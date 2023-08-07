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常拿負面情緒沒輒？1招看懂背後恐懼 讓創傷經驗成為你認識自己的方式

愛心理／ 吳姵瑩（ 諮商心理師）
多數在討論不安全感，其實在談的都是我們很容易出現負面情緒，可是又不知道該怎麼辦，而且這個負面情緒會導致我很多事情想做卻做不了。 示意圖／ingimage
多數在討論不安全感，其實在談的都是我們很容易出現負面情緒，可是又不知道該怎麼辦，而且這個負面情緒會導致我很多事情想做卻做不了。 示意圖／ingimage

多數在討論不安全感，其實在談的都是我們很容易出現負面情緒，可是又不知道該怎麼辦，而且這個負面情緒會導致我很多事情想做卻做不了，比如我很想找對方，但又怕對方不喜歡，所以我不敢。

像這樣很多的不安全感導致的情況，如果你看懂自己是被什麼東西影響，當它再次出現時，你就可以練習去跟這樣的情緒對話，久而久之你就會有坦然的感覺，覺得其實沒有什麼好害怕、沒有什麼好擔心的。

提到安全感，就必須要提到過去經驗。童年教養的經驗會形成我們對自己的自我設定，尤其是創傷更容易；例如你從小被鄰居的小孩排擠，就可能會在你內心形成「我沒朋友」、「我人緣差」，甚至是「沒有人會喜歡我」的自我設定，以至於你每到了一個新環境時，你就感到焦慮、沒有安全感。

也是因為你過往的創傷經驗，形成了一種你認識自己的方式，這就叫自我設定。

這也是我在工作實務上經常協助學員的議題，也就是我們都怎麼看待自己，專有名詞稱作「self identity」，你自我的認同是什麼？你都怎麼角色定位你自己？

如果你在小時候經歷過類似事情，你要理解的是，那一個小時候被鄰居排擠，甚至回到家跟媽媽哭訴還被笑說：「誰叫你就是討人厭」的經驗，使你的基本需求沒有被滿足。

我們的基本需求不外乎被關注、被需要、被認同、被理解，這麼多的基本需求簡單來說，其實就是「歸屬感」；我有沒有覺得自己在團體裡是其中的一份子？

如果我們在一個團體中有與他人連結的歸屬感，我們就會感覺自己是安全的。有時候我們要的就是這種感覺，但當我們沒有被給予過這種感覺時，說真的，我們也無法給出相同的感受給別人。

我們很容易因為沒有安全感而變得很黏、很強勢，甚至是時常控制別人，畢竟我們沒有過與人有安全舒服的連結經驗。

親愛的，雖然行為很難改變，但只要看懂背後恐懼，以及自己容易被過往創傷經驗所綁架，你其實就能越來越掌握你自己。

本文出自愛心理「過往的創傷經驗，成為你認識自己的方式」，未經同意禁止轉載。

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