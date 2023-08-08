13歲爸爸自殺…他透過「做1事」30年後走出傷痛：原來我的憤怒 來自於對他的愛

沒有療癒好的傷，將會成為你一輩子的痛，叫你一生不得安寧。

自我書寫療癒的故事

美國作家大衛‧范恩（David Vann）花了十年寫了《記憶冰封的島嶼》，寫這本書其實他是為在為自己療傷，療喪父的傷痛。他的父親在他十三歲那年自殺，從此以後他的人生幾乎潰散。

范恩童年是在阿拉斯加州度過，後來因父母離異而分開居住。他說，父親過世前曾邀他一起回阿拉斯加共度一年，但他拒絕了。後來父親自殺了，讓他感到巨大的悲痛與自責。

父親自殺對一個孩子而言絕對是沉重的打擊，他感到絕望，天天被罪惡感所折磨，讓他失眠長達十五年，甚至扭曲了他的心靈。他說，白天在學校他是成績優秀的模範生，但夜裡他卻帶著父親遺留下的槍，到街上到處掃射路燈。

到了念大學時他開始接受心理諮商，於是他才發現「諮商比槍好用多了」。他坦言，從小父母離異，家族中曾有五個人自殺，這種事讓他難以啟齒、感到丟臉。但現在，他說：「能坦然說出我來自破碎的家庭，這讓我感覺到無比的自由，我不必假裝一切都很好，能自由說出我心裡所想的東西，幫助我面對真實的自己，對我來說，寫作是一種療癒。」

最後范恩說：「如果可以，我希望能夠不用寫這本書，換得我的父親回來，因為我依然深愛著他，非常想念他。」此刻的范恩帶著溫煦的笑容告訴記者：「我發現自己到了父親自殺後三十多年的今天，我才漸漸放下了憤怒。」他感慨地說：「我現在才明白原來我的憤怒，是來自於我對他的愛。」

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（本文出自山隱中的療癒師 / 周志建《沒有療癒好的傷，將會成為你一輩子的痛，叫你一生不得安寧》，未經同意禁止轉載）