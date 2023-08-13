你心中也有黃子佼1.0？小心Youtoo和自殘只會持續傷害更多人

曾經有個學生，外人看來是人生勝利組，但只有他自己知道，他有個令他自卑的過往，破碎的家庭與無助地面對父母分離，即使他無法決定出生的家庭，他也沒有做錯任何事，這個1.0的自己就像是殘忍的印記，讓他成長過程所有的努力，就為了擺脫那「離婚家庭的小孩」那種恥辱感。

三十歲的自己，成為多數人眼中的勝利組時，1.0版本的自己也常被喚醒，只要看到其他同儕看起來家庭幸福，他就會陷入情緒的陰暗裡，覺得人生不公平，為何自己這麼努力，還是輕易被別人比過。

但事實是，沒有誰比贏他，只是內心的羞恥讓他看不見這些年他努力的累積。

黃先生也跟我的學生一樣，對早年版本的自己深惡痛絕，也知道1.0具有強大破壞力，每當碰觸到或被喚醒早年的感受，會陷入深層的憂鬱狀態，甚至想結束生命，這些痛苦是真的，也意味著這些年的黃先生長出許多良善，努力想要擺脫過去曾是加害者的身份，也意味著黃先生也對過去的自己感到恐懼與懊悔，而這些也都是黃先生要擔的。

但黃先生跟我學生不一樣的，是他的1.0不是只破壞自己，同時也破壞別人。

還是謝謝黃先生沒有繼續待在1.0傷害更多人，而是努力往2.0走去照亮更多人，但1.0帶給太多人的傷痛已經回到黃先生身上，不是1.0毀了2.0的黃先生，而是1.0的性犯罪本身就摧毀很多人對世界的信任。

2.被1.0撞上很痛苦，但請不要再逃避痛苦

從自殘中甦醒的人，都還深陷在痛苦的泥淖中，但也許這是黃先生人生必須承擔的痛苦之一，因爲生命要他去面對過往破碎的自己。也許人生早期經歷過各種對愛的渴望或匱乏，或是發展出扭曲的意念，要能重新面對性犯罪的自己並不容易，但卻也是讓內心真正安頓，他人受創的心靈也安寧的重要途徑。

功過不能相抵，黃先生的人生後來出現光亮，讓他有機會邁向2.0，但2.0不過是逃離1.0的狀態，並不是人生的升級，若要真正升級成3.0，黃先生需要的，是拯救1.0的自己，也拯救這世界上可能要成為性犯罪者的人，或已經是性犯罪的人，讓這些人可以真正為自己所做之事懺悔，並一個個去尋求原諒，或可能必須面對永遠無法被原諒，而在救治性犯罪者的人生，千千萬萬的犯罪就有機會消停。

做了很多好事的發光發熱，但若曾經做了讓人陷入地獄低谷的陰暗事，沒有懺悔就難以有真正的改變，缺乏懺悔只會造就更多傷害，就像youtoo的傷害，就像用自殘來引發吹哨者的罪惡感，即便自殘是內心真實難以忍受的痛苦，那依舊是對自己、他人與社會的持續傷害。

Youtoo的毀滅性爆料，來自黃先生內心感到強烈的不公平，也許他努力讓自己邁向2.0來擺脫1.0的陰霾，而其他人似乎都不用努力在自己的心理功課上，依舊過著看似舒服自在的人生，就像我的學生看見其他人輕鬆就擁有幸福時，會對自己跟他人升起厭惡跟陰鬱，但也正是如此，學會與過去和解，學會療癒自己，並對傷害行為懺悔，採取行動去修復這個社會，而非讓過去的陰影擴大社會的裂痕。

希望我們的社會在這波掃蕩與清洗中，成為越來越安心與安全的環境。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

本文出自愛心理「黃子佼的萬言書：除了自殘與悔恨外，還可以再做的事」，未經同意禁止轉載。