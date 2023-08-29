退休將成過去式！日本迎向「大副業時代」 台灣可以嗎？

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遠見／ 文．林讓均
學習永遠不嫌晚！許多長輩開始培養新興趣，讓人生更有滋味也延緩老化失能。（示意圖／Ingimage）
學習永遠不嫌晚！許多長輩開始培養新興趣，讓人生更有滋味也延緩老化失能。（示意圖／Ingimage）

全球長壽研究權威指出，今日出生在已開發國家的兒童，每兩位就有一位可活到100歲。當長命百歲不再稀奇，多數人可能活得比想像更久，但，你準備好了嗎？

一般說來，全球的戰後嬰兒潮是在1946～1964年，但台灣的首批嬰兒潮集中在1958～1966年，這九年間每一年都誕生超過40萬嬰兒，共約378萬人。

今年，台灣的嬰兒潮第一批人正好65歲、是可領敬老卡的法定高齡者，這378萬人，也會是測試台灣超高齡抗壓力的第一批先鋒；未來，他們是健康或失能，是在健身房運動或在安養院臥床，將決定台灣下一個世代的競爭力。

活得健康又長壽，重返職場將成為選項

但首先，人不是數字，我們得先了解這批人，以及年齡對他們的意義。

全球長壽研究權威、英國倫敦商學院教授史考特（Andrew J. Scott）表示，「從我們這批人開始，都會『老』得更年輕！」搭上英國戰後嬰兒潮末班車的史考特，呼籲各界撕下對高齡者的刻板印象，也別再以「老人炸彈」「銀髮海嘯」等負面標籤來指涉高齡者，「活更久能做更多事，更多祖孫可團聚，長壽可是大大的好事啊！」

但前提是活得久，也要身心健康。史考特指出，延長健康餘命、促進活躍老化，涉及了整個人生階段的重新設計，而這將連帶掀起產業革命，例如銀髮商機的規模化，以及職業生涯的重開機。

依照他的研究，健康高齡者增加的壽命，相當於「中年晚期以及老年初期的延長」。這代表傳統的「教育、工作、退休」三階段人生已不適用，「人們有機會活出多階段人生，為此，大家應該儲備更多可跳轉角色的各式資本！」既然是多階段人生，那在工作上等於沒有完全退休，只有各種形式的職涯換場。

「台灣人平均不到60歲就退休，那未來還有20年該如何度過？重返職場很可能是選項！」104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明觀察，台灣中高齡勞參率僅約50％，甚至比希臘更低，也遠低於OECD國家的六成，隨著高齡少子化趨勢加劇，台灣職場將出現極大的人才斷層。

遠見編輯部製表
遠見編輯部製表

日本開啟「大副業時代」，鼓勵企業讓員工兼職

他指出，過去崇尚「終身雇用制」的日本就在近年修法鼓勵兼職，開啟「大副業時代」，企業若不允許兼職斜槓，就需揭示為何禁止的理由。原因在於，商模變化快速、企業經營週期變短，再加上高齡化，必須營造一個有利於人才培養其他專長、接續職涯的工作環境。

「現代的70歲，可能等同於過去的60歲！」日本高齡醫學專家和田秀樹指出，70歲是百歲人生中的「最後一個活躍期」，他以臨床觀點提醒大家把握70歲這個「初老期」，持續鍛鍊健康、智力與工作，就有機會延後「老老期」，並因應相關衝擊。

在台灣，老年定義也正在翻轉，愈高齡愈不服老。以台灣年齡中位數來看，現今45歲的人相當於50年前的20歲，正是揚帆待發的青年期，充滿無限可能。

台灣邁向超高齡，當65歲成為「標配」，如何賦能每一個人重新設計人生攻略，把百年歲月活成銀光閃閃的分號人生？這是關乎全球競爭的國安議題，也是你我共同的生命課題。隨時準備重開機，老得年輕的「高年級生」來了！

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（本文出自2023.08.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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