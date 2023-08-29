約會地點讓你絞盡腦汁嗎？給不知道約會行程的你 100個英文字母約會提案！

想不到約會行程要去哪玩嗎？精選100種「字母約會」提案，讓你的戀情迅速升溫！

1. 如何進行字母約會

2. 字母約會提案

○ A

○ B

○ C

○ D

○ E

○ F

○ G

○ H

○ I

○ J

○ K

○ L

○ M

○ N

○ O

○ P

○ Q

○ R

○ S

○ T

○ U

○ V

○ W

○ X

○ Y

○ Z

提到約會你會想到什麼？

是吃飯、看電影、或是去看展嗎？也許你會發現情侶之間相處久了，總會有窮盡約會清單的時候，想出特別的約會行程並不簡單。

這時，嘗試字母約會（Alphabet Dating），也許能拯救枯燥乏味的約會行程！

「字母約會」顧名思義就是按照 ABCD 字母順序，羅列約會可以做的事，這是一種快速為你提供靈感，打造有趣約會行程，同時讓伴侶的關係，保持新鮮和有趣的方法。

正為約會行程苦惱的你，不妨一起看下去吧！

如何進行字母約會

初次嘗試字母約會的你，可以先和伴侶討論各個字母代表的約會行程，接著依據以下幾種方式進行字母約會：

1. 將每個字母寫在紙上，然後將各個字母的紙條扔進罐子中，每當彼此無法決定約會要做什麼時，就拿起罐子並抽取當天的行程。

2. 請伴侶隨機選擇一個字母，接著一起從該字母代表的約會行程中選擇當日待辦。

3. 按照字母順序逐一完成，並勾選你和伴侶之間已經完成的約會行程。

字母約會提案

如果對於各個字母代表的約會行程沒有想法的話，也可以參考女人迷編輯為你整理的100種字母約會提案。

A

水族館（Aquarium）

下午茶（Afternoon Tea）

遊樂園（Amusement Park）

美術館（Art Gallery）

B

保齡球（Bowling）

烤點心（Baking）

海灘（Beach）

酒吧（Bar）

C

音樂會（Concert）

咖啡廳約會（Cafe Date）

去露營（Camping）

騎腳踏車（Cycling）

D

雙重約會（Double Date）

跳舞（Dance）

飛鏢（Darts）

一日遊（Day Trip）

E

一起運動（Exercise Together）

出門吃飯（Eat Out）

密室逃脫（Escape Room）

展覽（Exhibition）

F

跳蚤市場（Flea Market）

放風箏（Fly A Kite）

丟飛盤（Frisbee）

農場旅行（Farm）

G

高爾夫（Golf）

園藝（Gardening）

遊戲之夜（Game Night）

玻璃吹製（Glassblowing）

H

溫泉（Hot Spring）

爬山（Hiking）

居家派對（House Party）

熱氣球（Hot Air Balloon）

I

溜冰（Ice Skating）

IKEA 添購家具、吃肉球（IKEA）

室內約會（Indoors）

冰淇淋日（Ice Cream Day）

J

垃圾食物日（Junk Food Day）

爵士音樂酒吧（Jazz bar）

慢跑（Jogging）

拼圖挑戰（Jigsaw Puzzle)_

K

唱 KTV（Karaoke Date）

編織課程（Knitting）

獨木舟（Kayaking）

廚藝比賽（Kitchen Experiments）

L

寫信給對方（Letter Writing）

懶惰的過一天（Lazy Day）

學習任何事物（Learn Anything）

雷射槍對戰（Laser tag）

M

看電影（Movie Day）

按摩（Massage）

音樂劇（Musical）

欣賞魔術表演（Magic Show）

N

去夜店（Night Club）

夜市吃吃喝喝（Night Market）

Netflix 之夜（Netflix Night）

在大自然中徒步（Nature Walk）

O

欣賞歌劇（Opera）

油畫（Oil Painting）

烤肉派對（Outdoor Cooking Party）

四組情侶相約出門（Quadruple Date）

P

野餐約會（Picnic）

攝影（Photography）

酒精路跑（Pub Crawl）

玩乒乓球（Ping Pong）

Q

出門後不用導航，用硬幣決定行走方向（Quarter Flip Date Idea）

問伴侶任何好奇的問題（Question Day）

一起做測驗（Quiz Day）

R

重溫第一次約會的行程（Re-enact First Date）

公路旅行（Road Trip）

聽搖滾（Rock Concert）

攀岩、抱石（Rock climbing）

S

購物日（Shopping Day）

游泳（Swimming）

欣賞夕陽（Sunset）

恐怖電影之夜（Scary Movie Night）

T

製作時光膠囊，相約幾年後打開（Time Capsule）

打網球（Tennis）

去古著店為彼此挑約會服裝（Thrift Store Date）

探索沒去過的城市（Tour of City）

U

不插電約會（Unplugged Date）：關掉手機，關閉無線網絡，享受彼此的陪伴。

嘗試沒吃過的食物（Unusual Food）

回去彼此母校，或是探索沒去過的大學校園（University Tour）

水下活動（Underwater Date）：浮潛、水肺潛水等等

V

擔任志工（Volunteer）

素食日（Vegetarian Food）

拜訪家人或朋友（Visit Family/Friends）

打排球（Volleyball）

W

水上樂園玩耍（Water land）

漫步在公園（Walk in The Park）

品酒之夜（Wine Night）：買各式各樣的酒回家品酒

瀑布之旅（Waterfall Hike）

X

玩 Xbox（Xbox Day）

極限運動（Xtreme Sports）

去地名有 X 的地方探索（“X” City）

Y

瑜珈日（Yoga）

有求必應日（Yes Day）：互相答應對方一個要求

遊艇（Yacht）

慵懶看 YouTube（YouTube Day）

Z

動物園（Zoo Date）

滑索挑戰（Ziplining）