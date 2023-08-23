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沒有人能「治療」戰爭、虐待、強暴…創傷復原的重要途徑在於「自我可控感」

看見心理／ 林杰勳（諮商心理師）
已經發生的事情都無法倒帶或取消，但你可以處理創傷在身心靈留下來的印痕。 示意圖／ingimage
已經發生的事情都無法倒帶或取消，但你可以處理創傷在身心靈留下來的印痕。 示意圖／ingimage

貝賽爾.范德寇：「沒有人能『治療』戰爭、虐待、強暴、猥褻或任何一種恐怖事件，#已經發生的事情都無法倒帶或取消，但你可以#處理創傷在身心靈留下來的印痕。」

不管是生理還是心靈，未知總是令人害怕，當不知道自己發生什麼事的時候，擁有自我掌控感是最重要的事，而在自我掌控之前，我們首先要先平靜下來。

還記得之前提過，創傷是杏仁核與前額葉的失衡嗎？

杏仁核就像情緒腦，前額葉則是理性腦，我們要做的就是恢復理性腦和情緒腦的平衡，理解並找到適合自己的方法去體會創傷情緒。

而修復創傷、回到平靜的重點就在於「#重拾你對自己心智與身體的所有權」：

①找到讓自己鎮靜和專注的方法。

②面對你想起往事的影像、想法、聲音或身體感覺時，能夠學習維持那份鎮靜。

③讓自己全然地活在當下，並且跟身邊的人建立關係。

④探索心裡的秘密，包括你是如何倖存下來的。

我在治療創傷個案時常用的基本方向，就是在談論這些創傷經驗時，時不時地詢問「#你現在是什麼感覺？」並且帶領個案「#回到感受呼吸和身體的變化」，這可以協助建立情緒的感知，適時的感受、回應情緒，這點很重要，因為這樣才能讓腦袋和身體進行連結，進而產生自我的可控感。

對有些人來說，在人多或刺激源複雜的地方會感到焦慮，嚴重時甚至會有喘不過氣的恐慌，這邊分享生活中可以練習的小方法：

①將注意力放在自己的呼吸上→與身體開啟連結

②深呼吸

③感受呼吸→可控感的放鬆訓練

至少在此刻，呼吸是我們可以控制的。

這些方法都很簡單但卻好用，希望未來遇到需要冷靜的時候，都能夠派上用場。

本文出自看見心理「創傷復原的重要途徑－自我可控感」，未經同意禁止轉載。

戰爭 猥褻

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