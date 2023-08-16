迎接七夕！慶祝情人節也可以很環保 5招教你如何過綠色情人節
你一定聽過七夕情人節和白色情人節等各種慶祝愛情的節日，但你聽過綠色情人節（Green Valentine’s Day）嗎？它跟其他情人節又有什麼不同？為何綠色情人節，即便單身也歡迎參加？
情人節幾乎成為全世界最受歡迎的節日之一，許多人會贈送另一半精美的禮物，但衍生出的垃圾問題不得不重視。
根據American Greetings的數據，各種慶祝活動所寄出的賀卡中，有25％是來自情人節的賀卡，但這些賀卡最後多半會被丟棄。
起源於捷克和斯洛伐克等東歐國家的綠色情人節，主要提倡「綠色環保」和「樂活精神」，讓人們反思過度消費帶來的後果，期望以更環保、更永續的方式來營造浪漫氣氛。
5招教你慶祝綠色情人節
那麼，如何慶祝綠色情人節呢？以下提供幾個想法：
▌著重「生活體驗」。
與其購買最終會丟入垃圾桶的禮物，不如給最愛的人一些特別的體驗，例如：全身按摩、聽場音樂會，或是安排露營或爬山，走入大自然吸收芬多精。
▌手做點心更動心。
外面購買的糖果餅乾大部分都過度包裝，口味也不一定符合自己口味，不妨自己動手DIY製作點心，還能跟另一半一起度過美好的時光呢！
▌選擇有機花朵送給心上人。
目前大多數的花都是國外進口，且為了讓它快速生長，大量使用了對環境有害的農藥，不如選擇有機的花朵來送禮。
▌以環保的方式贈送巧克力。
巧克力可說是最經典的情人節禮物了，與其使用精美的包裝，不知選擇可重複使用的袋子或玻璃瓶，再用緞帶或麻線綁起來，營造出小巧可愛的氛圍。
▌餐點少肉多蔬，減少碳排放。
大魚大肉吃起來很過癮，但背後造成的碳排放大家曾經想過嗎？聯合國一分報告指出，以肉食為主的飲食習慣正加速全球變暖，想要保護環境就要多吃點蔬菜、少吃些肉。
做彼此的情人，也做地球的情人！
全球極端氣候頻傳，人類需要很大的責任，無論身邊有沒有伴侶，都應該好好正視環境問題的嚴重性，除了做彼此的情人，不妨也做地球的情人吧！
（本文出自2023.08.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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