談論感受等於抱怨嗎？心理師教你從「2關鍵」分辨其中差異

你有沒有看過一些人每天都在抱怨，可能是公司不好，家庭不幸福，好像全世界都對不起他？這時候，你會不會想跟他聊幾句，還是會默默地滑過呢？

我們好像都不喜歡人家抱怨，再加上華人的價值觀與互動中，不太談論感受，我們不自覺地沿襲著｢忍一時，風平浪靜；退一步，海闊天空｣、｢惦惦，囡仔人有耳無喙｣…的傳統意識。

這些諺語的背後，似乎也在傳達著一個訊息：別多說，有什麼話放心裡就好。

諺語與習俗的背後，勢必有其道理，或是有更深一層做人的涵義，但是如果我們少了一些現代的思考，或是放在整體的自我發展上來想，那麼有可能原本的好意會變成無形的意識框架。

舉一個例子來說，我們今天想跟朋友聊在公司發生的事，但是一不小心卻變成單方的抱怨大會。如果是彼此有共鳴，還能互相支持；如果只是聽某一方在不斷宣洩，那還真的讓聽的人有點吃不消。

又或是爸媽吵完架，媽媽不斷地跟孩子說爸爸有多可惡、多對不起她，身為子女，一方面同情著媽媽的處境，但也有一個感覺是：你們大人都不知道該怎麼辦，我只是孩子，我也處理不了啊…。

這時候，孩子可能會默默地有一個認知：情緒上的宣洩等於抱怨。

而當我們有這個意識或認知，那麼｢有情緒｣反而變成是一件不對的事情。

還有一個情形是，我們覺得彼此都很熟悉，我就算不說，對方也｢應該｣要知道我們在想什麼或需要什麼，但如果對方沒有照我們預期的想像走，我們會陷入自己的小劇場。更糟的是，當對方問：怎麼了？我們回說：沒事啊！於是就可能陷入另一種｢捉迷藏｣的意識遊戲。

我們說話的語氣、使用的字句、如何對待聽者…等等，都會形成在談論感受時的氛圍與氣息。而談論感受與抱怨其中的差別或許就在於：有沒有彼此一來一往的互動，以及在情緒上的相互理解。也就是，我們如果單方面聽對方在情緒上的不斷輸出，而且過程中感受與承受著對方的不滿，這等於我們成了｢垃圾桶｣。但如果我們是因著彼此有共同感受，那麼這樣的分享，反而可以拉近情感，成為支持的力量。

如何避免讓談論感受成為抱怨，或許有幾個面向，是我們可以一起來思考的：

• 分享的程度與力道：

當我們處在問題中，情緒會有所波動起伏，這時的悲傷或氣憤都是自然發生的。但我們在與對方分享，或想找人聊聊時，可以自然流露我們的情緒，但不把對方當成宣洩情緒的工具或垃圾桶。

• 記得我們都有自己能承受的範圍：

這句話背後的意思是，感受到自己的感受，但也能意識到對方在聆聽時的狀態是否能承受？這部分，如果無法確定，不妨試著關心對方在聽的時候，會不會覺得太多了？如果對方的回應是安心的，那麼雙方的狀態至少都能被照顧。

• 談論感受等於抱怨？

所謂的抱怨，是指一味地宣洩情緒，不關心別人的感受，也不提出具體可以鬆動的想法，只想讓別人承擔自己無法消化的感覺。而談論感受，是出自於想找人聊聊，有個陪伴與支持的感覺，這是非常自然的，因為人本來就是需要這些情感與溫度，才能讓我們度過生活中的困難及考驗。

• 找尋專業梳理內在：

如果我們有好多感受與情緒，涉及到更深層的不安、焦慮、生氣或恐懼，那麼找尋專業的資源協助自己釐清，是讓自己可以更適應環境，以及鬆動自己無形框架的可能之一。

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