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為誰辛苦為誰忙？一直揹負著他人情緒的你 是否不小心遺忘了自己

愛心理／ 陳映嬅（ 諮商心理師）
示意圖／ingimage
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在我們的身邊有時會出現非常「熱心」的人，他會在感受到你需要的時候，主動提供協助、滿足你的需求，希望能降低你不愉快的感覺，甚至替你處理你的情緒。

看到這裡，不知道你是否有注意到我使用的是「他感受到」，而不是「你提出需求」，這意味著他有一顆敏銳的心，能很快地辨識出他人的需要，並且把他人的需要放置在自己之上。不知道你是不是正好也是這類「熱心」的人呢？

如果你對於上述的描述很有共鳴，在你的生活中應該絕大部分都在為了他人而努力，像是跟別人一起吃飯，總是點別人喜歡吃的菜；看到別人臉上皺起了眉頭，就開始緊張的思考解決辦法；然而，當你忙完了一整天躺在床上，卻講不出哪一件事是為自己做的。

會點進這篇文章，我想你的心底已經開始浮現一些聲音：「我是在為誰辛苦為誰忙呢？」。

若你沒有出現過這種聲音，但開始出現莫名煩躁、對自己不耐煩，或是對生活感到了無生趣，那也是另一種內在的自己跟你抗議的聲音。

這樣心思細膩的你，總覺得應該要照顧好他人的需求，不能讓別人產生不開心的情緒，甚至害怕有人有負面情緒。也因此，你很容易感受到環境中的情緒，也容易被他人的情緒影響自己，甚至先一步預測他人的情緒。

你成為了高功能及問題解決的專家，卻無法從這些稱讚中獲得真正的滿足。因為長時間都在服務他人，滿足他人的需求及照顧其情緒，顯少關注自己及重視自己的需求，也就難以感受到自己的價值感。

最後，似乎只剩下將他人的情緒安撫好，完成他人想完成的任務及需求，才能感受到一絲自己的價值，但這樣的自我價值感卻如同隔靴搔癢般的存在。

為什麼會想一直滿足他人的情緒與需求呢？從幫助他人的過程中能獲得什麼感覺呢？

讓我們從思考自己開始，練習把注意力從他人回到自己身上。

這可能導因於成長背景中，你有著需要被照顧的父母或兄弟姊妹，或是充滿情緒化的環境，使你需要不斷的去維持和諧，又或者你處於一個低肯定的家庭，讓你學會使用滿足他人的方式，換取些微的平靜與安穩。

而以上的這些經歷，都讓你沒有學習情緒界限的機會，所以你分不清楚，現在感受到的情緒究竟是自己的還是別人的。

不論是什麼形成現在的你，我知道在你努力滿足他人、害怕他人產生負面情緒的背後，有著渴望與他人連結的需求，這份需求讓你把自己放在最後，漸漸的你將自己的感受與需求給遺忘了。

人是群居的動物，與人產生連結亦是重要的需求之一，但真實的連結會讓你感到自己是有價值的，會從這段關係中感受到意義感、肯定感、親密感與被重視的感受。但由於你忙著消除他人的情緒，滿足他人的需要，很少把關注放在自己身上，也就很難由衷感到歸屬與滿足。

當生活重心總是消除他人的負面情緒，若無法滿足他人的需求開始產生了罪惡感。這樣的你，生活充斥著疲憊、空虛、不滿足感及罪惡感。

看著這樣的自己，是否開始感到一絲心疼與憐惜呢？

親愛的，請接受我的邀請，練習把遺忘的自己找回來吧！從「學習辨識情緒是誰的」開始，當產生情緒時，先阻止自己馬上展開滿足他人的行動。先思考這個情緒是誰的？誰應該來滿足自己的需求，為這份情緒負責？並告訴自己：「我知道你想透過滿足他人建立關係，或是害怕自己被討厭。但過往的行動帶給我的是滿滿的疲憊與罪惡感，我是否願意從重視自己的感受開始，重新建立自己滿足且自在的人生？」

這樣的練習在一開始需要許多時間及提醒，更需要一點勇氣，但你一定要記得，你的價值感需要從重視自己開始建立。你想感受到的滿足與連結感，也需要從你與自己的連結開始建立起，當你開始著眼於自己的需求與感受上，你已經邁向擁有滿意人生的道路上了！

本文出自愛心理「一直揹負著他人情緒的你，是否不小心遺忘了自己」，未經同意禁止轉載。

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