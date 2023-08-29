老後誰照顧？《遠見》最新調查：26.6%願住安養機構

依照國發會人口推估系統，2022至2027年的高齡人口，整體將成長73.27％，但百歲以上人數會翻漲15倍；然而，如果活得久卻不健康，長期照護將是沉重的財務負擔。

那麼，科技可以成為促進健康的解方嗎？《遠見》「台灣迎向超高齡社會大調查」發現，有37.5％民眾使用智慧穿戴裝置或App，來追蹤卡路里消耗、運動表現、或各項健康指數（如：心率、血氧、睡眠等）。其中，50歲以上族群約有35％使用智慧穿戴裝置。

在問到「養生保健、老後照護」相關知識，主要來自於哪些管道？前三名是社群（47.2％，如LINE與臉書）、健康專業媒體（44.4％，如健康遠見）與電視（35.5％）。有趣的是，50歲以上族群更仰賴健康專業媒體，占比最高、達50.7％；第二大管道是社群、48.5％，這兩項都比全體占比來得高，顯示對於養生照護知識的黏著度高，且多半來自網站社群。

若需要照護，未來誰會是自己的主要照顧者？全體26.6％選擇安養機構、占比最高，其次為配偶（21.3％）、外籍看護（13.1％）、本國看護（10％）、子孫（8.8％）。

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長照平台「愛長照」營運總監紀鈞惟觀察，民眾對老後住安養機構的接受度逐漸提高，各年齡層都有超過兩成有意願；外籍與本國看護加起來，也有23.1％。儘管仍約兩成寄望配偶，且男生比女生更依賴，但整體顯示出「老後不麻煩家人」的趨勢，這也跟小家庭、老後獨居的現象相呼應。

逾六成老後最想住自家，其次是銀髮住宅

談及理想中的老後住居，台灣民眾心中的排行榜？整體45.8％傾向住在目前自宅，其次為銀髮住宅（18.9％）、另覓可自住的便利住宅（17％）、青銀混居宅（9.7％）。

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紀鈞惟指出，在健康活躍的前提下，整體62.8％仍想住自己家，顯然不願跟既有的人際社群分開，在宅老化的需求和意願都高；而另覓老後便利宅、銀髮與青銀住宅各有擁護群，也指出通用式住宅與多元服務的超高齡商機。

從調查結果來看，五個面向的賦能程度分別為：社會賦能級別B＋、財務為B－、職能C＋、科技A、照護B＋。整體而言，職場對中高齡者最不友善，仍需更多政策配套來促進世代合作；而科技賦能的程度佳，可望是台灣社會因應超高齡的有效解方。

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（本文出自2023.08.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）