除了追求IG高曝光率 其餘都是被迫選擇！如何不讓孩子成為被命運擺弄的山道猴子？

最近山道猴子影片竄紅，引起許多人關注，並且與之產生情境相仿的共鳴心情。

當經濟不允許，但為了追求夢想和更好的生活，借調未來的金錢，有錯嗎？心情不好，沒有做出傷害他人的行為，只是騎車發洩苦悶有錯嗎？尋找人生目標的旅程中，想獲得更多人關注，獲取認同與價值有錯嗎？

這些問題，每一個都是大哉問，因為生命本來就沒有對錯，每個人都走在自己的賽道上，都有權利選擇自己想要的生活方式。

是的，每個人都有權選擇自己想要的生活方式，但，前提是有「選擇」的能力，而非「被命運選擇」。

山道猴子的一生，除了追求「高曝光的流量」是主動選擇，其餘的每一次重要的轉折，幾乎都是「被迫選擇」，為了更高光的曝光而借貸買車、為讓旁人羨慕而分期改裝車款、為挽留所愛而付出超支的預算、為自己窮困倒楣的人生而被迫做起販售貼紙的副業（但其實根本沒有認真投入），為了扳回面子不想輸而超車，最後自毀在山道上，輸掉整個人生。

標題的「猴子」，已經諷刺了這一切的過程，被命運耍弄（操弄），沒有主動權的跳樑猴子，還沒有來得及演化成而為「人」。

然而該如何讓想繼續演化的「猴子」，成功進化為「人」，大概是身為父母看完影片後，唯一渴望想要破解的難題。

這讓我想起正值青春期的女兒，期待開學後能成為他人眼中完美的人，期許自己能成為人緣好同學喜愛老師喜歡的美好模樣，更期望自己凡事都能做到盡善盡美成為良善的焦點。

我聽聞女兒對未來的期許，我弩了弩嘴巴。

我說：你有發現你把你的人生都交給別人來決定嗎？ 女兒一驚：有嗎？ 我說：有阿，因為你的期待裡，把他人的想法和目光看得比你自己還重，你是為別人而活，你沒發現嗎？ 女兒：可是想要變得更好，有錯嗎？ 我：想讓自己變得更好沒有錯，但你所謂的好，決定權都不是你說了算，而是「他人」說了算，這是怎麼回事？你不能決定你自己是「好」的，你需要別人認證你是「好」的才算數，這不就等同於把生命交給別人來決定？ 女兒恍然大悟：對吼！那該怎麼辦？ 我：作你自己喜歡做的事，而且是為你自己而做，而不是為別人而做，更不是為父母而做，單純的就是為你自己。當你全心投入這件喜歡的事物，而且做出成就時，你就能成為你自己。 女兒：然後呢？ 我：當你成為你自己，為自己而發光時，喜歡你的人就會向你靠近，那麼你就珍惜那些真心喜愛你的人。至於那些嫉妒你或排擠你的人，你無須留戀，因為你有自己的方向要走，不需要花費時間在不珍惜你的人身上。 女兒：媽媽，你說得真是太對了，我要找到自己的興趣。

引導孩子從猴子進化到一個完整的人，答案的關鍵就是：「讓孩子找到即便只有自己，也能甘之如飴投入的興趣」。

這個意思是，先為自己而活，自己飽滿了，爾後才有能力照顧他人，而非將「他人」排在比自己還優先的位置，因為只為他人而活的人生，很容易一不小心就活成了一隻猴子。

山道猴子的一生，給了許多人不一樣的體會與感嘆，我們若能從這之中覺察到一些課題，並且從中學習了，那麼我們也能看熱鬧的猴子心態，晉升為人類智慧，不枉這支影片這樣瘋傳，讓我們都能從中得到一些寶貴的價值。

（本文出自李儀婷的薩提爾教養《親子對話：不讓孩子成為被命運擺弄的山道猴子》，未經同意禁止轉載）