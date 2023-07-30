我可能會是心理師都害怕的病人 臨終前…我渴望被愛、被尊重以及被包容

當我臨終時，我可能會是一個很難搞的病人。

我深懂安寧療護大部分相關議題，我不忌諱談論生死，我必會向醫療工作人員打破砂鍋問到底有關我一切的病情。倘若我病末的症狀沒有好好被處理，我太了解自己的性格了，我會把內心醞釀多時的無力、無助及無奈，統統爆發為憤怒。我會透過書寫及言語來表達我不被用心對待的失望。

當我臨終時，我要是控制不住內心的憤怒，我將會是醫療團隊每星期一一大早做匯報時，必定逃不掉要花時間去討論的案例之一。醫師及護理師們必會拜託心理師來到我的床邊，和我聊聊天，希望能夠疏通我的臭脾氣。我相信大家恨不得隔一周就再也看不見我的名字出現在病人名單裡頭。

當我臨終時，我知道我將會是心理師都害怕的病人。因為我知道助人者的每一句話背後，到底用的是哪一家心理學派的策略。譬如我會很諷刺地說：「你現在是用著教科書教你的同理來同理我嗎？」或者我會說：「我看你所發問的問題，充其量只是幫助你交差而已。你其實並沒有真正想要陪伴我，更不要說想關心我。」

寫到這裡，不要說別人，連我自己也不會喜歡這樣的自己。

然而，沒有一個人一開始就想當一個難搞的病人。說穿了，當我臨終時，我渴望的依然還是和我活著的時候所渴望的一樣，也就是：渴望被愛、被尊重以及被包容。

我希望我經歷的痛，不管是生理的，還是心理的或靈性的，都能被人們接住，哪怕就只有一個人能接得住我，我就心滿意足。如果這個人，也能同步接住我的家人們的痛，我會更感激不盡。

我希望陪伴我的心理師不要用專業術語的詞彙和我對談。我希望他能和我天南地北地瞎扯，即便說錯了話而冒犯我，也沒有關係。我能感受到那份接地氣的冒險及真誠。

圖為《癌症心理師的療心錦囊》書封，寶瓶文化提供

我希望陪伴我的心理師能當作我好像是他的親人，我沒有奢求他要把我看成是他的親友，我只希望他當作我「好像」是他的親友就足夠了。偶爾也能夠說出他自己內心對這份工作所帶來的無助、無力及無奈；至少我知道我眼前的他是一個平凡人，並不只是一個毫無人情味的專業人士。

我希望陪伴我的心理師能明白我除了是一個病人以外，我的生命也有很多角色。我是姊姊的弟弟、我是爸媽的兒子、我是眾多家人們的驕傲；我也曾經是一名臨終關懷工作者，我也有很多我當初無法說出口的痛及遺憾。如果他能看透我在病人的角色底下，原來還有這麼多不同的生命經驗，他的關心，會讓臨終的我更願意冒險讓他認識一個全貌的我。

（本文出自《癌症心理師的療心錦囊》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）