做測驗（Quiz Day）
R
重溫第一次約會的行程（Re-enact First Date）
公路旅行（Road Trip）
聽搖滾（Rock Concert）
攀岩、抱石（Rock climbing）
S
購物日（Shopping Day）
游泳（Swimming）
欣賞夕陽（Sunset）
恐怖電影之夜（Scary Movie Night）
T
製作時光膠囊，相約幾年後打開（Time Capsule）
打網球（Tennis）
去古著店為彼此挑約會服裝（Thrift Store Date）
探索沒去過的城市（Tour of City）
U
不插電約會（Unplugged Date）：關掉手機，關閉無線網絡，享受彼此的陪伴。
嘗試沒吃過的食物（Unusual Food）
回去彼此母校，或是探索沒去過的大學校園（University Tour）
水下活動（Underwater Date）：浮潛、水肺潛水等等
V
擔任志工（Volunteer）
素食日（Vegetarian Food）
拜訪家人或朋友（Visit Family/Friends）
打排球（Volleyball）
W
水上樂園玩耍（Water land）
漫步在公園（Walk in The Park）
品酒之夜（Wine Night）：買各式各樣的酒回家品酒
瀑布之旅（Waterfall Hike）
X
玩 Xbox（Xbox Day）
極限運動（Xtreme Sports）
去地名有 X 的地方探索（“X” City）
Y
瑜珈日（Yoga）
有求必應日（Yes Day）：互相答應對方一個要求
遊艇（Yacht）
慵懶看 YouTube（YouTube Day）
Z
動物園（Zoo Date）
滑索挑戰（Ziplining）
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言