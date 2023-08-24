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如何面對情緒腦的失控？在覺察呼吸與身體變化後 試著問自己「1句話」

看見心理／ 林杰勳（諮商心理師）
我處理情緒腦的經驗是，會把重點放在協助個案回到平靜的呼吸，並且直接詢問「#剛剛發生了什麼事？」，藉由理智腦的思考協助與情緒搭上橋樑。 示意圖／ingimage
我處理情緒腦的經驗是，會把重點放在協助個案回到平靜的呼吸，並且直接詢問「#剛剛發生了什麼事？」，藉由理智腦的思考協助與情緒搭上橋樑。 示意圖／ingimage

神經科學研究顯示「#唯一能改變自己感覺的方式就是去覺察我們的內在經驗，並學習與內在經驗交好」。

若要改變創傷的大腦，就必須去覺察內在經驗，並且學習與創傷經驗相處，尤其是創傷經驗引起的情緒腦。

貝賽爾.范德寇醫生在《心靈的傷，身體會記住》提到7種與情緒腦交好的方式：

① 處理過度喚起的情緒

主要處理方式為精神醫學的#藥物，可以協助當事人處理過高或過低的情緒。但其實如果可以學習做到「#平靜地呼吸」，也可以做到相對的放鬆喔。

② 正念幫助覺察

藉由喬.卡巴金博士的「正念減壓」，不帶批判的覺察身心，也不跟著念頭跑掉的練習，可以協助我們看到以及處理情緒。

③ 人際關係

在遭受攻擊、意外或天災等創傷之後，如果倖存者身旁有熟悉人物、臉孔和聲音的陪伴，再加上身體接觸、食物、庇護所等安全地點，這樣的依附連結就能提供受創者身體和情緒的安全感。

④ 選擇一個治療師（心理師）

選擇治療師中最關鍵的點在於，你是否能夠感受到對方是否想知道你是誰、你需要什麼，而不是把你當做眾多創傷後壓力症候群病患之一。治療師是否會花時間了解你為什麼做這些事、為什麼有這些想法，甚至是否願意跟他協力去探索對自己情緒。

⑤ 共同的節奏和默契

音樂和節奏可以帶來群體的療癒力，透過一起歌唱以及身體晃動，我們可以平衡、連結理性腦及情緒腦，解除情緒腦的警戒狀態。

⑥ 觸碰身體

觸碰身體是讓人平靜下來最簡單的工具，這邊推薦「自我擁抱」方法，或者其他方法，如：按摩治療、費登奎斯、顱薦椎治療。

⑦ 採取行動

一旦覺察到跟創傷有關的身體經驗，就可能會發現身體有強大的衝動反應，例如打、推或跑，這些是當初受創時壓抑下來的內在動力。若放大這些細微動作，並嘗試修改他們，能讓行動傾向變得完整進而化解創傷。

🌟杰勳心理師處理情緒腦的秘訣🌟

我處理情緒腦的經驗是，會把重點放在協助個案回到平靜的呼吸，並且直接詢問「#剛剛發生了什麼事？」，藉由理智腦的思考協助與情緒搭上橋樑。而如果情緒太過於強烈而無法那麼快地回到平靜時，我則會用聲音節奏並且邀請個案擁抱抱枕，就由這樣聽覺及觸覺的碰觸讓身心可以緩和下來。

本文出自看見心理「創傷的復原途徑－重點在於與情緒腦交好」，未經同意禁止轉載。

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