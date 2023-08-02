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從娃娃看見自己！唐氏症、亞太裔等多元芭比打破單一框架 擁抱每一個獨特的你

聯合新聞網／ 女人迷：最走心的女力媒體
電影「芭比」最近在票房上大獲成功。美聯社
電影「芭比」最近在票房上大獲成功。美聯社

眾所期待的電影《Barbie 芭比》於2023年7月21日上映，邀請你問問自己，芭比對你的意義是什麼？

唐氏症、亞太裔──同樣值得被看見的芭比

「金髮碧眼、螞蟻腰、大長腿」，這應該是大眾普遍印象中的芭比。而近期，芭比製造商美泰兒與美國國家唐氏綜合症協會合作，推出第一款唐氏症芭比娃娃。這款唐氏症芭比臉型、五官都調整為唐氏兒的樣貌。

另外，服裝設計也別具巧思，融合代表唐氏兒的蝴蝶和藍黃花朵。同為唐氏症患者的英國模特兒高斯坦和法國市議員拉洛絲，看到後紛紛表示既可愛又很貼近自己。

除此之外，為了紀念亞太裔傳統月，美泰兒也推出亞裔芭比，此款原型是來自好萊塢資深華裔女星黃柳霜。紐約州國會眾議員孟昭文認為此款娃娃肯定了黃柳霜的貢獻，也展現亞裔女性之於美國社會的重要性。

美泰兒公司與唐氏症協會合作於2023年4月25日推出第一款「唐氏症」芭比娃娃。（路透）
美泰兒公司與唐氏症協會合作於2023年4月25日推出第一款「唐氏症」芭比娃娃。（路透）

芭比風潮與轉型之路

芭比由Ruth Handler發明，首次曝光於1959年紐約舉辦的國際玩具展。芭比暢銷世界各國，不僅成為長年熱賣的玩具，她的一頭秀麗金髮、精緻臉孔和高䠷身材風靡女性，更成為時尚寵兒，進一步影響了大眾的審美觀。

在「芭比症候群」下，有些人會刻意減重、整形，以成為真正的「人間芭比」。而作為玩具出身的芭比，也被抨擊誤導小孩對美的定義和價值。

隨著社會演變，芭比的白瘦美形象受到多元價值觀的衝擊。為了扭轉大眾對芭比的單一陳見，美泰兒於1968年推出首款黑人女性芭比，從1989年開始，相繼推出了一系列職業芭比，包含過往多由男性擔任的飛行員、消防員、總統、太空人芭比等。

但在2015年時，芭比銷售量仍跌到近年最低的九億美金，美泰兒繼續革新的腳步，推出了多種不同膚色、髮質、體型的芭比。自2017年開始，男性芭比Ken也有了更多特徵，像是綁包頭、粟米頭和雀斑等等。2019年則推出身心障礙系列芭比，例如坐輪椅和拄著義肢的芭比。

芭比製造商美泰兒在2019年推出身心障礙系列芭比，例如坐輪椅和拄著義肢的芭比。 Barbie@IG
芭比製造商美泰兒在2019年推出身心障礙系列芭比，例如坐輪椅和拄著義肢的芭比。 Barbie@IG

翻轉玩具價值，實踐多元共融力量

我們可以看到過去60多年，美泰兒公司面對芭比文化地位、大眾審美觀和品牌推動性別平等與多元性下交織的挑戰，他們不斷納入更多膚色、髮型、瞳孔顏色和體型的芭比，將多元文化觀點帶進玩具產業。

芭比之所以能維持經典不敗的玩具，或許與品牌致力於展現女性賦權與多元性有關，芭比品牌資深副總McKnight曾說道：「芭比啟發每個小女孩的無窮潛力，因此才能在市場保有一席之地。」

從美泰兒推出希望囊括多元型態芭比的「破曉計畫」，到關注女性發展障礙的「夢想計畫」，都鼓勵女性發揮潛能，更期望社會關注芭比帶來的啟發大於芭比本身。

過去60多年，美泰兒公司不斷納入更多膚色、髮型、瞳孔顏色和體型的芭比，將多元文化觀點帶進玩具產業。 Barbie@IG
過去60多年，美泰兒公司不斷納入更多膚色、髮型、瞳孔顏色和體型的芭比，將多元文化觀點帶進玩具產業。 Barbie@IG

芭比娃娃不再只是玩具，多元芭比的體現肩負了社會與教育意義。以社會面向而言，唐氏症芭比的出現提醒大眾不要低估象徵的力量，也反映社會的包容性；以教育面向而言，多元芭比讓不同孩子能在芭比娃娃中找到自己，也能同理和自己不同的那些娃娃。

無論是芭比本身的轉型，或是新電影中演員的安排和呼籲的議題，都可見多元共融的精神正在一點一滴地發酵。

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