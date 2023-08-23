15至30歲1年內免費諮商3次！2招挑對心理師 別有「這幻想」

「年輕族群心理健康支持方案」8月上路，年輕人可有三次免費心理諮商。但如何挑對心理師？對諮商該有什麼期待？如何檢視成效？一文告訴你。

「到底心理諮商有沒有效？」「我應該找什麼樣的心理師比較合得來？」隨著心理健康的觀念普及化，許多初次接觸心理諮商的人，都會糾結這兩大問題。

心理諮商需要對陌生卻專業的心理師敞開心房，談論過往的生命經歷與情緒感受，這本身就是一件關乎勇氣與信任的事，而求助者與心理師的適配程度是心理諮商成功與否的一大關鍵。

心理諮商是雙方合作，挑選心理師是關鍵

台大學生心理輔導中心的兼任諮商心理師李家雯提到，心理諮商是案主和心理師的合作，因此，找到適合自己的心理師非常重要。

李家雯認為，心理師具備不同經驗、專長和治療取向，若不能事先理解，可能導致求助者感受不到足夠的支持。而若遇到不合適的心理師，除了成效有限，還可能產生二度創傷。

憂鬱症年輕化，政府推免費心理諮商

憂鬱症被世界衛生組織（WHO）列為21世紀人類健康頭號殺手之一，且近年有年輕化的趨勢。衛福部於8月1日正式推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供三次免費心理諮商，希望提升年輕人對心理諮商的認識和求助機會。

政策甫上路，立刻引起正、反兩方討論。有人認為三次諮商機會無法真正解決問題，也有人認為免費三次不無小補。無論如何，這次支持方案仍能增加年輕人接觸心理諮商的機會。

究竟挑選心理師有哪些參考指標？

方式一》看心理師的專長與治療取向

首先，事先瞭解心理師的專長與學派。

寫作逾十本兒童青少年心理書籍的諮商心理師陳志恆提到，近年心理學學派愈分愈細，不同的學派會有不同關注重點，包含：精神分析、認知行為、情緒經驗取向、家族治療等。

陳志恆舉例，情緒經驗取向的心理師可能會透過體驗，引導求助者提升自我覺察，找回安全感。而擅長家族治療的心理師則會用系統觀的角度，分析家庭中的互動關係和家族成員的人格特質，並陪伴求助者找出與家庭成員互動的模式。

不同學派的心理師，所採用的諮商方法和步調也不同。

李家雯建議，若是短期諮商，可選擇認知行為改變、短期焦點解決或教練式對話等取向的心理師，較能在三次的短期諮商中看見行為改變。

方式二》觀察主要服務對象

平常在心理諮商所或醫院網站上常可以看見每位心理師的經歷，陳志恆表示，可以觀察該名心理師的重點服務對象，例如：年輕族群可以找曾服務於學校輔導室或心輔中心的心理師。

「沒有人是全能者，」陳志恆強調，每位心理師都有自己的強項，可能是實習或工作期間較常接觸的族群。他舉例：擅長青少年族群的心理師，可能過去曾任校園心理師，較能同理青少年常見的困境，例如：讀書進度、人生方向、與家人溝通……等議題。

挑選心理師可參考以下兩方式：看心理師的專長與治療取向、觀察主要服務對象。（示意圖／Ingimage）

先設定諮商目標，避免奇蹟式幻想

「其實，三次諮商可能才剛完成資訊蒐集和關係建議，」李家雯提到，目前政策規劃只有三次免費諮商機會，因此不要帶著「心理師能醫好我所有心理問題」、「諮商後所有問題都能全部解決」這種奇蹟式幻想進入諮商室，否則可能會大失所望。

李家雯建議，在諮商之前先想清楚自己要探討的議題，嘗試釐清自身的需求，將能有效縮短與心理師溝通目標的時間。

除了設立目標，李家雯也強調「目標一定要夠具體！」

她舉例，「要跟媽媽好好說話」就是過於籠統的目標，建議改成「希望和媽媽講話20分鐘，都不會情緒炸掉」或「找出和媽媽講話都會爆炸的原因」等。

2指標檢視「諮商有效嗎？」

相較於生理疾病的診療，心理諮商比較難用客觀指標來衡量成效，「到底諮商有效嗎？」也成為許多民眾的困擾問題。對此，陳志恆則建議從「心理支持度」和「目標完成度」這兩大面向，來檢視諮商成效。

「簡單來說，諮商有效就是：求助者想解決的問題被解決，」陳志恆提到，心理支持度是一大判斷指標，諮商不一定會從原本的哭喪臉，變成滿臉愉悅笑容，但若求助者能更清楚感受到被支持，那就是有成效的諮商。

而另一個判斷方式，則是看回到原先設定的目標，檢視當初和心理師溝通的目標完成度，許多人在目標達成後，就會和心理師討論結案。

李家雯也補充，若求助者覺得諮商過程有任何不舒服或其他想法，她建議立即回饋給心理師，不需要考量心理師可能無法承受。

「畢竟，專業的心理師會期待能幫助到你，」李家雯認為，若求助者能勇敢且真實地表達想法與感受，將有助於心理師及時回應與調整，雙方才能持續正向互動。

目前「年輕族群心理健康支持方案」上路未滿一個月，對改善年輕世代憂鬱症狀的成效仍待觀察。

不過，李家雯強調，心理資源其實並不局限於心理諮商，她認為，書寫、閱讀、親近自然等也是療癒方式。她期待，所有人在忙碌緊湊的生活中，都能找到讓自己放鬆情緒、緩解壓力的方式與資源。

（本文出自2023.08.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）