「囝仔人有耳無嘴」…上台報告總是好挫折？這可能跟童年被封嘴的經驗有關

在台灣的成長的過程當中，常會聽到「囝仔人有耳無嘴」，也就是只要聽大人講話就好，不要講話、不要頂嘴、不要有這麼多的意見；孩子在這樣的成長經驗裡，嘴巴其實是被封住的，使得他們在表達的過程當中，時常覺得綁手綁腳，也容易擔心自己說錯話，或者擔心自己講話被評價。

學生Josh因為表達焦慮來找我談，他對自己的要求很高，在他就學經驗裡的幾次上台報告經驗，讓他感到很挫折，包括老師認為他報告的內容不夠符合主題，或是報告的資料不夠精準等，但他依然持續在精進自己的報告能力。

而從幾次的對談當中，我發現Josh特別容易放大其他人對他的語言或表情上的回饋，因為他覺得只要自己報告完之後，其他人沒有什麼反應，就代表他講的很不好，特別是當別人沒有給予他一些正向鼓勵的時候。

於是我請他思考，「如果你對這件事這麼的在意，而且很容易鑽牛角尖思考，是不是在你的過往中有相似的經驗？這個感覺是不是讓你覺得很熟悉？」我通常都會從這樣的方式切入，讓他們去感受。

因為通常對某些東西容易過度放大，進而引發我們的焦慮的時候，很可能來自於熟悉的經驗或是創傷，正在反覆地在我們的生活當中發生，而我們還沒學會用適當的方法去回應或處理這樣的創傷經驗。

我猜想Josh的生命裡，可能有很多人是不允許他好好說話的，例如來自有精神或語言暴力的家庭，這樣的環境對孩子而言，就很容易變得難以表達，因為只要一講話，就可能會被很難聽的語言給阻止，以致他們會覺得講話是一件非常恐怖的事情，也就容易有表達焦慮。

而Josh的生命經驗裡確實出現過這樣的長輩，有些阿姨、叔叔，或是比他大一點的其他孩子都曾對他有過語言上的霸凌，加上他當時候是寄人籬下的情況，以致他當時並沒有反駁的能力。

聰明的Josh小時候時常考一百分，但當他在餐桌上講起考試的事情時，其他人卻覺得這又沒什麼，甚至因為他們的孩子考試成績沒有Josh好，就會貶損他說「這有什麼好炫耀的？」

當這樣的生命經驗多了，慢慢地就會造成他很深的想法是，「我不容易獲得認可，但我非常非常想要獲得認可。」所以，這麼努力地想讓自己的表達能力變得卓越，也是一種「我都沒有獲得認可」的一種追尋感，甚至像使命般地不斷往前衝。

於是我請他回到當時的餐桌，告訴他：「當時還是小男孩的你，只是想要獲得肯定，這樣的要求並不過份，你什麼事都沒有做錯。」然後請他練習把他看到的狀態，試著對著當時的自己說。

接著他流下淚來，因為他又重新感受到當時在餐桌上的那股委屈，他不知道自己究竟做錯了什麼，同時他又因為好像做錯事而有羞愧感。

我問他：「這股羞愧感有沒有跟上台時候的感覺很像？」他點點頭，所以他才這麼努力的想要精進自己的表達能力，好擺脫當時候的那種感覺。

我告訴他，我們不用這麼急著擺脫這樣的感覺，而是要練習面對這樣的情緒，我們可以抱抱這個小男孩，然後跟他說：「辛苦你了！你做了這麼多的努力，其實就是想要換得一句『你很棒、你很認真，你對自己的生活及課業非常負責』，這些我看見了！」

親愛的，你願不願意給予自己最渴望的事情，包含被看見、被肯定，當你願意看見自己、肯定自己，你其實就是在給予小時候的自己非常強韌的支持，並成為自己最強大的後盾喔！

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