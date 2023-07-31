系上風雲人物發現罹癌會單眼失明 陽光樂觀的他在病房裡眼淚潰堤

「心理師，我在急診，我好害怕，你可以來陪我嗎？」

那是十年前我還在癌症中心任職時的故事。我結束前一段會談，匆匆趕到急診室，眼前是上個禮拜第一次化療結束返家的H與他的母親，他因為高燒不退，又再次從急診準備入院。

那年H才上大學沒多久，面容姣好、成績優良的他是系上的風雲人物，正值青春洋溢、揮灑生命熱情的時刻。可偏偏癌症發生在眼部，不只會單側失明，也會影響外觀，而且以疾病的罕見和惡性程度，醫師也無法保證治療的預後。但是從診斷到開始治療，H都展現樂觀、積極的一面，總是和我分享「醫師說保持心情好，對我有幫助」，看著那模樣的他，更是令身邊的人感到疼惜。

剛工作不到半年，還在心理腫瘤新人訓練的我，不確定自己在急診能派上什麼用場，於是便靜靜地聽著他的害怕、面對急診醫療程序感到的委屈，還有跟母親之間的矛盾與衝突。

原本滔滔不絕地分享，H突然停頓了幾秒，幽幽地說：「我好像知道醫師為什麼會轉介你給我了。我之前都以為自己很好，但是其實我好害怕，我一點都不好……」語畢，眼淚便潰堤了。

是啊，無論是誰遭逢生命巨變，感到不安、低落、消極、哭泣……都是很正常的。心理師的傾聽和陪伴，就是在示範對於這些負向部分的允許和肯認。當個案理解這些苦痛的時刻都是人類的共同經驗，便不再怪罪有情緒的自己不夠堅強，也不再怪罪生病是自己的錯。那些強顏歡笑和故作堅強的內在部分，才可以放下重擔，從自我批評，轉化為自我疼惜。

當願意接觸脆弱的那一面，烏雲便有機會退開，露出原本在心中的太陽。

後續歷時半年的療程中，我和H一起做了好多事。有時候H會跟我分享返校的生活，有時候我們只是在打化療時，一起安靜地畫纏繞畫。H也曾經很積極地寫了抗癌心路歷程投稿，而我很榮幸地當了推薦人。當然，那段日子不只有正向的時光，但除了「病」之外，他也教會了我把更多的注意力放在「人」上。除了疾病與治療，個案的生命中也存在著很多重要的人、事、物，值得他們在罹癌後的生活，繼續去品嘗。

H完成治療後，我已經轉職到精神醫學部，他回診追蹤時，偶爾會特意繞來看看我，彼此更新一下近況。他總是說：「謝謝你當時的心理補給，讓我克服許多懼怕，才能在動盪不安的環境中練習平靜。」我也同樣地感謝H願意讓我陪伴和見證他一路走來有多麼不容易，並且提醒他，「最要感謝的就是你自己」。

心理師的工作很多時候是協助人們，看見隱含在自己心中的力量，陪伴人們解開糾結，重新找回生命前進的動力。隨著醫療的進步，癌症治療的副作用已經不再像過去大家記憶中那麼地可怕，預後和生活品質也都大大提升。儘管如此，聽到罹癌診斷時，仍會感到衝擊與茫然。這時候，如果有他人的經驗可以參照，知道可能會面臨哪些狀況，可以怎麼調適，或許就能比較有心理準備，也感覺不那麼孤單。

《癌症心理師的療心錦囊》這本書便提供了這樣的支持。作者商沛宇臨床心理師是我的前同事，在安寧療護與心理腫瘤領域深耕多年，一直用最真誠、最貼近的陪伴，和個案發展出生病以外的豐厚故事。這本書不僅記錄了一則則深刻的生命故事，還包含了心理工作者參與其中的心路歷程，並從四個實務面向：人際聯繫、病人的心理復原力、家屬的自我關懷與安寧照顧，提出不同的觀點引領思考，也提供實用的方法做為安心錦囊。

圖為《癌症心理師的療心錦囊》書封，寶瓶文化提供

我在閱讀的時候忍不住想，要是我當年在剛進入癌症中心工作時能有這本書，該有多好。

相信無論是助人工作者、正在經歷疾病挑戰的你、或是身邊的親友，都能從這本溫柔又精闢的書中，獲得支持，和找到可以依循的方向。

＊本篇文章案例已獲當事人同意分享，並已去除個人可辨識資訊。

※以上為推薦序：「最要感謝的就是你自己─當我們願意接觸脆弱的那一面，烏雲便有機會退開，露出原本在心中的太陽」；文．蔡佳璇（臨床心理師．「哇賽心理學」執行編輯）

（本文出自《癌症心理師的療心錦囊》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）