《山道猴子的一生》紅什麼？它揭開愛慕虛榮背後 打腫臉充胖子的悲哀

你看《山道猴子的一生》了嗎？這部網路動畫短片引起了一股現象級的狂潮。

《山道猴子的一生》近日在YouTube播出後，幾乎引起了一股現象級的狂潮，不少觀眾紛紛在那令人讚歎不已的劇情中，發現一些關於自我、身邊朋友的映照，極其寫實的劇本探究了台灣特有的「山道猴子」現象，在改車、追求速度和社群虛榮的包裝下，成了現實人生的縮影。

在台灣，「三寶」通常形容不守交通規則、隨意騎車的駕駛，而那些三不五時就要往山裡飆車、製造巨大的改管噪音、吸引追焦照的人，則被戲稱為「猴子」；「山道猴子」泛指愛在山路飆車的中二男，他們的最大特色是用獨一無二的車體吸引外界目光——速度是一切、自由是嚮往。

《山道猴子的一生》動畫是由YouTube創作者Eric Duan製作的，在他的頻道中，他經常發表不少關於交通、騎車、駕駛上的相關作品，十分專業又有可看性。

《山道猴子的一生》是他最新創作的動畫作品，故事分為上、下兩集，上集在一個月前推出時就收到了不少迴響，隨即在本週推出的下集，更是讓整個作品的影響力有如鋪天蓋地般席捲，充滿迷因的創作細節、貼切又真實的口頭禪和台詞，加上濃厚的警世意味，讓人看的心有戚戚焉。

《山道猴子的一生》是一個短篇故事，描述一位年輕人因虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇。作者戲謔式的強調，「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的。」

不少觀眾大讚，《山道猴子的一生》是今年繼《奧本海默》、《芭比》之後，年度必看的作品。

究竟，為什麼《山道猴子的一生》會這麼紅？

1、極其寫實的劇本

「車不改要怎麼騎」是許多愛改車人士的經典口頭禪。Eric Duan

《山道猴子的一生》非常非常的寫實，縱使你不曾改車、也對跑山沒興趣，也一定或多或少能從故事的情節中嗅到符合自我的影子，無論是感情的觀念、貸款的話術、分期付款的陷阱、自我膨脹的浮誇、不可一世的態度，故事中的許多環節都和觀眾的日常息息相關。

正是因為它實在太像你我的日常生活，使得故事能激起強大的共鳴。故事主人翁就像個虛有其表的猴子，表面上充滿大氣、自尊，實際上總是去做一些自己能力負擔不起的事，像是硬要全貸、分期、繳最低，最終內心底層的自卑，讓他被愛面子的堅持給吞沒。

2、充滿嘲諷的風格

《山道猴子的一生》滿滿的嘲諷，卻又充滿深意。Eric Duan

《山道猴子的一生》最引人入勝的地方，在於它嘲諷滿點，針砭社會現況也毫不手軟，一針見血的坦然就像是揭開山道猴的層層瘡疤，每一句台詞都充滿深意、每一個嘴臉也令人印象深刻，特別是仿經典迷因的畫風和筆觸，戲謔式的嗆聲和隱晦的批判，著實鞭辟入裡。

像是那些經典台詞：「我跟你講」、「車就是要改啊」、「車不改要怎麼騎」、「看看那些原廠車這麼廢」、「看到白牌車就覺得鳥」、「騎塑膠車的不懂啦」、「歐洲車了不起喔」、「當然是要直上公升級」、「你不理財，財不理你，傻傻的」——完全就是改車的人最愛說的口頭禪，可見作者對故事做了深刻的田調。

3、情緒勒索的極致

愛面子又情緒勒索的個性，讓感情也告終。Eric Duan

說穿了，《山道猴子的一生》故事主角其實一開始也沒有那麼悲慘，只是在種種因果關係的交疊下，漸漸養大他的胃口和理想，甚至價值觀扭曲、被不少現實的狀態蒙蔽，他寧可用低成本高單價的商品騙騙支持者，卻不願去探車禍好友的病與還錢，更口口聲聲強調自己會還，但朋友只要一開口提醒就會被針對。

在他的感情生活裡，第二任女友就像個天使，處處為男主角著想、想盡辦法要分擔他的經濟難處，但基於第一任女友讓他「戴綠帽」的陰影，他凡事幾乎都沒有安全感——不能溝通、無法互相包容的下場，自然讓這段感情也告吹。畢竟在真正健全的關係裡，你永遠不能用情緒勒索的方式，讓對方連自我思考、追尋夢想的自由都沒有。

4、愛慕虛榮的悲哀

為了點讚、為了吸引注意，最終也迷失了自我。Eric Duan

在追求目光、期待受人關注的現代世界裡，擁有愈多的追蹤、點讚似乎就成了榮耀的象徵，《山道猴子的一生》完全抓到這群人期待受關注的虛榮感，在眾多粉絲吹捧下，助長了他心中囂張的氣焰。為了耍帥，他用重機成功吸引了他人，卻在愛情的盲目和面子自尊下，陷入了債務的惡性循環。

為了營造自己的專業重機形象，明明對車毫不理解的他，成了「盤子」般被車行欺騙，不只許多零件東拼西湊，也根本無法負擔維修的龐大費用，但他無法拉下臉來、只期待享受著夢一般的網紅理想——「存錢買更好的車，認識更屌的新妹子」就是價值觀的崩解，因為物慾和虛榮卻是永遠沒辦法滿足的一塊。

5、醍醐灌頂的覺悟

《山道猴子的一生》故事主角做了一切他都沒辦法負擔得起的事。Eric Duan

《山道猴子的一生》在諸多面向都受到不同領域觀眾的讚譽，甚至不少教育工作者認為這是年度必學的教科書，希望能有學生版本的內容可以寓教於樂；關於電影、影集改編的呼聲也居高不下，大家都想看到真人版本的呈現，可以還原到什麼模樣，就連不同的選角、人物雛形討論也備受期待。

這齣警示意味濃厚的作品，其實帶給不少觀眾當頭棒喝的覺悟，那醍醐灌頂的衝擊就像是看到自己少年時期的影子，也許他能夠清醒、有所共鳴，但卻有更多的人，永遠還是覺得自己最厲害。

《山道猴子的一生》成功地將愛改車男性一直以來自以為的自尊狠狠打了巴掌，也許他們內心深處的自卑，才更應該被看見。

（本文出自2023.08.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）