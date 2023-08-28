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享受同時做很多事、忙到停不下來？小心！你可能有多工成癮症

愛心理／ 陳映嬅（諮商心理師）
示意圖／ingimage
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你是不是也習慣同時進行很多事呢？每當有空閒時間，總覺得不能浪費，一定要馬上找到事情來做，或是把時間填滿。

在工作時間，習慣一邊接電話一邊回訊息，或是在打報表時，還要確認電子郵件是否有新的信件。有些人享受同時進行很多事，會感覺自己很厲害、反應力快，久而久之如果只進行一件事情，就容易分心，總是下意識的找其他事情來做，確認客戶有沒有回訊息，或是突然想確認某一份報表的資料是否正確。當心！你可能正在傷害你的大腦喔！

現在的科技發達，通訊設備促使我們能夠遠端作業、即時回覆、同時使用很多工具，讓人們對於高效率產生習慣，不自覺的追求自己能更快速的工作，同一個時間可以處理兩件事情以上，被很多人「定義」為高效率的一種展現。

慣性多工成為一種趨勢，許多人對於一次做一件事，定義為浪費時間、中庸的人才會使用的方式。你是不是崇尚多工的作業模式呢？

多工看似是一種高效率的展現，但在醫學上已經證實，多工會增加大腦的壓力，進一步影響記憶力甚至是智商。我們的大腦本來就無法同時進行很多事，在多工的作業模式下，只是快速的從一件事轉換到另外一件事上。

在這樣的轉換過程中，在我們進行下一件事情時，仍會有部分記憶力停留在上一件事上，造成注意力殘留的現象，因而產生更多的時間成本。相信習慣多工的你看到這邊，會感到不可思議，本來希冀能增加效率，怎麼反過來浪費更多的時間。

當多工成癮後，你會發現即便在不需要追求效率的時刻，還是會慣性地想要不斷的分心。譬如妳會在閱讀書籍時，不斷的確認手機上的訊息，即便不是在工作時間。由於時常處在快節奏的模式，內心也很難慢下來，這個「停不下來」跟內在焦慮有關。

你擔心一但停下來就失去處理危機的能力、就會跟不上其他人、或是感覺休息是一種懶惰的行為。這些想法都會增加你內在無形的焦慮，連好不容易給自己一個放鬆時間，都為了想達成最有效率的結果，最後再選擇中渡過了時間。

如果你發現你有多工成癮的傾向，讓我們一起來好好的檢視自己的狀態，安撫自己內在的焦慮，允許自己擁有足夠放鬆的時間吧！

在工作的時候處在多工的狀態，可以感受看看現在的自己是不是越忙越亂？

多工容易造成混亂，因為大腦無法同時處理多件事情，導致最後很多事混雜在一起，帶給你一種事情很多做不完，手邊也不敢停下來的狀態。

這時候，先讓自己停下來，把所有工作列出來再按照緊急與重要程度分類，再讓自己一次把一件事完成。這個過程能讓你漸漸戒掉多工的習慣，也能在生活上開始專注做一件事。

一開始調整自己多工的習慣時，可能會在心中產生很多焦慮感，也許能問問自己在擔心什麼呢？

告訴你的焦慮，謝謝它一直以來幫你把關，讓你得以在過去完成許多工作，現在請它相信你有能力可以按照自己的方式完成進度。

藉由與焦慮對話輕撫自己的緊繃的身體，讓你能慢慢停下來調整自己的狀態，感受自己疲憊的身體，允許自己可以好好放鬆與休息。

有些無法放鬆的人，只是沒有發現自己習慣把休息放在最後面，非得要把所有事情跟困擾解決，才能讓自己好好休息。如果你也是這樣，我想讓你知道休息不是懶散的開始，也不會因為一時的休息變成惰性成性的人，適度的放鬆與休息才能讓你回到工作桿位時，能呈現最佳的狀態去因應各種危急事務。

親愛的，讓我們一起來戒除多工成癮症吧！緩解自己持續焦慮的內心，讓自己得以適度的放鬆，才能維持身心平衡，保持最佳效率的好方式！

本文出自愛心理「忙到停不下來？小心！你可能有多工成癮症」，未經同意禁止轉載。

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