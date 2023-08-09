父親缺席影響孩子一生！寫給成為爸爸的你：練習照顧孩子 就是學習照顧好自己

你會怎麼形容「父親」的角色？充滿威嚴、嚴肅理性、經常神隱？傳統觀念下家庭分工失衡，父親的缺席一代傳一代，也限制了孩子對家庭組成的想像。這些「缺席的父親」該如何「復位」？或能由誰來「補位」？

在你眼中，「父親」是什麼樣的形象？

有人說，父親代表安全與保護；有人說，他代表著權威與尊敬；也有人說，爸爸給的愛和媽媽一樣，是世上任何一切都無法取代。

然而，仔細觀察我們的生活週遭、那些父親缺失的關係裡，他們的存在有著截然不同的樣貌：有時候是若隱若現，有時候是隔岸觀火，有時候像傳說中的上古神獸，看不見、摸不著，卻存活著孩子的心中。

存在與不存在，擁有的影響力都不會消失，反而深深影響著每一段家庭關係，在世世代代間交替而行⋯⋯

誰才是一家之主？

即便時代前進，傳統觀念仍根植於日常，成為你我耳熟能詳的家庭失衡劇本。

過年期間，女人們在廚房忙進忙出，男人們在廳堂上飲茶閒話；婆媳之間有嫌隙，做公公像石像般閉口不言，做兒子像夾心餅乾、左右為難；小孫女主動掃除、幫忙端菜，好不容易才換得片刻稱讚，而小孫子坐在偌大的沙發上，有媽媽餵飯、配著奶奶的一聲聲「乖」。

無論是否存在你的生命中，也許在影視作品裡，也許親友身上，以上情境你一定見證過，而在這場貌似由「性別」主導的天擇中，老實說，沒有一個人是容易的。

仔細觀察，社會普遍對女性在家庭角色的要求更甚於男性，彷彿需要做更多事、不斷證明自己才值得被愛，而看似在一旁納涼、等待被服侍的男性們，像是一出生就被拱上神壇，對於「如何好好過生活」的許多知能，卻往往一片空白。

失去許多學習與嘗試機會的男性，無形中被塑造成威權的象徵；女性的勤勞與包容則被無限擴大，被期待著要填補一切虛實的大小空洞。

當小男孩們長大、成為孩子的父親，對如何照顧親人鮮有所知、對如何表達心中所愛所感，便容易在試圖肩負責任和調解自我矛盾的兩難中，漸漸模糊。

父親缺席，如何影響家庭成員？

對於矛盾中帶著自卑的個體來說，在還無法面對挑戰的狀態下，選擇隱形是最便捷的選擇，也是一種人性的展現。然而，一個父親不在場的家庭，卻可能承受如蝴蝶效性般的巨大影響。

埋怨的妻子、焦慮的母親

兩人攜手走入婚姻，就不僅僅是愛人關係，更是彼此人生路上的夥伴。好不容易有了愛的結晶，原本約定要患難與共的那個人，不僅使不上力，更有甚者還臨陣脫逃，換作是你會做何感想？

獨自教養的焦慮、對失職丈夫的埋怨、對疲累想逃的罪惡，這些在無形間全投注到母親對孩子的愛和關照之中，在潛意識裡期待透過與孩子的互動，彌補另一半帶來的失落與缺憾。

事實上，源自另一半的支持與愛不僅無法替代，錯誤的期待還可能扭曲孩子的心理狀態，將其中的遺憾以各種面貌傳遞給下一代。

對「家庭角色」想像缺乏的孩子

在一個雙親家庭中，如果父親長期缺席，孩子可能在個體分離的過程中遭遇困難，容易對家庭中的性別角色、家務分工缺乏多元的想像。

以兒子來說，無論長大到幾歲，他們的心中可能依舊住著依賴母親的小男孩，或許成為人們口中的「媽寶男」，或試圖在各式各樣的來源中摸索，產生對權力的嚮往、對英雄的崇拜，以滿足自身對陽剛形象的渴求。

以女兒的視角出發，為了分擔母親的辛勞和痛苦，她們可能在潛意識中自我暗示要變得強壯、在性格中呈現更多陽性特質，以彌補父親角色的缺失，且相對地，在成長過程中因缺乏來自父親的回饋，更容易感受到挫折感和不安全感。

往後自組家庭時，缺乏父親陪伴的孩子，也可能從原生家庭複製特定的性別觀念或期待，反而給自己的家庭繼承了某些壓迫感和缺憾。

讓「父親」在愛裡復位

在華人社會中，父親缺席導致失衡的家庭關係不少見，然而自理解其中脈絡、觀察到不尋常的那一刻起，我們的手中就握有改變的契機。身處其中的我們，又可以如何在現實中和心理上，幫助那神隱的父親現身呢？

家人間鼓勵正向表達、彼此說出真正在意的事

親子衝突、家庭產生爭端，往往來自雙方的在意和需求不被理解，常見的情況是，媽媽和孩子吵成一片，爸爸被晾在一旁。起初他不願參與，接著試圖居中調解、說了話卻沒人聽，最後在無奈、憤怒又無力的情緒中發出一聲獅吼：「都不要吵了！」，才終結混亂的局面。

反之，若能在每一次的討論中，尊重彼此想法、練習非暴力溝通，以正向表達取代負面情緒，營造和諧的家庭氛圍，輔以伴侶與孩子的鼓勵，看似威權、實則脆弱的一方也能在當中感受到安全感。

爸爸不在，卻能看見其他地方有愛存在

離婚、離世或離散，在物理形式上遭逢父親的不在，身為孩子又該如何看待？

演員許瑋甯兩歲半時，父母離異，她從小深陷沒有爸爸的自卑中，而那份空缺卻由深愛她的爺爺填起。

她在寫給爺爺信中寫道：「是您給我滿滿的愛和安全感，從來沒有丟下我。」也在生日卡片上寫下：「對我來說，您就像是我的爸爸。」愛她、教她、關心她，使她的心中不再缺乏。

藝人徐若瑄同樣出身單親家庭，三姐妹和媽媽一起生活，長大後與父親「徐老爹」重逢，卻意外發現他罹患肝硬化，儘管在她的成長過程中缺席，徐若瑄依然花費千萬救治父親。

父親因病逝世多年後，每逢佳節團聚時分，她總不忘追思，2022年更在個人演唱會上與徐老爹隔空對唱《思慕的人》，甚至還將對親人的思念寫進一首首歌曲中。

有些愛來得斷斷續續，有些人很早就不在，然而只要願意將心敞開，便會發現「愛」不只是名詞，更是人生最強而有力的動詞；它存在日常之中，也存活在我們的心中。

另一種風景：瑞典「拿鐵爸爸」文化

在以社會福利聞名全球的北歐國家，育兒不僅僅是小家庭的家務事，而是國家等級的頭等大事，關注母親的生育照護之外，他們同樣也注重父親的參與。

像是北歐五國中的瑞典，就立法給新手爸媽們480天「夫妻育嬰假」，當中有390天領八成薪，剩餘的90天有每日津貼；這480天需由夫妻雙方均分，其中每人各有90天不可讓渡給配偶，孩子8歲前未使用完將視同放棄。

由此可見，瑞典從制度上就提倡育兒上的性別平等，鼓勵爸爸們參與家庭。

除了育嬰假和育兒津貼，瑞典父母們也可彈性向工作單位申請減少工作時數，至多達25%工時比例，雖然不屬於社會福利的一環，卻是個人的育兒權利，而即便降低工時會減少薪資，不少人仍願意爭取更多與孩子相處的時間。

據瑞典社會保險局調查顯示，1999年只有12%的瑞典爸爸請育嬰假，2021年則提高到三成。

隨著請育嬰假的比例大幅提升，瑞典男人對在家帶孩子的觀念也有所扭轉，不再感到不體面或不好意思，反而常見瑞典奶爸們推著娃娃車，或是一手提菜、一手牽著孩子在街上行走；天氣好時，還會帶著一家人在草地上野餐，陪伴妻子與孩子度過珍貴而愉快的成長時光。

樂於帶孩子的瑞典父親們，因此有了「拿鐵爸爸」的可愛稱號，它泛指聚集在咖啡店聊天的年輕爸爸，一手咖啡一手奶瓶、嬰兒背巾搭配牛仔褲，充滿親和力。

在瑞典爸爸們眼中，帶孩子、經營家庭關係是夫妻兩人共同的責任，而在孩子面前，他們也一改傳統認知中，充滿威嚴和距離的形象，是孩子最忠實的玩伴，也是連結家庭成員間、重要的安全和親密來源。

「每一位父親在孩子出生後，才學著如何當爸爸。」

成為一名父親並不容易，一旦踏上旅途就沒有回頭路，卻是一場探索生命有趣的冒險。也許身處台灣的爸爸們，目前還無法享有和瑞典父親一樣的育嬰福利，但是看待家庭、與孩子共處的那份心意，卻值得我們好好學習。

人生中的每一種角色，都是由血淚交織而成的自我修煉，而願意直面挑戰、無畏堅難者，除了能看見更多元的自己、以新的視角體驗一切，愛在他的生命中也永不缺席。