你對自己有多了解？自我探索 像是一段打開潘朵拉盒子的旅程

你有沒有過在選擇的時候總是會覺得障礙？或者當自我介紹的時候腦子一片空白？甚至在思考自己生命意義的時候，只能看到滿天的星星，卻不知道如何讓自己發光？

這一切，或許是源自於我們對自己的不了解。

舉生活的例子來說，當我們在選填大學志願的時候，是你自己喜歡的，還是雙親希望你讀的？或者大家都選這個，所以我就跟著選了？於是，懵懵懂懂的念完了四年，畢業後不確定是不是找得到工作，接著再找間研究所繼續念，但畢業後，我對自己將來要做什麼還是好困惑。甚至，在找工作的時候，我也難以確定究竟是為了謀生，還是因為能發揮所學？

這裡可以再回到一個思考點：我們對自己有多了解？

而對自己的了解，是來自對自己的探索有多深遠。

在談到自我探索之前，先讓我們以潘朵拉的故事來連結。

據說，古希臘神話中的主神宙斯，創造了一個美麗的女性：｢潘朵拉｣。

宙斯把她送給了人間的普羅米修斯當作妻子，同時也是對普羅米修斯的報復，因為普羅米修斯偷取了火種給了人類，這被宙斯認為是一種違反神權的行為。

潘朵拉帶著一個精美的盒子來到了人間。宙斯警告潘朵拉絕對不要打開這個盒子，但在好奇心驅使之下，潘朵拉難以抵擋打開盒子的誘惑。當她打開盒子時，裡面釋放出了各種災禍、疾病、痛苦和困難，讓人間充滿了苦難。

潘朵拉感到非常後悔，因為她無意中釋放了所有的不幸。她急忙地蓋上盒子，只留下一個東西在裡面：｢希望｣。

這是唯一留在盒子裡的東西，最後成為人類戰勝困難和痛苦的動力。

這個故事告訴我們，在看到希望前，我們會經驗到一連串的考驗及磨難。

連結到諮商中的自我探索，我們在前往內在意識及潛意識的道路之前，是否要因著對自己的好奇，打開內在被我們塵封已久的記憶與曾經，而踏上一段可能充滿著掙扎、苦痛、悲傷、煎熬…等等的冒險旅程？

就好比，當我們把那些不愉快的往事，用忘記的方式埋在心裡的角落，如果進到諮商裡，可能在不斷地挖掘之下，走到了那個角落，發現被自己遺忘的存在。這會帶給我們一些動盪，以及再也無法假裝不知道生命可能有哪些傷。

再談到，諮商過程中，我們探索到小時候的成長經驗，可能有段不被善待的回憶，這對於現在的生活沒有太直接的影響，但因為在諮商的探索裡觸碰到了，於是那些不舒服的感覺再次被召喚出來，使我們得好好正視這些感覺。

實際來說，自我探索，真的不是一件簡單而且開心的過程；反而是一段艱辛又充滿荊棘的狀態。

那你可能會好奇，既然那麼難受，為什麼還要給自己找麻煩呢？

這或許可以回到，我們想成為什麼樣的人、如何過生活、以及如何思考發生在我身上的這些事？

你有沒有看過，有些人在面試的時候，回應裡對自己的確切與相信；或是在面對生活時，眼神裡對這個世界懷著希望與興趣。對應到當別人問你的優缺點是什麼？我們是怎麼樣的人…等等的空白，好像可以搞懂自己或說出自己，是件滿不錯的事情！

以及更深一層的，在面對親密關係時的互動模式，我如何建立一段關係、經營生活…等等。這些看似平常的現象背後，其實都能呼應到我們內在對自己有多認識、有多了解；而這份清晰，可以幫助我們在思考自己、與他人互動時，更具有彈性與適應力。

心理諮商，有一個非常重要的過程就是協助我們在面對各種生活的難題時，所具備的彈性及適應力，因為我們在成長經歷中，難免會不自覺受困於某個框架或價值體系。

如果，你對認識自己感到有些好奇或躍躍欲試，有幾個面向，可以讓我們一起來思考：

自我探索就是搞懂自己的過程

在諮商中的自我探索，是經由不斷地對話、思考、梳理，到後來我們漸漸長出對自己的明白。這個明白可以讓我們更清楚自己的內在及存在。

自我探索是長出新的思考空間

有些時候，你會對於現在的自己感到有些無力或無助嗎？或是對於不斷發生同樣的問題或卡在循環的漩渦裡覺得有完沒完嗎？自我探索，是藉由在不斷爬梳自己的過程中，得以長出一個新的思考面向及可能的空間。

越認識自己，越感到完整

當我們越接觸自己的內在，便是一種對生命烙下的深刻，這份深刻引領我們發現自己長成為什麼樣的人、如何選擇、做哪些選擇、如何過生活…等等。好比在打開潘朵拉的盒子之後，我們才知道原來希望之前所歷經的苦難，是為了讓我們更貼近生命的全貌。

對生命與自我的整合及修復

在自我探索的過程中，我們得以逐步爬梳內在的糾結，釐清困惑的思緒，回應被錯待的情緒，看見生命的不可思議，學習長出承接自己的能力。而承接自己的能力，能讓我們在面對挫折與困難的時候，陪伴自己跨越過去。

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